  Зірки

У 57 років помер зірка фільмів "Бригада" та "Інтерни"

Олена Кюпелі
26 лютого 2026, 11:53
Довжик виконав понад сотню кіноролей - грав разом з терористом Охлобистиним.
У РФ помер Володимир Довжик
У РФ помер Володимир Довжик / Колаж Главред, фото РБК

Коротко:

  • Що відомо про смерть актора
  • Що з ним сталося

У терористичній Росії стало відомо про смерть популярного російського актора Володимира Довжика.

Як повідомляють російські пропагандисти, актор зіграв у серіалах "Інтерни", "Скліфосовський", "Бригада", фільмі "Людмила Гурченко" (2015). Про смерть актора повідомили в театрі "Людина", в якому артист працював з 1998 року.

"У 1998 році він поповнив трупу театру "Людина", виступивши як актор і режисер вистав "Пригоди бегемотика Бантика" і "Про Машу", а також виконавши одну з головних ролей у виставі "Мистецтво", — йдеться в повідомленні.

Помер Володимир Довжик, який зіграв у
Помер Володимир Довжик, який зіграв у "Бригаді" та "Інтернах" / Фото Lady.mail.ru

Довжик виконав понад сотню кіноролей. Наприклад, у "Скліфосовському" він зіграв нейрохірурга Юрія Михайловича Шейнмана, у "Бригаді" — юриста, у фільмі про актрису Гурченко — кінорежисера Яна Фріда.

Причиною смерті артиста став інсульт. Про це розповіло джерело, близьке до родини актора.

"Це сталося через інсульт", — повідомило джерело.

Друг артиста Михайло Седельников підтвердив слова родички актора.

"Останній тиждень перебував під наглядом лікарів у реанімації, але, на жаль, іноді бувають випадки, коли медики безсилі щось зробити. Причиною смерті став інсульт", — сказав Седельников.

Відзначимо, як повідомляв Главред, видатний український диригент Роман Кофман, який багато років очолював Національну філармонію України, помер у віці 89 років.

Раніше стало відомо про те, що популярна американська актриса Крістіна Епплгейт прикута до ліжка через боротьбу з розсіяним склерозом.

Тест на IQ: потрібно знайти три відмінності на картинці з відром попкорну за 51 с

