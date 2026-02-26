У 57 років помер зірка фільмів "Бригада" та "Інтерни"

Коротко:
У терористичній Росії стало відомо про смерть популярного російського актора Володимира Довжика.
Як повідомляють російські пропагандисти, актор зіграв у серіалах "Інтерни", "Скліфосовський", "Бригада", фільмі "Людмила Гурченко" (2015). Про смерть актора повідомили в театрі "Людина", в якому артист працював з 1998 року.
"У 1998 році він поповнив трупу театру "Людина", виступивши як актор і режисер вистав "Пригоди бегемотика Бантика" і "Про Машу", а також виконавши одну з головних ролей у виставі "Мистецтво", — йдеться в повідомленні.
Довжик виконав понад сотню кіноролей. Наприклад, у "Скліфосовському" він зіграв нейрохірурга Юрія Михайловича Шейнмана, у "Бригаді" — юриста, у фільмі про актрису Гурченко — кінорежисера Яна Фріда.
Причиною смерті артиста став інсульт. Про це розповіло джерело, близьке до родини актора.
"Це сталося через інсульт", — повідомило джерело.
Друг артиста Михайло Седельников підтвердив слова родички актора.
"Останній тиждень перебував під наглядом лікарів у реанімації, але, на жаль, іноді бувають випадки, коли медики безсилі щось зробити. Причиною смерті став інсульт", — сказав Седельников.
Відзначимо, як повідомляв Главред, видатний український диригент Роман Кофман, який багато років очолював Національну філармонію України, помер у віці 89 років.
Раніше стало відомо про те, що популярна американська актриса Крістіна Епплгейт прикута до ліжка через боротьбу з розсіяним склерозом.
