Замість відстрочки - повістка: адвокатка попередила про одну помилку в ЦНАПі

Адвокатка Поліна Марченко наголосила, що є випадки, коли через неповний пакет документів люди отримують відмову в ТЦК і підпадають під мобілізацію.

Ключові тези адвоката:

Продовження відстрочки від мобілізації не завжди відбувається автоматично

Військовозобов’язані ризикують отримати відмову та підпасти під мобілізацію

Ризики формальних відмов у відстрочці є цілком реальними

Процедура продовження відстрочки від мобілізації в Україні зазнала змін і тепер не завжди відбувається автоматично. Через процедурні нюанси та людський фактор військовозобов’язані ризикують отримати відмову та підпасти під мобілізацію. Про це в інтервʼю Главреду розповіла адвокатка, керуюча партнерка Polina Marchenko Law Office Поліна Марченко.

За словами експертки, хоча подача документів через ЦНАП мала на меті розвантажити територіальні центри комплектування (ТЦК), на практиці виникають серйозні труднощі. Основна проблема полягає в тому, що адміністратори ЦНАП не є профільними спеціалістами з мобілізаційного законодавства.

"Адміністратор ЦНАП або приймає виключно документи відповідно до переліку, зазначеного в постанові, або ті документи, які приніс заявник. Водночас він не завжди може оцінити, чи є пакет документів повним з урахуванням конкретної ситуації", - пояснила Марченко.

Адвокатка виокремила два типові сценарії, які призводять до негативних наслідків:

Н епо вний пакет документів: заявник сам приносить недостатньо доказів для отримання відстрочки. Помилка адміністратора: спеціаліст ЦНАП може відмовитися приймати додатковий документ, вважаючи його зайвим, хоча фактично він є необхідним для ТЦК.

У таких випадках ТЦК ухвалює рішення про відмову. Наслідки для людини можуть бути миттєвими.

"У таких ситуаціях людині телефонують і повідомляють, що "по вашій відстрочці надійшли документи, потрібно прийти до ТЦК". Людина приходить, очікуючи отримати підтвердження відстрочки, а натомість отримує письмову відмову — і одразу повістку на мобілізацію. Тобто ризики формальних відмов через неповний пакет документів або процедурні помилки сьогодні є цілком реальними", - наголосила Марченко.

Коли Україна може відмовитися від мобілізації

Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю BBC, що Україна може відмовитися від мобілізації та перевести армію на контрактну основу за умови належного фінансування. За його словами, підтримка ЄС могла б допомогти у цьому процесі.

Зеленський зазначив, що цей принцип схожий до практики Росії, де кожному військовому платять за контрактну службу. Водночас він підкреслив, що наразі фінансових ресурсів для повного переходу на контракти недостатньо й європейські партнери поки не фінансують цю програму.

Як повідомляв Главред, міністр оборони Михайло Федоров заявив, що процес продовження відстрочок від мобілізації в Україні автоматизовано через застосунок "Резерв+". 90% відстрочок тепер продовжуються без відвідування ТЦК та збору довідок.

Також Федоров розпочав масштабну реформу мобілізації, щоб усунути проблеми в роботі ТЦК та спростити процес призову. Реформа передбачає два напрямки: покарання тих, хто ухиляється або залишає військову частину, та стимулювання тих, хто служить.

Крім цього, у Верховній Раді обговорюють посилення відповідальності для військовозобов’язаних, які ухиляються від мобілізації, оскільки нинішні штрафи часто не стримують порушників. Водночас для військових, які самовільно залишили частини, більш ймовірним є запровадження механізмів повернення без кримінальної відповідальності.

Про персону: Поліна Марченко Поліна Вікторівна Марченко — адвокатка, керуюча партнерка Polina Marchenko Law Office, член комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності при Національній асоціації адвокатів України. Спеціалізується на питаннях військового права, мобілізаційного законодавства і супроводі справ, пов’язаних із мобілізацією.

