ЗСУ завдали удару по НПЗ у Туапсе і атакували об’єкти ВПС РФ ракетами Storm Shadow

У Генштабі розкрили подробиці потужних ударів по окупантах.

Генеральний штаб підтвердив ураження НПЗ у Туапсе

Коротко:

Сили оборони атакували стратегічний НПЗ у Туапсе

Ракетами Storm Shadow знищено комплекси розвідки РФ

Під удар потрапили командні пункти та військові склади

В ніч на 27 травня Сили оборони України завдали удару по Туапсинському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї РФ. Про це у четвер заявили в Генштабі ЗСУ та відзвітували про інші успішні ураження об'єктів противника.

Серед іншого, під удар потрапили: програмно-апаратний комплекс засобів автоматизації розвідки Військово-повітряних сил Росії, об'єкти ППО та командні пункти противника.

Удар по Туапсинському НПЗ

В ніч на 27 травня 2026 року підрозділами Сил оборони України уражено нафтопереробний завод "Туапсинський" у місті Туапсе Краснодарського краю РФ.

"Зафіксовано пожежу та задимлення на території підприємства. Масштаби завданих збитків уточнюються", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що НПЗ "Туапсинський" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня РФ. Потужність переробки становить близько 12 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє пальне, зокрема для забезпечення збройних сил Росії.

Туапсинський НПЗ / Інфографіка: Главред

Які ще ворожі цілі вразили ЗСУ

Підрозділи Повітряних Сил ЗСУ з використанням ракет повітряного базування Storm Shadow вразили програмно-апаратні комплекси засобів автоматизації розвідки Військово-повітряних сил Росії в районах Воронежа, Таганрога та Севастополя.

Крім того, Сили оборони України вразили командні пункти підрозділів окупантів у районах населених пунктів Цвітні Піски та Сорокине Луганської області.

Також уражено склад матеріально-технічних засобів у Сорокиному Луганської області та виробництво БПЛА в районі Азовського Запорізької області.

Серед іншого уражена радіолокаційна станція "Небо-СВ" у районі Кам'янки та командно-штабна машина зі складу комплексу "Бук-М2" окупантів поблизу Кадіївки Луганської області.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики / Інфографіка: Главред

"Сили оборони України й надалі будуть системно вживати заходів щодо ослаблення військово-економічного потенціалу російських окупантів та примушення Росії до припинення збройної агресії проти України", - додали в Генштабі.

Атаки на території РФ - останні новини

Як писав Главред, рано вранці 27 травня в російських містах Воронеж і Таганрог прогриміла серія вибухів.

У Таганрозі під удар міг потрапити авіаційний ремонтний завод 325 / ВАТ "325 АРЗ".

У Воронежі після вибухів піднявся чорний дим. За попередніми даними, атака могла статися на аеродром або авіабазу Повітряно-космічних сил РФ "Балтімор", який використовується для нанесення авіаударів по території України.

Аналітики Exilenova+ припускали, що аеродром, ймовірно, був атакований ракетами Storm Shadow.

Крім того, в ніч на 27 травня в Краснодарському краї РФ пролунали вибухи. Під ударом вкотре опинилося портове місто Туапсе та місцевий НПЗ.

Також гучно було й в окупованому росіянами Севастополі. Під удар могли потрапити нафтобаза та штаб ВПС Чорноморського флоту.

Україна атакувала майже всі великі НПЗ у Росії

Як пише російське видання Вот Так, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЗСУ завдали щонайменше 158 ударів по російських нафтопереробних заводах. Атакам піддалися всі НПЗ у європейській частині Росії, стверджує видання.

Незачепленими серед великих НПЗ (потужністю понад 10 млн тонн нафти на рік) залишилися лише два підприємства за Уралом — Омський та Ангарський НПЗ.

Загалом з початку війни Україна завдала ударів по 24 з 33 російських НПЗ потужністю від 1 млн тонн нафти на рік і вище.

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Найчастіше атаки ЗСУ наносилися у 2025 році — 88. Але за 5 місяців 2026 року ЗСУ нанесли вже 32 удари — майже стільки ж, скільки за весь 2024 рік.

Найбільше ударів припало на Рязанський та Саратовський нафтопереробні заводи — по 15 атак на кожен. Обидва підприємства входять до числа найбільших НПЗ європейської частини Росії.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

