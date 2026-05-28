Каллас заявила про евакуацію посольства США з Києва: що насправді відбувається

Заява представниці ЄС пролунала на тлі погроз Росії завдавати масованих ударів по столиці України.

Кайя Каллас заявила, що посольство США залишило Україну

Головне:

Каллас оголосила про виїзд посольства США через погрози атак РФ

Київ спростував інформацію про евакуацію американців

В американському дипвідомстві дали офіційний коментар

Верховна представниця ЄС із питань зовнішньої політики Кайя Каллас заявила на брифінгу перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС на Кіпрі, що посольство США нібито виїхало з України на тлі погроз країни-агресора Росії завдати нових масованих ударів по Києву.

У свою чергу, речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що інформація про евакуацію американського посольства зі столиці України не відповідає дійсності.

Що сказала Каллас

За словами Каллас, європейські дипломати залишаються на місці, а американці нібито евакуювалися.

"Вчора з України надійшла інформація, що всі посольства, за винятком одного, залишилися на місці. Це також свідчить про мужність співробітників цих посольств. Але, так, всі європейські дипломати залишаються. Американці ж виїхали", — сказала представниця ЄС під час спілкування з журналістами.

На запитання, як Євросоюз оцінює загрозу ударів по Києву та посольствам, дипломат відповіла, що Росія вдається до таких дій, оскільки на полі бою "фактично не досягає успіхів".

"Тому зараз вони посилюють терористичні атаки — інакше це й не назвеш — і сіють страх у суспільстві. Це не працювало роками, і я не думаю, що спрацює зараз", — сказала Каллас.

У МЗС України спростували інформацію про евакуацію посольства США

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив на брифінгу, що інформація про виїзд американського посольства зі столиці не відповідає дійсності.

В Офісі президента також прокоментували слова Каї Каллас. Зокрема, радник Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин назвав ситуацію "дивною", адже Україна не повинна інтерпретувати слова керівниці дипломатії ЄС про Сполучені Штати.

"Можливо, малися на увазі обставини перед тим ударом у ніч на неділю. Ми чули, що американські дипломати з Києва тоді виїхали. У будь-якому разі Україна вдячна всім посольствам, які працюють у Києві", - зазначив Литвин.

Офіційна позиція США

У посольстві США офіційно заявили, що дипломатичне відомство відкрито.

"У нашій роботі немає жодних змін, і будь-які повідомлення про протилежне є хибними", - наголосили в посольстві.

Там додали, що для Держдепартаменту безпека американців має першорядне значення, і він регулярно переглядає стан безпеки посольства у Києві.

"Ми ще раз наголошуємо, що американцям не слід їздити в Україну через збройний конфлікт", - йдеться в повідомленні.

Росія погрожує "системними ударами" по Києву — що відомо

Як писав Главред, 25 травня глава російського МЗС Сергій Лавров провів телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо.

Під час переговорів країна-агресор Росія офіційно попередила США про початок системних ударів по Києву, які Москва називає відповіддю на нібито терористичні атаки з боку України проти цивільного населення та об'єктів на території РФ.

25 травня моніторингові канали писали про те, що російські окупаційні війська готують новий масований комбінований удар по Україні. Атака може відбутися в найближчі 72 години.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що удар по Києву, завданий Росією 24 травня, може стати не одноразовою акцією.

На запитання, чи означають заяви МЗС РФ, що удари можуть стати щоденними, Пєсков відповів фразою, яку відмовився пояснювати: "Системність — це не періодичність, системність не дорівнює періодичності".

Генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко вважає, що Росія може знову масово атакувати Україну вже за тиждень. За його словами, зараз ворог нарощує кількість балістичних ракет, оскільки РФ знає про проблеми ЗСУ зі збиванням саме цього типу зброї.

Чи може РФ розбомбити Київ: думка експерта

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що країна-агресор Росія має обмежені можливості для того, щоб реалізувати погрози про нібито "повне знищення Києва".

"Я думаю, що у них (росіян, — ред.) дуже обмежені можливості в плані того, щоб розбомбити Київ. Вони нас уже п'ятий рік бомблять. Причому активність або інтенсивність і потужність ударів іноді буває набагато більшою, ніж востаннє", — сказав експерт у коментарі ТСН.ua.

За його словами, заяви Кремля про нібито "повне знищення Києва" адресовані насамперед західним партнерам України.

"Особливо розраховані, на мій погляд, на західних партнерів. Коли Лавров особисто дзвонить Рубіо та каже, що забирайте дипломатів, бо ми ж тут Київ будемо зносити з лиця землі", — підсумував експерт.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

