Загроза існує не лише з боку Білорусі: оглядач заявив про 'код жовтий'

Україні потрібно діяти на випередження і завжди бути насторожі.

Чи існує загроза наступу з Білорусі

Головне із заяви Коваленка:

Загроза наступу з Білорусі існує постійною

Рівень небезпеки зараз "жовтий"

Україна готує оборону і стежить за військами РФ

Загроза відкриття нового фронту з боку Білорусі завжди була і залишатиметься доти, доки не закінчиться війна, а також доки президентом Білорусі є Олександр Лукашенко. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв’ю Главреду.

За його словами, загроза з боку Білорусі може мати різні рівні. Зараз – код жовтий.

"Не помаранчевий, не червоний, а жовтий. Тобто загроза є, і ми маємо бути максимально уважними. Як тільки на території Білорусі ми побачимо концентрацію російських військ або формування ударного угруповання, можна буде говорити про наближення коду червоного", - наголосив він.

Він додав, що Україні потрібно готуватися. Зокрема, основні напрямки, куди противник може рухатися з білоруської території, мають бути підготовлені: лінії оборони, рубежі, мінування, фортифікаційні споруди.

"Краще діяти на випередження і завжди бути насторожі, щоб дії ворога не стали для нас несподіванкою. Втім, підготувати ударне угруповання, яке становило б загрозу для України, неможливо непомітно. Тому попередження про загрозу з боку Білорусі постійно лунають. Лунають вони і для наших західних партнерів, бо це загроза не лише для України, а й для однієї з європейських країн", - каже Коваленко.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Якою може бути відповідь України

Оглядач вважає, що усі заяви про удари по Білорусі у разі наступу є також попередженням самому Лукашенку.

"Якщо він піде на цей крок, навіть якщо білоруська армія не братиме участі у вторгненні в Україну 2.0, але якщо Білорусь надасть свою територію російським військам для повторного вторгнення, то тоді буде бай-бай Мозирському НПЗ. Втім, не тільки Мозирський НПЗ, а й багато іншого. Адже Білорусь – відкрита книга для нас, вона як на долоні. Це не дві тисячі кілометрів до Єкатеринбурга – до Мінська набагато ближче, а, отже, і долетить туди набагато швидше і більше", - додає Коваленко.

Чи існує загроза з боку Придністров’я

Експерт підкреслив, що Придністров’я – це міні-Білорусь. Хоча кількість сил та засобів, зосереджених на території Придністров’я, набагато менша, ніж з боку Білорусі, загроза також існує.

"Це не означає, що ми не повинні готуватися: рити рови, натягувати колючий дріт (егозу), встановлювати "зуби дракона", готувати вогневі точки, рубежі, спостережні пости. Ми повинні все це робити", - зауважив він.

Україна може завдати превентивних ударів по Білорусі

Ексзаступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко говорив, що якщо на території Білорусі почнеться підготовка до нового наступу, Україна не буде чекати розвитку подій, як це було на початку повномасштабної війни.

За його словами, ЗСУ зможуть завдати превентивних ударів ще до того, як противник наблизиться до кордону.

Він також вважає малоймовірним, що Білорусь стане основною силою можливого наступу з півночі.

"Швидше за все, основу такого угруповання складуть російські війська. Білорусь, як і раніше, може надати свою територію, аеродроми, полігони та інфраструктуру для розміщення та забезпечення російських підрозділів", - каже Риженко.

Загроза з боку Білорусі - що відомо

Ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак заявив, що Москва прагне втягнути Білорусь у війну, щоб розтягнути ресурси України та посилити тиск на українське командування. Росія використовує загрозу з боку Білорусі як стратегічний інструмент, що змушує Україну тримати оборону на північних напрямках.

Як раніше повідомляв Главред, Україна визначила понад 500 потенційних цілей для ударів у разі наступу з території Білорусі. Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" відкрито заявив про готовність до превентивних дій і звернувся до Лукашенка з попередженням, що кожна загроза матиме конкретну відповідь.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни підтверджують, що з території Білорусі зростає загроза ударів дронами по західним регіонам України, особливо по транспортних коридорах. Москва може використовувати Мінськ для обґрунтування масштабних повітряних операцій без залучення наземних сил.

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

