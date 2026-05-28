Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Фронт змінився: ЗСУ прориваються і відновлюють контроль над територіями

Анна Косик
28 травня 2026, 08:22
google news Підпишіться
на нас в Google
Аналітики повідомили про підтверджені успіхи українських військових.
Сумское направление, всу
На Сумщині ЗСУ повертають контроль над територіями України / Колаж: Главред, фото: скрін з DeepState, Генштаб ЗСУ

Що повідомили аналітики:

  • Росіяни не припиняють тиску на оборону ЗСУ, але не мають значних успіхів
  • Сили оборони звільнили село на Сумщині
  • На Харківському напрямку в ЗСУ є локальні успіхи

Армія країни-агресорки Росії продовжує тиснути на українську оборону та намагається на окремих напрямках створити так звану "буферну зону". Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

При цьому Сили оборони України протистоять ворогу, про що свідчать оновлені дані аналітиків. Зокрема на Сумському напрямку українські сили мають локальні успіхи: є підтвердження звільнення села Запсілля на північному сході області.

відео дня

На Харківському напрямку ЗСУ просунулися та відновили контроль над населеним пунктом Шестерівка, що поблизу Харкова. На Борівському напрямку українські військові покращили свої позиції поблизу населених пунктів Шийківка та Нове. Бої там тривають.

Водночас в окупантів серед підтверджених успіхів - часткове просування на Покровському напрямку в районі Родинського.

Чи готують окупанти новий наступ - думка експерта

Главред писав, щоо за словами військового експерта Сергія Братчука, Сили оборони продовжують успішно контратакувати на Запорізькому напрямку, зокрема на Степногірському відтинку.

Однак ситуація залишається складною, адже водночас з цим окупанти готують великий літній наступ. Росіяни намагаються атакувати острови на Херсонщині, на Дніпрі, очевидно, і далі будуть продовжувати це робити. Але Запорізький фронт є надзвичайно активним, він є пріоритетним для ворога.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами очільника Міноборони Михайла Федорова, Україна запускає "логістичний локдаун" армії Росії та масштабує middle strike-удари по тилу ворога.

Раніше повідомлялося, що російські війська рівняють Костянтинівку із землею, перетворюючи місто на руїну, яку неможливо буде утримувати. Окупанти поступово закріплюються в навколишніх селах, накопичують сили й пробують проникати в саме місто, фіксуючись у різних його точках.

Напередодні стало відомо, що російські окупанти заявили про захоплення прикордонного села Гранів у Харківській області, але ця інформація є лише черговою порцією брехні.

Інші новини:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Харківська область Сумська область Покровськ Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна переламала хід війни з РФ: яка нищівна стратегія кардинально змінила ситуацію

Україна переламала хід війни з РФ: яка нищівна стратегія кардинально змінила ситуацію

11:12Війна
Каллас заявила про евакуацію посольства США з Києва: що насправді відбувається

Каллас заявила про евакуацію посольства США з Києва: що насправді відбувається

10:02Україна
Кремль погрожує новими ударами по Києву: чи може зрости інтенсивність атак

Кремль погрожує новими ударами по Києву: чи може зрости інтенсивність атак

09:58Війна
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра, 28 травня: Щурам — примхи, Козлам — підтримка

Китайський гороскоп на завтра, 28 травня: Щурам — примхи, Козлам — підтримка

Чому не можна брати кота на руки: причина, про яку мало хто говорить

Чому не можна брати кота на руки: причина, про яку мало хто говорить

Пара купила старий комод і відразу зрозуміла, що з ним щось не так

Пара купила старий комод і відразу зрозуміла, що з ним щось не так

Долар встановив новий рекорд, євро дорожчає: курс валют на 28 травня

Долар встановив новий рекорд, євро дорожчає: курс валют на 28 травня

Три хатні справи, які не категорично можна робити ввечері: знають далеко не всі

Три хатні справи, які не категорично можна робити ввечері: знають далеко не всі

Останні новини

11:26

Як відмити кухонні шафи від жиру і застарілого бруду: поради від професіоналів

11:21

Фотографії з різних епох породили теорії про подорожі в часі

11:12

Україна переламала хід війни з РФ: яка нищівна стратегія кардинально змінила ситуацію

11:02

Загроза існує не лише з боку Білорусі: оглядач заявив про "код жовтий"Відео

10:46

Бур'яни зникнуть надовго: агрономи назвали 2 найкращі засобиВідео

Через зміни у мобілізації блокпости не зникнуть, електронні повістки були б логічними - юрист МуренкоЧерез зміни у мобілізації блокпости не зникнуть, електронні повістки були б логічними - юрист Муренко
10:44

Народжені, щоб ламати стереотипи: які дати вказують на "бунтарів роду" і в чому їхня місіяВідео

10:23

Дуже смачна бюджетна намазка з кабачка - рецепт за 10 хвилин

10:12

Анна Галета про реабілітацію після війни: в Україні працюють над міждисциплінарною моделлю відновлення людини

10:02

Каллас заявила про евакуацію посольства США з Києва: що насправді відбувається

Реклама
09:58

Кремль погрожує новими ударами по Києву: чи може зрости інтенсивність атак

09:26

У червні почнуть діяти нові правила мобілізації: що зміниться для українців

09:05

Машина розбита вщент: у жахливій ДТП загинула молода українська блогерка та модель

09:05

Генерал США назвав головну умову перемоги України у війні: до чого тут Крим

09:00

Україна візьметься за Москву восени-взимку, у серпні-вересні полетить наша балістика – КоваленкоВідео

08:45

Доля готує великі гроші та нове життя для чотирьох знаків зодіаку

08:40

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 травня (оновлюється)

08:31

Невзлін: Путін шукає вихід через ескалацію війниПогляд

08:22

Фронт змінився: ЗСУ прориваються і відновлюють контроль над територіями

08:13

Карта Deep State онлайн за 28 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:51

Зможе наздогнати "Шахеди": в Україні випробували ракетний дрон з Естонії

Реклама
06:55

Стокгольм готує передачу літаків Києву: скільки Gripen отримає Україна

05:50

Дитина не хоче спати вдень: психолог назвала поширену помилку батьків

05:15

Три знаки зодіаку отримають щасливий квиток: кому скоро усміхнеться фортуна

04:42

Гороскоп на завтра, 29 травня: Близнюкам - несподіванка, Левам - прибуток

04:09

Нові правила бронювання в Україні: юрист попередив про "абсурдну" норму

03:40

Температура опуститься до +11 градусів: Україну накриває сильне похолодання.

03:33

Суржик, який звучить всюди: як насправді правильно сказати фразу "на виду"

03:17

На кого чекає рідкісна удача та придбання омріяного будинку: гороскоп на червень 2026Відео

01:50

Три дерева, гілки яких категорично не можна приносити в дім на Трійцю - перелік

00:59

Вапняний наліт на крані зникне за лічені хвилини: про цей лайфхак знають одиниці

00:19

У ЦПД назвали ключові умови, за яких можливе зупинення війни: що відомо

27 травня, середа
23:29

Три хатні справи, які не категорично можна робити ввечері: знають далеко не всі

23:22

Запаси майже "на нулі": в Україні дорожчає базовий овоч, які ціни

23:10

Кавунів не буде: яка помилка у догляді здатна занапастити весь урожай

22:32

"Ворог іде ва-банк": експерт попередив про великий літній наступ окупантів

22:31

У РФ заявили про нові цілі для ударів по Україні: які об’єкти під загрозою

22:06

Росія запустила "Кинджали" по Україні - де пролунали вибухи

21:48

Не потрібні мільйони: які знаки зодіаку вміють щиро радіти життю

21:35

Чому таргани з’являються навіть у чистій квартирі - як позбутися їх раз і назавжди

21:31

Науково доведено - який день тижня є найгіршим та яку загрозу приноситьВідео

Реклама
21:13

В Україні може з’явитися новий формат повісток: як їх планують вручати

21:11

Слово "понарошку" вживають неправильно - як варто говорити українськоюВідео

21:11

Попелиця та фітофтора зникнуть: прості домашні засоби для захисту грядок

20:44

Росія вдарила по Україні одночасно двома ракетами "Орєшнік" - що відомо

20:29

Попелиця зникне миттєво: як врятувати троянди від навали комах без хімії

20:13

Життя чотирьох знаків зодіаку раптово покращиться - хто серед щасливчиків

20:09

Дві замість однієї: що означає кількість вихлопних труб в автоВідео

19:33

Чому не можна брати кота на руки: причина, про яку мало хто говоритьВідео

19:19

Українці масово "сіли" на один вид м'яса - що буде з цінами найближчим часом

19:11

Електросамокати в Україні отримали новий статус на дорозі - про що йдеться

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти