Фронт змінився: ЗСУ прориваються і відновлюють контроль над територіями

Аналітики повідомили про підтверджені успіхи українських військових.

На Сумщині ЗСУ повертають контроль над територіями України

Що повідомили аналітики:

Росіяни не припиняють тиску на оборону ЗСУ, але не мають значних успіхів

Сили оборони звільнили село на Сумщині

На Харківському напрямку в ЗСУ є локальні успіхи

Армія країни-агресорки Росії продовжує тиснути на українську оборону та намагається на окремих напрямках створити так звану "буферну зону". Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

При цьому Сили оборони України протистоять ворогу, про що свідчать оновлені дані аналітиків. Зокрема на Сумському напрямку українські сили мають локальні успіхи: є підтвердження звільнення села Запсілля на північному сході області.

На Харківському напрямку ЗСУ просунулися та відновили контроль над населеним пунктом Шестерівка, що поблизу Харкова. На Борівському напрямку українські військові покращили свої позиції поблизу населених пунктів Шийківка та Нове. Бої там тривають.

Водночас в окупантів серед підтверджених успіхів - часткове просування на Покровському напрямку в районі Родинського.

Чи готують окупанти новий наступ - думка експерта

Главред писав, щоо за словами військового експерта Сергія Братчука, Сили оборони продовжують успішно контратакувати на Запорізькому напрямку, зокрема на Степногірському відтинку.

Однак ситуація залишається складною, адже водночас з цим окупанти готують великий літній наступ. Росіяни намагаються атакувати острови на Херсонщині, на Дніпрі, очевидно, і далі будуть продовжувати це робити. Але Запорізький фронт є надзвичайно активним, він є пріоритетним для ворога.

Нагадаємо, Главред писав, що за словами очільника Міноборони Михайла Федорова, Україна запускає "логістичний локдаун" армії Росії та масштабує middle strike-удари по тилу ворога.

Раніше повідомлялося, що російські війська рівняють Костянтинівку із землею, перетворюючи місто на руїну, яку неможливо буде утримувати. Окупанти поступово закріплюються в навколишніх селах, накопичують сили й пробують проникати в саме місто, фіксуючись у різних його точках.

Напередодні стало відомо, що російські окупанти заявили про захоплення прикордонного села Гранів у Харківській області, але ця інформація є лише черговою порцією брехні.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

