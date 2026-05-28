У червні почнуть діяти нові правила мобілізації: що зміниться для українців

Юрист пояснив, кого з військовозобов'язаних торкнуться зміни.

Мобілізація в Україні зміниться вже за лічені дні

Що сказав Муренко:

Підхід до мобілізації у червні зміниться

Зміни будуть стосуватися зарплат на підприємствах і списків

Критерії критичності підприємств будуть переглядати

У червні в рамках армійської реформи у мобілізації відбудуться певні зміни. Про них в інтервʼю Главреду розповів керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Нікіта Муренко.

За його словами, перша зміна стосується підвищення середньої заробітної плати на підприємстві, яка є умовою для бронювання співробітників. На даний момент мова йде про 2,5 мінімальних зарплат.

"Планується підвищення до трьох мінімальних зарплат, крім прифронтових регіонів. Поки текст постанови ще не опубліковано, було б неправильно коментувати її з юридичної точки зору", - зауважив юрист.

Друга зміна стосується запровадження змін щодо деяких працівників, які не враховуються у загальних списках військовозобов'язаних для бронювання. Зокрема, йдеться про жінок-військовозобов'язаних, які не включаються на підприємстві до загального списку військовозобов'язаних при бронюванні інших осіб.

"Умовно кажучи, якщо на підприємстві працевлаштована одна жінка-військовозобов'язана та один чоловік-військовозобов'язаний, такий чоловік не може бути заброньований із квотою 50%. Необхідно, щоби на підприємстві був працевлаштований саме військовозобов'язаний чоловік. Також зараз у ці квоти не враховуються працівники, які вже заброньовані іншими підприємствами", - наголосив Муренко.

Тобто, якщо людина заброньована, то на іншому підприємстві вона вже не може бути в цих списках для визначення квоти бронювання. Також планується, щоб до списків не входили працівники, які працюють за сумісництвом на кількох роботах - такі люди можуть бути в лімітованих списках лише один раз по одному підприємству.

Вручення повісток в Україні

Третя зміна стосується критичності самих підприємств. Наразі визначають критичність профільні міністерства та військові адміністрації. Однак у планах змінити це: на рівні міністерств планують переглянути вимоги до визначення підприємств як критично важливих.

"У кожного міністерства своя специфіка та свої певні вимоги. Відповідно, наскільки зрозуміло із заяв, кожне підприємство має узгодити ці нові вимоги критичності з Мінекономіки та Міноборони", - пояснив фахівець.

Які можуть бути наслідки нових правил бронювання для працівників-сумісників

Главред писав, що за словами Нікіти Муренка, одне з нововведень передбачає, що працівники, які працюють за сумісництвом, відтепер враховуватимуться у загальній квоті бронювання підприємства лише один раз — за основним місцем роботи.

Тому ситуація з працівниками, які працюють за сумісництвом, наразі залишається незрозумілою. Він пояснив, що остаточні висновки можна буде робити лише після офіційного оприлюднення документа. Якщо ж у ньому буде передбачено, що бронювання можливе виключно за основним місцем роботи, то, на його думку, це виглядатиме "абсурдно".

Про персону: Нікіта Муренко Нікіта Муренко — керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери". Спеціалізується на правовому супроводі бізнесу, питаннях бронювання військовозобов’язаних працівників, мобілізаційного законодавства, трудових та адміністративних процедур. У коментарях для медіа пояснює зміни у правилах бронювання, статусу критично важливих підприємств, відстрочок від мобілізації та правових ризиків для роботодавців і працівників.

