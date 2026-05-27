Запаси майже "на нулі": в Україні дорожчає базовий овоч, які ціни

Марія Николишин
27 травня 2026, 23:22
Лише за тиждень ціни підскочили на 15%.
В Україні стрімко дорожчає картопля / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • В Україні дорожчає торішня картопля
  • Ціни вже зросли до 6–12 гривень за кілограм
  • Аналітики прогнозують подальше подорожчання

В Україні почали поступово зростати ціни на торішню картоплю. На вартість впливає сезонне скорочення пропозиції та стабільний попит. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Наразі картоплю врожаю 2025 року пропонують за ціною 6–12 грн/кг, що в середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

"Оптові компанії часто скаржаться на нестачу якісної картоплі у виробників, що не дає можливості формувати достатні обсяги товарних партій", - йдеться у повідомленні.

Аналітики додають, що попри сформовану ситуацію, торішня картопля продається майже на 60% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

EastFruit також не виключають подальшого подорожчання цієї продукції, оскільки частка некондиційної картоплі є доволі високою, а запаси стрімко скорочуються.

Що буде з цінами на овочі у червні

Голова комітету економістів України Андрій Новак заявляв, що для вітчизняних овочів, таких як буряк, картопля, морква, цибуля та капуста, у червні діятимуть одні цінові тенденції. Водночас імпортні продукти формуватимуться під впливом інших факторів.

"З року в рік ми вже неодноразово спостерігали, що в один сезон, наприклад, різко дешевшають помідори, а в інший такого стрибка вниз не відбувається. Тому все залежатиме від сезонного фактора, попиту та пропозиції на ринку фактично за кожною номенклатурою продуктів харчування, особливо сезонних", - підкреслив він.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, економіст Олег Пендзин говорив, що ціни на овочі в Україні у червні можуть знизитися через сприятливі погодні умови, які сприятимуть швидшому дозріванню врожаю. Це може спричинити здешевлення "борщового набору" та свіжих овочів.

Експерт також заявляв, що ціни на яйця залежать значною мірою від вартості комбікормів, основою яких є кукурудза, запаси якої на ринку вичерпуються. Цей фактор тримає ціну на яйця на високому рівні навіть за умов сезонного збільшення пропозиції.

Крім того, весняні заморозки суттєво вплинули на врожай фруктів в Україні, особливо абрикосів та черешень, через що їх кількість на ринку буде обмеженою. Імпорт частково компенсує дефіцит, але ціни залишаться високими і залежатимуть від купівельної спроможності споживачів.

Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

