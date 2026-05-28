Температура впаде до +4 градусів: коли відступить холод та прийде літнє тепло

Синоптикиня порадила українцям одягатися тепліше вранці.

Прогноз погоди на 29 травня

Якою буде погода в Україні у п'ятницю

Коли прийде потепління

Погода в Україні у п’ятницю, 29 травня, буде дощовою, вітряною та доволі прохолодною. По це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, завтра температура повітря протягом дня очікується в межах від +13 до +17 градусів, а на Закарпатті та на півдні України до +17…+20 градусів.

"У нічні години взагалі буде холодно, +4…+11 градусів, тому вранці одягайтеся тепліше", - наголосила вона.

Водночас дощі ймовірні практично в усіх областях України. Також очікується сильний північно-західний вітер.

Погода в Києві

У Києві 29 травня прогнозується дощ та рвучкий вітер північно-західного напрямку. Температура вдень сягатиме близько +15 градусів.

Діденко додала, що потепління прийде в Україну з початком червня.

Наталія Діденко

Погода в Україні до кінця травня

Синоптик Іван Семиліт говорив, що до початку літа погода в Україні залишиться нестабільною.

За його прогнозом, вночі температура повітря становитиме +5…+12 градусів, а вдень місцями буде всього +12…+13 градусів.

"Атмосферні фронти продовжуватимуть впливати на територію України, тому короткочасні дощі та грози періодично повертатимуться, переважно в денні години", - додав він.

Раніше Укргідрометцентр оголосив штормове попередження через сильні пориви вітру до 20 м/с, які супроводжуватимуть дощі та грози в більшості областей України 28 травня. Синоптики прогнозують температуру вдень на рівні +15…+19 градусів.

Синоптик Ігор Кібальчич прогнозував серйозне похолодання та посилення вітру по всій території України впродовж тижня. Очікуються грозові дощі та шквали практично у всіх регіонах.

Як повідомляв Главред, у Одеській області очікується значне похолодання через наближення циклону Jule, який принесе дощі, грози та поривчастий вітер північно-західного напрямку. Температура повітря знизиться до +13 градусів, а вночі на узбережжі будуть ще прохолодніші показники.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

