В Україні може з’явитися новий формат повісток: як їх планують вручати

Юрист вважає, що електронні повістки - це логічний крок.

Електронні повістки в Україні

В Україні можуть запровадити електронні повістки

Порушників обліку це навряд чи змусить прийти до ТЦК

Наскільки це необхідно - питання сумнівне

В Україні готують зміни у системі мобілізації. Зокрема, мобільні бригади оповіщення або блокпости, найімовірніше, не зникнуть, але можуть з’явитися електронні повістки. Про це в інтервʼю Главреду розповів керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Нікіта Муренко.

За його словами, у теорії електронні повістки - це логічний крок, з огляду на потребу держави в мобілізаційному ресурсі та певну цифровізацію цієї сфери.

"Чи буде це добре чи погано — дуже складно сказати. З одного боку, ми зараз йдемо шляхом, яким колись йшла Росія, де впроваджувалися електронні повістки та подібні речі. Наскільки це дійсно необхідно — питання сумнівне. Тому що людина, яка переховується і порушує правила військового обліку, може отримати хоч 20 повісток, але все одно не прийде. Тут питання не в повістці, а в системі", - сказав він.

Юрист додав, що зараз система виглядає майже так само, як могла б виглядати електронна форма, але трохи видозмінена.

"Якщо, наприклад, у Росії все надсилається в електронному форматі в кабінет і приходить повідомлення на телефон, що вам надійшла повістка, то у нас це виглядає так: в електронній системі автоматично генерується повістка, вона підписується і надсилається людині листом на адресу, де вона перебуває на обліку в ТЦК", - зауважив Муренко.

На його думку, це майже однакові системи, тому, ймовірно, сильного впливу на процес мобілізації не буде.

В Україні змінять правила бронювання

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявляв, що в Україні з середини червня почнуть діяти нові правила бронювання військовозобов’язаних працівників, які працюють за сумісництвом.

За його словами, таких працівників враховуватимуть у квоті бронювання лише один раз і тільки на одному підприємстві.

"Якщо військовозобов’язаний має відстрочку та працює одразу в кількох компаніях, йому потрібно буде визначити лише одне місце роботи, де його враховуватимуть для бронювання", - наголосив він.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нардеп Сергій Нагорняк говорив, що в українському війську існує гострий дефіцит особового складу, тому можливі нововведення в підході до бронювання військовозобов’язаних спрямовані на вирішення цієї проблеми. Зокрема, можуть мобілізовувати працівників із бронюванням, щоб покращити комплектування армії.

Як раніше повідомляв Главред, Міноборони вдосконалює систему військово-лікарських комісій та інтегрує цифрові рішення, наприклад, застосунок "Резерв+", що дозволить оновлювати дані без відвідування ТЦК. Такі зміни мають забезпечити більш точний медичний контроль і підвищити якість мобілізаційного ресурсу.

Крім того, у Верховній Раді зареєстровано законопроект, який передбачає зміну правил бронювання працівників, зробивши його платним або пов’язаним із службою в резерві. Бронь не буде безстроковою, а заброньовані обов’язково повинні брати участь у захисті країни у різних формах.

Про персону: Нікіта Муренко Нікіта Муренко — керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери". Спеціалізується на правовому супроводі бізнесу, питаннях бронювання військовозобов’язаних працівників, мобілізаційного законодавства, трудових та адміністративних процедур. У коментарях для медіа пояснює зміни у правилах бронювання, статусу критично важливих підприємств, відстрочок від мобілізації та правових ризиків для роботодавців і працівників.

