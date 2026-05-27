Росія запустила 'Кинджали' по Україні - де пролунали вибухи

Під час повітряної тривоги монітори та Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуск російської аеробалістичної ракети "Кинджал" у напрямку Хмельниччини.

Росія запустила "Кинджали" по Україні

Окупанти запустили гіперзвукові ракети "Кинджал"

У Хмельницькій області під час атаки пролунав вибух

Ввечері, 27 травня, російські окупаційні війська підняли в повітря винищувач МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал". Повітряна тривога оголошена по всій території України. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали.

За їх даними, у повітрі перебувають одразу кілька російських літаків МіГ-31К. Вже зафіксовано пуски ракет.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ракети "Кинджал". Спочатку було зафіксовано швидкісну повітряну ціль у північній частині Сумської області, яка рухалася південно-західним курсом.

Згодом повідомлялося про переміщення цілі над Київською областю у напрямку Житомирщини, після чого ракета прямувала в бік Житомира. Надалі фіксували рух ракети у напрямку Хмельницької області, ймовірною ціллю Повітряні сили ЗСУ називали Старокостянтинів.

"Пролунав вибух на Хмельниччині. Попередньо було застосовано 1х аеробалістична ракета 9-С-7760 "Кинджал"", - зазначили монітори.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров офіційно повідомив про системні удари по Києву як відповідь на нібито терористичні атаки України, попередивши США про наміри Росії зосередитися на об’єктах управління та військових цілей у столиці.

Представництво ЄС в Україні заявило про плани залишатися в Києві, незважаючи на погрози нових ударів по Києву, назвавши заяви РФ "шедевром лицемірства" і підкресливши, що спроби залякати дипломатів та населення не вдаються.

Як раніше повідомляв Главред, військовий експерт Олег Жданов припускає, що Росія готує повторний удар по Києву із застосуванням всього спектра ракетного озброєння, при цьому атаки здійснюються одночасно з різних напрямків для максимального тиску.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

