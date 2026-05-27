У РФ заявили про нові цілі для ударів по Україні: які об’єкти під загрозою

В Росії прагнуть паралізувати залізничну інфраструктуру України.

В РФ закликали атакувати аеропорт та мости

Коротко:

У РФ визначили нові цілі для ударів по Україні

Серед них аеропорт "Бориспіль" і залізничні мости

У Кремлі прагнуть зірвати постачання техніки в Україну

У країні-агресорці Росії закликали почати наносити масовані удари не тільки по Києву, а й по аеропорту "Бориспіль" та залізничних мостах через Дніпро. Відповідну заяву зробив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, пишуть російські ЗМІ.

Зокрема, він зажадав "суворого покарання" у відповідь на те, що Україна нібито "перетворює навчальні заклади, житлові будинки та лікарні на об'єкти терору".

За його словами, для Кремля більше немає жодних "обмежувальних ліній" щодо атак.

Також він додав, що Франція та Німеччина вже нібито "засуджують" дії України.

"Підтримуючи рішення Володимира Путіна, про нанесення ударів по центрах прийняття рішень, вважаємо, що слід також розглянути можливість ударів по залізничних мостах через Дніпро. Мета - паралізувати залізничну інфраструктуру України, щоб потяги з бронетехнікою з Польщі не доїжджали до фронту. Також необхідно знищити західну авіатехніку в аеропорту "Бориспіль", яка прибуває щодня", - сказав російський депутат.

Коли РФ може масовано атакувати Україну

Генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко попереджав, що Росія може знову масовано атакувати Україну вже за тиждень.

За його словами, зараз ворог нарощує кількість балістики, щоб вдарити нею по Україні.

Він додав, що оскільки в України є нестача антибалістичних ракет для ППО, противник хоче цим скористатися.

Експерт Анатолій Храпчинський говорив, що головною метою майбутніх ударів Росії є психологічний та інформаційний тиск. Кремль зараз робить ставку на новий масований обстріл України із застосуванням ракет і дронів. Такі удари вимагають значних витрат і мають на меті не лише військовий ефект, а й створення медійного резонансу.

Раніше Росія офіційно повідомила США про початок системних ударів по Києву, що має стати частиною її відповіді на нібито терористичні акти України. Кремль закликає до евакуації дипломатичного персоналу, але продовжує ігнорувати реакцію Заходу та наголошує на власних інтересах без уваги на міжнародні наслідки.

Також як повідомляв Главред, військовий експерт Олег Жданов відзначив, що Росія готує повторний удар по Києву з урахуванням ускладнення роботи ППО через удари по столиці з різних напрямків одночасно. Основною метою залишається політичний і психологічний тиск на Україну та західних партнерів.

Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

