Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Російські НПЗ під прицілом: Зеленський показав наслідки ударів по РФ

Ангеліна Підвисоцька
21 травня 2026, 14:26
google news Підпишіться
на нас в Google
Сили оборони України вдарили по Сизранському НПЗ.
удар по РФ
Зеленський показав наслідки ударів по РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

  • Сили оборони атакували РФ
  • Україна вдарила по Сизранському НПЗ

Сили оборони України завдали далекобійних ударів по РФ. Наші захисники влучили по об'єкту російської нафтопереробки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Під ударом був Сизранський НПЗ. Відстань до цього заводу від кордону України понад 800 кілометрів.

відео дня

"Ще одна наша далекобійна санкція проти російської нафтопереробки, і продовжуємо цей напрямок. Цього разу Сизранський НПЗ, відстань від нашого кордону – понад 800 кілометрів. Дякую воїнам Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій за влучність. Слава Україні!" - наголосив Зеленський.

Подивитись відео можна у нашому Телеграм-каналі за посиланням.

удар по РФ
Сили оборони вдарили по НПЗ в РФ / фото: скріншот

Цілі в РФ - анонс "Мадяра"

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що Україна продовжує нарощувати удари по цілях у глибині території Росії, зокрема по об’єктах нафтогазової інфраструктури. За його словами, відстань у 1 500-2 000 км від лінії фронту більше не є безпечним тилом для РФ, а українські дрони здатні уражати об’єкти по всій території країни-агресора.

Бровді підкреслив, що пріоритетними цілями залишаються нафтогазові об’єкти, оскільки саме вони забезпечують фінансування російської війни проти України. Він також зазначив, що удари по нафтопереробній інфраструктурі є "військово виправданими".

Окремо командувач заявив, що одним із ключових завдань українських сил є зменшення можливостей противника для наступу та завдання йому втрат, які перевищують темпи поповнення.

Російські НПЗ під прицілом: Зеленський показав наслідки ударів по РФ
Російські НПЗ / Інфографіка: Главред

Атаки на російські НПЗ — останні новини

Вночі на 20 травня в районі Кстово Нижньогородської області було уражено нафтопереробний завод "Лукойл-Нижньогородоргсинтез". За даними Генштабу, пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-6, після чого виникла пожежа.

5 травня в промзоні в Кірішах Ленінградської області в результаті атаки спалахнула пожежа. Там знаходиться один з найбільших у РФ НПЗ.

30 квітня СБУ завдала удару по російському НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" у Пермі. Об'єкт розташований на відстані понад 1500 км від кордону України.

У ніч на 26 квітня в російському Ярославлі прогриміла серія вибухів, після яких над містом піднявся стовп вогню — загорівся місцевий нафтопереробний завод, один з найбільших у північній частині РФ.

Інші новини:

Про персону: хто такий "Мадяр"

Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України).

До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт".

З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Володимир Зеленський НПЗ атака дронів Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ЗСУ змінили ситуацію на важливому напрямку фронту - росіян притиснули

ЗСУ змінили ситуацію на важливому напрямку фронту - росіян притиснули

14:52Фронт
Російські НПЗ під прицілом: Зеленський показав наслідки ударів по РФ

Російські НПЗ під прицілом: Зеленський показав наслідки ударів по РФ

14:26Війна
Росія націлилася на низку міст влітку-восени: Ступак – про загрозу з Білорусі й наступ на Київ

Росія націлилася на низку міст влітку-восени: Ступак – про загрозу з Білорусі й наступ на Київ

13:47Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Як за допомогою смартфона можна виявити кліща на тілі: неочікуваний трюк

Як за допомогою смартфона можна виявити кліща на тілі: неочікуваний трюк

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини в навушниках за 23 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини в навушниках за 23 с

Чотирьом знакам зодіаку незабаром посміхнеться удача: чиї мрії стануть реальністю

Чотирьом знакам зодіаку незабаром посміхнеться удача: чиї мрії стануть реальністю

Насувається справжній Армагеддон: де будуть грози, дощі та град

Насувається справжній Армагеддон: де будуть грози, дощі та град

Кроти й кліщі тікають від неї миттєво: яку рослину варто посадити на ділянці

Кроти й кліщі тікають від неї миттєво: яку рослину варто посадити на ділянці

Останні новини

14:56

Перевірений метод захисту від кліщів: який предмет потрібно взяти з дому

14:52

ЗСУ змінили ситуацію на важливому напрямку фронту - росіян притиснули

14:51

Пенсіонерку сплутали з молодою моделлю і не повірили в її вікВідео

14:26

Російські НПЗ під прицілом: Зеленський показав наслідки ударів по РФВідео

14:15

Оригінальний сніданок за лічені хвилини: рецепт оладок з начинкою

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
14:14

ВишивАнка чи вишИванка - як сказати правильно: відповідь здивує багатьох

13:56

Які прилади потрібно завжди відключати від розетки: можуть спричинити пожежуВідео

13:52

"Тая Повалій сказала": Кудлай розкрила підставу від зрадниці України

13:47

Росія націлилася на низку міст влітку-восени: Ступак – про загрозу з Білорусі й наступ на КиївВідео

Реклама
13:18

Україна тестує нову зброю для відбиття атак РФ: в чому її особливість

13:18

Простий домашній спрей допомагає зупинити навалу щурів навесні

12:53

Кримінальні справи, самовари, російський паспорт. Журналісти розповіли нову історію про депутатку Житомирської облради Костюшко

12:45

"Зустрічають тут із квітами": Даша Євтух раптово повернулася в УкраїнуВідео

12:39

"Мета РФ - захопити новий обласний центр": РФ пішла в наступ на півночі

12:39

Чи загрожує Німеччині дефіцит палива: експерт розповів, що ховається за панікоюВідео

12:31

Чому кмітливі господині та кухарі кидають кубик льоду на сковорідку перед смаженнямВідео

12:25

Тіктокер підірвав інтернет, показавши дивну деталь на прищіпкахВідео

12:24

Як почистити кілограм молодої картоплі за п'ять хвилин - лайфхак

12:03

Свекруха Тодоренко попереджала її: що сталося у шлюбі зрадниці

11:48

РФ масовано атакує обласний центр: є влучання, кількість поранених зросла

Реклама
11:46

Стілець-серце та лампа-гриб: названо культові ретро-меблі, за якими полюють усіВідео

11:44

Мало і дорого: в Україні дефіцит базового овоча, як змінилися ціни

11:35

Китайський гороскоп на завтра, 22 травня: Тиграм — поради, Козлам — критика

11:24

Ядерні боєприпаси вже в Білорусі: Міноборони РФ зробило заявуВідео

11:17

Як насправді виглядав Ісус Христос і чому всі помилялисяВідео

11:14

РФ втратила імідж "енергетичної наддержави": експерт розкрив вплив ударів ЗСУ

10:53

Під час прийому Путіна у Китаї стався курйоз з натяком на переворот в РФ

10:34

Вишиванки та посмішки: Зеленський із дружиною з’явилися в особливих образах

10:04

5 причин, через які перець не росте після висадки в ґрунт: що з цим робитиВідео

10:02

Секрет рожевих гортензій та великих помідорів: як правильно використовувати золуВідео

09:58

РФ хоче використати Німеччину для тиску на Україну: в чому задум Кремля

09:50

"Навіщо запрошувати": Данилко жорстко розніс Євробачення 2026 та оголосив про рішення

09:50

Карта Deep State онлайн за 21 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:10

Рейтинг онлайн-шкіл з математики за результатами НМТ-2025: хто став лідером дистанційної освіти новини компанії

09:07

Людей масово звільняють, економіка валиться: що буде з РФ

09:06

Рік змін: успіх і удача чекають на чотири знаки зодіаку до кінця 2026 року

08:51

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 травня (оновлюється)

08:17

У російській Сизрані пожежа та чорний дим: НПЗ атакували дрони

07:50

Портников: Візит Путіна до Китаю не приніс головногоПогляд

07:12

Партизани здійснили диверсію в Санкт-Петербурзі: спалили тепловоз із нафтою

Реклама
06:52

Росія завдала удару по Дніпру: ворожі безпілотники атакували житлові кварталиФото

05:45

В Росії почали різко ненавидіти Леніна - що сталось та до чого тут УкраїнаВідео

05:16

Гороскоп на завтра, 22 травня: Левам - розчарування, Рибам - прибуток

04:41

Не випадковість: чому в СРСР підлогу фарбували лише у коричневий колір

04:25

Без сліз та істерик: в якому віці краще віддати дитину в садочок

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини в навушниках за 23 с

03:30

Карти Таро вказали на небезпечний період для одного знака: Таро-прогноз на червень 2026Відео

03:01

Витримають будь-яку спеку: 8 найкращих квітів для сонячного балкона

02:13

Океанічний колапс загрожує заморозити Європу: експерти б'ють на сполох

00:52

"Проблема з ракетами": тривожна заява ЗСУ після масованого обстрілу РФ

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти