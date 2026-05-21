Російські НПЗ під прицілом: Зеленський показав наслідки ударів по РФ

Сили оборони України вдарили по Сизранському НПЗ.

Зеленський показав наслідки ударів по РФ

Що відомо:

Сили оборони України завдали далекобійних ударів по РФ. Наші захисники влучили по об'єкту російської нафтопереробки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Під ударом був Сизранський НПЗ. Відстань до цього заводу від кордону України понад 800 кілометрів.

"Ще одна наша далекобійна санкція проти російської нафтопереробки, і продовжуємо цей напрямок. Цього разу Сизранський НПЗ, відстань від нашого кордону – понад 800 кілометрів. Дякую воїнам Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій за влучність. Слава Україні!" - наголосив Зеленський.

Сили оборони вдарили по НПЗ в РФ

Цілі в РФ - анонс "Мадяра"

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що Україна продовжує нарощувати удари по цілях у глибині території Росії, зокрема по об’єктах нафтогазової інфраструктури. За його словами, відстань у 1 500-2 000 км від лінії фронту більше не є безпечним тилом для РФ, а українські дрони здатні уражати об’єкти по всій території країни-агресора.

Бровді підкреслив, що пріоритетними цілями залишаються нафтогазові об’єкти, оскільки саме вони забезпечують фінансування російської війни проти України. Він також зазначив, що удари по нафтопереробній інфраструктурі є "військово виправданими".

Окремо командувач заявив, що одним із ключових завдань українських сил є зменшення можливостей противника для наступу та завдання йому втрат, які перевищують темпи поповнення.

Російські НПЗ

Атаки на російські НПЗ — останні новини

Вночі на 20 травня в районі Кстово Нижньогородської області було уражено нафтопереробний завод "Лукойл-Нижньогородоргсинтез". За даними Генштабу, пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-6, після чого виникла пожежа.

5 травня в промзоні в Кірішах Ленінградської області в результаті атаки спалахнула пожежа. Там знаходиться один з найбільших у РФ НПЗ.

30 квітня СБУ завдала удару по російському НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" у Пермі. Об'єкт розташований на відстані понад 1500 км від кордону України.

У ніч на 26 квітня в російському Ярославлі прогриміла серія вибухів, після яких над містом піднявся стовп вогню — загорівся місцевий нафтопереробний завод, один з найбільших у північній частині РФ.

Про персону: хто такий "Мадяр" Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України). До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт". З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

