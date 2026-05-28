У ЦПД назвали ключові умови, за яких можливе зупинення війни: що відомо

Є реальні сценарії, коли повномасштабні бойові дії можуть припинитися. Все залежить від Сил оборони України.

Андрій Коваленко, очільник Центру протидії дезінформації при РНБО, розповів 24 Каналу, що нині є всі ознаки того, що українські військові зрештою змусить Росію зупинитися на фронті. Це визначатиметься кількома факторами.

За словами Коваленка, значні втрати окупаційної армії РФ, проблеми з постачанням та регулярні удари по нафтопромисловості й інших галузях зрештою примусять Росію відмовитися від активних дій.

"Тоді ця "формула" складеться в пазл, і Росія не зможе вести активні бойові дії. Вона буде змушена відійти від активної фази війни на фронті з використанням людей, техніки та дронів", - зазначив Коваленко.

Водночас Коваленко наголосив, що навіть за умов відносної тиші на фронті Росія продовжить терористичні акти та диверсії.

"Треба готуватися до протистояння на багато років. Ми можемо мати ознаки мирного життя із ППО, яка адаптована до новітніх викликів. Але ознаки протистояння будуть зберігатися навіть якщо "мовчатиме" фронт", - зазначив Коваленко.

Чи можливе швидке завершення війни

Експерт з питань Росії та історик Маттіас Уль заявляв, що швидкого завершення війни в Україні очікувати не варто - конфлікт може затягнутися на роки та перерости у "нескінченну війну дронів".

За його словами, нинішня фаза бойових дій залишається війною на виснаження, у якій жодна зі сторін не демонструє готовності до швидкого завершення конфлікту.

"На даний момент війна на виснаження триватиме", - додав він.

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

