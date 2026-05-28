Україна переламала хід війни з РФ: яка нищівна стратегія кардинально змінила ситуацію

У матеріалі наголошується, що ще кілька місяців тому ситуація для України була значно гірша.

Україна посилила дронові удари

РФ втрачає темп і ресурси

Нові безпілотники руйнують логістику ворога

Україна входить у нову фазу війни з Росією - більш самодостатню, технологічну й агресивну у глибині ворожої території. Саме такий висновок робить Financial Times, описуючи, як масове виробництво ударних безпілотників і нові тактики їхнього застосування змінили динаміку бойових дій.

Українські дрони змінили хід війни

Київ уже не лише стримує російські наступи, а й системно переносить бойові дії на територію РФ, попри скорочення американської підтримки. Одним із ключових драйверів цього зсуву FT називає компанію Fire Point, яка щодня випускає близько 300 дронів FP‑1 і FP‑2. Кожен коштує приблизно 50 тисяч євро, але їхня ефективність окуповує витрати.

Співзасновник Fire Point Денис Штілерман підтверджує, що ці апарати регулярно працюють по російських цілях, включно з окупованим Кримом. Він описує нову тактику "засідок" на російську авіацію: FP‑1 доставляє до аеродрому два квадрокоптери з вибухівкою, які чекають моменту для удару по літаках.

"Цього місяця динаміка змінилася на нашу користь, на користь України. Ми утримуємо більше позицій і завдаємо більше шкоди", - заявив президент Володимир Зеленський.

Він наголосив, що далекобійні удари по території РФ мають особливо важливе значення.

Україна стає менш залежною від партнерів

Глава місії України при НАТО Альона Гетьманчук підкреслює, що країна зараз перебуває "в одній із найсильніших позицій від початку війни". Європейська допомога зросла, а власне виробництво озброєнь дозволило компенсувати паузу у підтримці США.

За даними Міноборони, за перші чотири місяці року виробництво розвідувальних дронів зросло на 441%, ударних - на 312%, а систем глибокого ураження - на 53%. FPV‑дрони на оптоволокні, менш вразливі до РЕБ, збільшили випуск на 179%.

Представник General Cherry Станіслав Гришин розповів, що один із FPV‑дронів компанії збив російський Ка‑52.

"FPV‑дрони фундаментально змінюють традиційну війну", - наголосив він.

Росія втрачає темп і терпіння

У матеріалі зазначається, що в РФ зростає невдоволення війною, яка дедалі частіше "приходить додому". Удари українських дронів фіксують навіть на Уралі. Індекс протестного потенціалу ВЦИОМ у квітні піднявся до 25% - максимуму від початку вторгнення.

Один російський бізнесмен з елітних кіл заявив: "Усі в люті. Люди одностайно вважають це катастрофою. Це потрібно якось вирішувати". Він також додав, що Володимир Путін є "вкрай непопулярним", а до того ж "старим і впертим".

Український міністр Михайло Федоров повідомив, що лише у березні та квітні Росія втратила близько 35 тисяч убитими та тяжко пораненими. За оцінками західних розвідок, загальні втрати РФ можуть сягати 1,2 мільйона. Водночас голова британської розвідки Енн Кіст‑Батлер заявила, що майже пів мільйона російських солдатів уже загинули.

Україна б’є по логістиці та змінює правила гри

Військовий аналітик Франц‑Стефан Гаді вважає, що завдяки роям FPV‑дронів, які створюють 20‑кілометрову "зону ураження", Київ повернув собі "паритет або перевагу на окремих ділянках фронту".

"Україна, ймовірно, перебуває в кращому військовому становищі у травні 2026 року, ніж була у травні 2025‑го", - зазначив він.

Київ переходить від ударів по нафтово‑газовій інфраструктурі до системного руйнування російської логістики. Нові дрони середньої дальності - FP‑2, "Хмаринка" та "Хорнет" - дозволяють діставати цілі, які ще рік тому були недосяжними.

Колишній військовослужбовець Сил безпілотних систем Дмитро Путята пояснює, що тепер можна вражати об’єкти "на дистанціях, яких не досягали щонайменше з 2024 року".

"З появою так званих дронів середнього радіуса дії зупиняти російський наступ стало значно легше й ефективніше", - каже він. За його словами, російська армія "не має способу протидіяти систематичному знищенню своїх складів, систем ППО, радарів тощо".

Навіть російський Telegram‑канал Rybar визнає, що удари по Криму "стають дедалі небезпечнішими" та вже впливають на постачання товарів і пального.

Чи можливе швидке завершення війни

Експерт з питань Росії та історик Маттіас Уль заявляв, що швидкого завершення війни в Україні очікувати не варто - конфлікт може затягнутися на роки та перерости у "нескінченну війну дронів".

За його словами, нинішня фаза бойових дій залишається війною на виснаження, у якій жодна зі сторін не демонструє готовності до швидкого завершення конфлікту.

"На даний момент війна на виснаження триватиме", - додав він.

Ситуація на фронті - останні новини

Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

