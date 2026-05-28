Рада ратифікувала важливу угоду з ЄС: які умови має виконати Україна

Україна не отримає кошти на фінансування двох важливих напрямків, якщо не виконає суперечливі умови.

https://glavred.net/ukraine/rada-ratificirovala-vazhnoe-soglashenie-s-es-kakie-usloviya-dolzhna-vypolnit-ukraina-10768406.html Посилання скопійоване

Україна отримає додаткові кошти для закупівлі зброї і закриття "дірок" у бюджеті / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/yzheleznyak

Головне:

ВРУ ​​​​​​ратифікувала угоду з ЄС для отримання кредиту

Україна не буде віддавати кредит, якщо РФ не виплатить репарації

Щоб отримати кошти Україні потрібно виконати низку суперечливих умов

Верховна Рада сьогодні, 28 травня, ратифікувала Меморандум з ЄС про надання 90 мільярдів євро Україні. Про це у Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його даними, підтримали дане рішення 298 депутатів, утримався від голосування 1 нардеп, а не брали участі у ньому ще 11 чиновників.

відео дня

Як на рішення ВРУ відреагував президент

Президент України Володимир Зеленський подякував парламентарям за те, що вони оперативно ратифікували угоду з Євросоюзом про підтримку обсягом 90 мільярдів євро для України на два роки.

"Ці кошти посилять нашу стійкість і допоможуть захищати життя наших людей, відновлювати зруйноване після російських ударів та обороняти нашу незалежність. Одне з найбільш важливих голосувань, яке демонструє конструктивність нашої спільної роботи й готовність чути одне одного. Єдність в Україні це те, що завжди працює на Україну", - додав він.

Глава держави також подякував європейським партнерам за готовність бути з Україною та дієво допомагати країні з захистом та відновленням.

На яких умовах Україна отримає кошти

Україна отримає гроші у вигляді гранту. Усі витрати на обслуговування кредиту покриватимуться за рахунок бюджету Євросоюзу, а Україна буде гасити позику тільки якщо отримає репарації від країни-агресорки Росії.

Згідно з планом фінансування, у 2026 році Україна планує витратити частину кредитних коштів, а саме до 45 мільярдів євро, на підтримку бюджету та закупівлю озброєння.

При цьому Україна має виконати три основні умови: зберігати та поважати демократичні механізми, багатопартійну систему, верховенство права та права людини, отримувати позитивні оцінки від Єврокомісії щодо проведення реформ та не скасовувати і не послаблювати ті антикорупційні кроки, які вже були впроваджені раніше за вимогами ЄС чи МВФ.

В цьому і виникає проблема, адже для отримання макрофінансової допомоги, яку поділили на три транші: 3,2, 3,7 та 1,45 мільярди євро, Україна має ухвалити деякі зміни, які викликають резонанс у суспільстві.

Мова йде зокрема про скасування пільги на міжнародні посилки, через що покупки із закордонних маркетплейсів можуть обкладати ПДВ та митом навіть при невеликій вартості.

Також планується оподаткування цифрових платформ і онлайн-сервісів та реформа спрощеної системи для ФОПів.

Крім податкових змін, угода передбачає реформу митниці, державних фінансів та поступове наближення української податкової системи до стандартів ЄС.

Допомога ЄС Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що кілька днів тому Європейський Союз погодив новий масштабний кредит для України - 90 мільярдів євро, і перші кошти Київ може отримати вже у червні.

Раніше стало відомо, що Велика Британія офіційно розпочала переговори про приєднання до кредитної програми Євросоюзу для України на суму 90 мільярдів євро.

Напередодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що більшу частину підготовчих робіт вже виконано для реалізації надання кредиту на 90 млрд євро.

Більше новин:

Про персону: Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред