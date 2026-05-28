Нові правила бронювання в Україні: юрист попередив про "абсурдну" норму

Юрій Берендій
28 травня 2026, 04:09
Юрист пояснив можливі наслідки нових правил бронювання для працівників-сумісників та звернув увагу на ризики зловживань і юридичні суперечності.
Нові правила бронювання в Україні - юрист попередив про ризики / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви юриста:

  • Ситуація з сумісниками поки залишається незрозумілою
  • Остаточні висновки будуть після публікації документа
  • Інколи підприємства штучно працевлаштовують людей

Кабінет міністрів вносить зміни до правил бронювання в Україні. Одне з нововведень передбачає, що працівники, які працюють за сумісництвом, відтепер враховуватимуться у загальній квоті бронювання підприємства лише один раз — за основним місцем роботи. Про те, як така оіціатива влине на бронювання розповів в інтерв'ю Главреду керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Нікіта Муренко.

За його словами, ситуація з працівниками, які працюють за сумісництвом, наразі залишається незрозумілою. Він пояснив, що остаточні висновки можна буде робити лише після офіційного оприлюднення документа. Якщо ж у ньому буде передбачено, що бронювання можливе виключно за основним місцем роботи, то, на його думку, це виглядатиме "абсурдно".

"Тобто людина може працювати за основним місцем роботи на некритичному підприємстві, але в інший, вільний від роботи час працювати на критичному підприємстві і бути важливою для цієї галузі. З точки зору юридичної логіки це буде нелогічно.Якщо ж введуть норму, що людина може бути заброньована і взагалі враховуватися у всіх списках тільки за одним місцем роботи, це, в принципі, розумно", - вказав він.

Юрист зазначив, що в Україні є багато людей, які працюють одразу на кількох роботах: на одному місці вони можуть не мати бронювання, але враховуватися у квотах та списках військовозобов’язаних на інших місцях роботи, де оформлені як сумісники.

Він також звернув увагу, що іноді цією системою зловживають. За його словами, трапляються випадки, коли людей спеціально працевлаштовують для формального виконання вимоги щодо 50% квоти, аби забезпечити можливість бронювання іншого працівника.

Водночас Муренко наголосив, що наразі незрозуміло, чи враховуватимуть працівників у квотах лише за основним місцем роботи, чи це також буде дозволено за сумісництвом.

"Сама логіка зрозуміла: це робиться для того, щоб на підприємствах не зловживали правом визначення списку. Тобто якщо ти вже врахований у списках військовозобов'язаних по одному підприємству, то ти вже не маєш права на інших підприємствах також враховуватися у списках для бронювання", - підсумував він.

Нардеп Сергій Нагорняк повідомив про можливі зміни у підході до мобілізації в Україні, спричинені дефіцитом особового складу, і зауважив, що мобілізаційні зміни можуть торкнутися бронювання працівників, яке зараз може бути скасоване або обмежене для поповнення військ. Цей крок пояснюється гострою потребою у фахівцях на фронті. Значна увага залишається на збереженні фахівців у критичних галузях, але тепер система бронювання може зазнати суттєвих коригувань.

У Міністерстві оборони України триває вдосконалення системи військово-лікарських комісій, направлене на покращення точності медичних оглядів та мобілізаційного обліку. Відомство анонсувало, що запуск цифрових сервісів "Резерв+" і доступ лікарів до медичних історій допоможе знизити кількість помилкових рішень під час відбору військовозобов’язаних. Планується також інтеграція баз даних для оптимізації мобілізаційної кампанії та покращення контролю за станом здоров'я призовників і резервістів.

Відзначимо, що новий законопроєкт у Верховній Раді пропонує зробити бронювання платним або з обов’язковою участю у військовому резерві, а безстрокові відстрочки будуть заборонені, що сприятиме більш ефективному використанню робочої сили в умовах війни. Як раніше повідомляв Главред, такі зміни мають упорядкувати бронювання і зробити його прозорішим, аби запобігти зловживанням та покращити обороноздатність країни.

Про персону: Нікіта Муренко

Нікіта Муренко — керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери". Спеціалізується на правовому супроводі бізнесу, питаннях бронювання військовозобов’язаних працівників, мобілізаційного законодавства, трудових та адміністративних процедур. У коментарях для медіа пояснює зміни у правилах бронювання, статусу критично важливих підприємств, відстрочок від мобілізації та правових ризиків для роботодавців і працівників.

