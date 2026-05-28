У російсько-українській війні настає переломний момент: експерт назвав головні ознаки

Дар'я Пшеничник
28 травня 2026, 12:11
Як зазначає експерт, російські війська входять у фазу виснаження, а темпи їхнього просування впали до мінімуму.
Переломний момент у війні України з РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне з новини:

  • Росія стрімко втрачає темп наступу через виснаження сил
  • Людський ресурс більше не забезпечує проривів на фронті
  • Ситуація наближається до перелому на користь України

У російсько-українській війні формується нова динаміка, яка дедалі очевидніше грає на користь України. Хоча про остаточний перелом говорити зарано, зміни на фронті свідчать, що російська армія втрачає здатність наступати, а її головна ставка - масовість - перестає давати результат. Про це свідчать і оцінки українських дипломатів, і аналіз військових експертів.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главред пояснив, що людський ресурс, який Кремль роками вважав ключовою перевагою, більше не працює в умовах сучасної високотехнологічної війни. За його словами, російські війська входять у фазу виснаження, а темпи їхнього просування впали до мінімуму.

"Про перелом у війні говорити ще зарано. Але пан Сибіга має рацію в тому, що зміни, які відбуваються на фронті, є вкрай негативними для російських окупаційних військ і наближають нас до переломного моменту", - зазначив Коваленко.

Експерт нагадує, що у 2023–2024 роках росіяни рухалися за інерцією, використовуючи темп, отриманий після Авдіївської кампанії. Проте вже у 2025-му цей темп почав стрімко падати, а у 2026 році практично зник. Причина - невідповідність між стратегічними цілями Кремля та реальними можливостями армії.

Коваленко зазначає, що на рівні фронту масштабні плани перетворюються на спроби взяти чергову лісосмугу чи зруйноване село, за що росіяни платять величезними втратами.

"В умовах kill-зон і динамічної високотехнологічної війни людський ресурс не здатний зруйнувати оборону або прорвати kill-зону без величезних втрат. Тому Росія заходить у глухий кут", - підкреслив оглядач.

За словами Коваленка, попри спроби Кремля компенсувати провали кількістю дронів, авіабомб чи артилерії, ключова проблема залишається незмінною: хтось має йти в наступ. А саме цього російська армія вже не може забезпечити. Навіть за офіційними оцінками, у травні середній тижневий приріст окупованої території становив лише 20–23 кв. км - у шість разів менше, ніж рік тому.

"Інерція просування зійшла нанівець, і далі – глухий кут. Росіяни не зможуть просуватися і будуть змушені перейти до оборони", - наголосив Коваленко.

Він додав, що на тлі цього Україна нарощує власні можливості - від ударів дронами по глибокому російському тилу до поступового повернення територій. Саме ці фактори, за словами експерта, і створюють передумови для майбутнього перелому, який може стати очевидним уже найближчими місяцями.

Ситуація на фронті - останні новини

Російські окупанти почали відступати на Запорізькому та Дніпропетровському напрямках. Як заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, ворог вже провалив свою весняну кампанію та відступає на певних ділянках. Це не виправдало очікувань Путіна, який хотів захопити всю Донецьку область.

Військовий експерт Іван Ступак зазначив, що ключовими цілями нового російського наступу залишаються Краматорськ, Слов'янськ і Костянтинівка в Донецькій області, а також важливим є Запорізький напрямок з низкою гарячих точок. Війська РФ намагаються домогтися повного контролю над Донбасом, однак їм чинять опір українські сили. Подробиці про цілі нового російського наступу розкриті в інтерв'ю з експертом.

Як раніше повідомляв Главред, російські війська повністю зайняли міста Покровськ і Мирноград, використавши їх як опорні пункти для подальшого просування. Ворог зосередив там значні сили, що ускладнює звільнення цих населених пунктів. Наступальною метою російської армії є також Добропілля.

Зазначимо, що попри заяви про окупацію, Сили оборони продовжують утримувати частини Покровська та ведуть оборонні бої на північних околицях міста, не дозволяючи повної окупації. Старший офіцер 7 корпусу ДШВ підтвердив наявність українських позицій у місті та активні дії з нанесення вогневого удару по противнику. Це важлива деталь для розуміння реальної ситуації в Покровську.

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

війна в Україні Олександр Коваленко війна Росії та України Фронт
