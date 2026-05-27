Вибухи та чорний дим у РФ: під удар Storm Shadow потрапили аеродром та авіазавод — монітори

Анна Ярославська
27 травня 2026, 07:53
Вибухи в Росії пролунали вранці 27 травня. Аналітики повідомили про удари по об’єктах ВКС РФ.
Вибухи в Таганрозі та Воронежі
Вибухи в Росії — під атакою опинилися об'єкти ВКС РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Коротко:

  • У Таганрозі та Воронежі пролунали вибухи
  • Під удар могли потрапити військовий аеродром і авіазавод у РФ
  • Після атак у містах піднявся густий дим

Рано вранці 27 травня в російських містах Воронеж і Таганрог пролунала серія вибухів. Російські міста могли опинитися під ракетною атакою, а під удар міг потрапити аеродром ВКС РФ, який задіюється для завдання авіаударів по території України.

У Мережі з'явилися фото та відео наслідків атаки.

Вибухи в Таганрозі

Мешканці Таганрога Ростовської області повідомили про вибухи та дим у місті близько шостої години ранку.

"Таганрог, попередньо, атака і спалах сталися на території об'єкта технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки", — пишуть аналітики Telegram-каналу Exilenova+.

У Таганрозі видно стовпи диму
У Таганрозі видно клуби диму / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

За даними з мережі, атака на Таганрог була здійснена нібито щонайменше двома ракетами. В результаті "падіння уламків" нібито загорілося кілька автомобілів на вулицях, відомо про щонайменше двох постраждалих.

Однак офіційних даних щодо обстрілу на момент публікації не надходило.

Таганрог — карта
Таганрог - карта / Фото: t.me/exilenova_plus
Як пише російський Telegram-канал Astra, судячи з відео в Мережі, які опублікували очевидці, дим піднімається на території авіаційного ремонтного заводу 325. Кадри зняті приблизно на відстані близько 2,8 км від підприємства.

Чи пошкоджено сам завод, невідомо.

Раніше це підприємство вже атакували в грудні 2024 року.

Вибухи та дим у Таганрозі
Вибухи та дим у Таганрозі / t.me/astrapress

Довідка. Авіаційний ремонтний завод 325 / ВАТ "325 АРЗ" — авіаремонтне підприємство, розташоване в Таганрозі. Завод перебуває під санкціями всіх країн Євросоюзу, США та України. Поруч також знаходиться 352 авіазавод.

Атака на Воронеж

Вранці також стало відомо про вибухи та "прильоти" у російському місті Воронеж. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу через ракетну та дронову небезпеку.

Моніторинговий канал Exilenova+ повідомляє, що у Воронежі після вибухів піднявся чорний дим.

У Воронежі — чорний дим після атаки
У Воронежі — чорний дим після атаки / Фото: t.me/exilenova_plus

За попередніми даними, атака могла статися на аеродром або авіабазу Повітряно-космічних сил РФ "Балтімор".

Аналітики Exilenova+ припускають , що аеродром, ймовірно, був атакований ракетами Storm Shadow.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики
Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Монітори також показали геолокацію сьогоднішнього удару по аеродрому Балтімор у Воронежі:

Дивіться відео - Наслідки атаки на Воронеж:

Astra також пише про те, що дим у Воронежі видно в районі місцевого військового аеродрому "Балтімор".

"Рано вранці черговими силами ППО в небі над Воронежем було виявлено та знищено дві високошвидкісні цілі. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Упалими уламками пошкоджено будівлю шиномонтажу та побутівку", — написав губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

Згідно з відкритими даними, на аеродромі "Балтимор" дислокується 47-й гвардійський бомбардувальний авіаполк. Аеродром регулярно використовується ВКС РФ для нанесення авіаударів по території України з 24 лютого 2022 року.

Аеродроми стратегічної авіації Росії
Аеродроми стратегічної авіації Росії / Інфографіка: Главред

РФ готує новий масований удар по Україні

Атаки на Воронеж і Ростов відбулися на тлі попереджень про те, що окупаційна армія РФ готується до нанесення масованого удару по Україні.

25 травня моніторингові канали писали про те, що атака може відбутися в найближчі 72 години.

"Серед потенційних цілей розглядається урядовий квартал та об'єкти державних органів. Серед засобів ураження, на даний момент, застосування ракет середньої дальності (Орєшнік) не розглядається", — йдеться у повідомленні.

Увечері 26 травня повідомлялося, що ворог займається передислокацією стратегічної авіації з Близького Сходу. До того ж російські окупанти продовжують накопичувати ударні безпілотники.

Як писав Главред, 25 травня глава російського МЗС Сергій Лавров провів телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо. Під час переговорів країна-агресор Росія офіційно попередила США про початок системних ударів по Києву, які Москва називає відповіддю на нібито терористичні атаки з боку України проти цивільного населення та об'єктів на території РФ.

Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія — понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

