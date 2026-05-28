Стокгольм готує передачу літаків Києву: скільки Gripen отримає Україна

Анна Ярославська
28 травня 2026, 06:55
Йдеться про винищувачі різних модифікацій.
Gripen, Ульф Крістерссон, Зеленський
Винищувачі Gripen для України — Швеція оголосить про передачу авіації

Коротко:

  • Швеція передасть Україні винищувачі Gripen C/D
  • Стартують переговори про купівлю новітніх Gripen E

Швеція готує передачу та продаж Україні винищувачів Jas 39 Gripen різних модифікацій. Кількість літаків на даний момент невідома.

У четвер, 28 травня, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон має намір оголосити про передачу літаків Jas 39 Gripen модифікації C/D, пише Aftonbladet.

Разом з тим, мають розпочатися переговори щодо продажу Україні більш сучасних Jas 39 Gripen модифікації Е за рахунок кредиту ЄС.

"Крістерссон відвідає (у четвер – ред.) авіаційну ескадрилью Уппланда в Уппсалі. У рамках цього візиту відбудеться прес-конференція, на якій буде представлена новина, пов'язана з міжнародним співробітництвом у сфері авіації", – зазначає видання.

"Наразі Швеція готує до передачі Україні кілька літаків Jas", – додають журналісти.

​Gripen – основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

Передача літаків Gripen Україні - що відомо

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Крістерссон заявив про підписання із Зеленським листа про наміри продати Україні 100-150 винищувачів Gripen серії Е.

Шведський прем'єр заявляв про можливість розпочати поставки літаків Gripen в Україну протягом трьох років.

Як писав Главред, у січні 2026 року Ульф Крістерссон заявив, що його країна готова приєднатися до гарантій безпеки України та Європи, однак лише після укладення мирної угоди.

За його словами, Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen для контролю повітряного простору, залучити морські ресурси для розмінування акваторії Чорного моря та продовжити підготовку українських військових офіцерів.

Чим літаки Gripen кращі за F-35 — позиція Повітряних сил ЗСУ

Як писав Главред, шведські винищувачі JAS 39 Gripen відповідають потребам Повітряних сил України і за окремими характеристиками мають переваги перед американськими F-35. Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат.

Він зазначив, що ідея придбання Gripen розглядалася як стратегічна перспектива до 2035 року, проте процес підготовки та впровадження вдалося прискорити.

"Це одна з найдешевших моделей. Він не надто дорогий, особливо в обслуговуванні. Є така позиція, як льотна година. Скільки коштує льотна година Gripen і F-35? Там у рази різниця", — додав він.

Також Ігнат підкреслив, що ці літаки краще відповідають українській тактиці застосування авіації, оскільки здатні працювати з польових аеродромів, злітати та приземлятися на ґрунтових смугах або окремих ділянках автомобільних доріг, що дозволяє використовувати розрізнені майданчики.

"У нас сьогодні десятки аеродромів по всій країні, які ми використовуємо як аеродроми підскоку: ґрунтові смуги, ділянки автодоріг, куди сідає літак, може дозаправитися, взяти озброєння і далі йти бомбити нашого ворога. Цей літак, маючи великі колеса, високе шасі, міг би забезпечити, щоб у нас була різна авіація і для протиповітряного бою, і для ударів по противнику на землі", — резюмував Ігнат.

Про ресурс: Aftonbladet

Aftonbladet — одна з найбільших, найстаріших і найвпливовіших щоденних газет у Швеції та Скандинавії. Видання виходить у форматі таблоїда та має колосальне цифрове охоплення.

Газета була заснована 6 грудня 1830 року публіцистом і політиком Ларсом Юханом Йертою. У ті часи видання виступало жорстким опозиційним критиком шведського короля Карла XIV Юхана.

Король регулярно забороняв друк газети, але засновник проявив неймовірну юридичну кмітливість: щоразу після заборони він перереєстрував видання під дещо зміненою назвою ("Друга Aftonbladet", "Третя...", "Двадцять шоста..."). У підсумку цензура капітулювала, а газета заклала стандарти незалежної шведської преси.

Сьогодні Aftonbladet позиціонує себе як незалежне соціал-демократичне видання (лівоцентристський ухил).

У роки Другої світової війни газета тимчасово перебувала під впливом пронімецьких редакторів.

З 1956 року, коли газету викупила Конфедерація профспілок Швеції (LO), вектор видання остаточно змістився в бік захисту прав робітників і соціальної справедливості.

91% акцій належить норвезькому медіагіганту Schibsted (один з найбільших інфохолдингів Європи), який відповідає за комерцію, технології та розвиток.

9% акцій зберігає за собою Конфедерація профспілок Швеції (LO). Важливий нюанс: згідно з договором профспілки мають ексклюзивне право призначати головного політичного редактора газети, що гарантує збереження її політичного курсу.

