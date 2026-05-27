Долар встановив новий рекорд, євро дорожчає: курс валют на 28 травня

Українська національна валюта послабила позиції.

Новий курс валют на 28 травня / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

На четвер, 28 травня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, долар та євро продовжили дорожчати. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

Завтра курс долара до гривні буде на рівні 44,29 грн/дол., що на 2 копійки більше, ніж у середу (44,27 грн/дол.). Таким чином гривня послабила свої позиції щодо американської валюти.

Курс євро

Щодо євро гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,54 грн/євро. Українська національна валюта обвалилася на 3 копійки.

Варто додати, що на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,30/44,33 грн/дол., а до євро - 51,55/51,57 грн/євро.

Курс злотого

Водночас польський злотий відхилився від загального тренду та подешевшав. Курс цієї валюти встановлено на рівні 12,16 грн/злотий, що на 1 копійку менше, ніж 27 травня (12,17 грн/злотий).

Яким буде курс долара до кінця року

Економіст та радник президента у 2019–2024 роках Олег Устенко говорив, що курс долара в Україні може зрости до 46 гривень вже до кінця року.

Він нагадав, що в держбюджет України закладено середньорічний курс на рівні 45,5 гривень за долар.

"Якщо на початку року курс був нижчим, то до кінця року він може зрости приблизно до 46 гривень за долар, аби вийти на запланований середньорічний показник", - зауважив експерт.

Президент Міжнародного інституту свободи Ярослав Романчук прогнозував курс долара в діапазоні 55-60 гривень за долар в залежності від стану економіки, попереджаючи про потенційне ослаблення гривні у найближчі квартали.

Експерт Тарас Лєсовий говорив, що керована гнучкість Національного банку дозволяє зберегти баланс між попитом і пропозицією, а вплив допомоги партнерів і інфляції прогнозовано згладжує коливання курсу. Червень не несе загрози різких стрибків валют.

Раніше Главред також повідомляв, що травень зазвичай характеризується стабільністю курсу долара та євро з незначними коливаннями, що позитивно впливає на настрої громадян і бізнесу.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

