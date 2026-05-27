Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Атака на Крим і Кубань: під удар ракет потрапили НПЗ і штаб ВПС РФ — подробиці

Анна Ярославська
27 травня 2026, 09:26
google news Підпишіться
на нас в Google
Горять об'єкти, важливі для окупантів. У Севастополі та Туапсе — стовпи диму.
Пожежа в Туапсе
У Туапсе повідомили про пожежу на нафтобазі / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Коротко:

  • Туапсе і Севастополь вночі атакували дрони
  • Після вибухів спалахнули пожежі та піднявся дим
  • Під удар могли потрапити нафтобаза і штаб ВПС Чорноморського флоту

У ніч на 27 травня в Краснодарському краї РФ пролунали вибухи. Під ударом вкотре опинилося портове місто Туапсе. Також гучно було й в окупованому росіянами Севастополі.

Як пишуть аналітики Telegram-каналу Exilenova+ з посиланням на місцевих жителів, у Туапсе було щонайменше один "прильот".

відео дня

OSINT-аналітики Supernova+ зазначають, що після серії вибухів у Туапсе фіксується пожежа на одному з об'єктів нафтопереробної галузі. Ймовірно, під ударом дронів цієї ночі могла опинитися місцева нафтобаза.

Дим у Туапсе
Дим у Туапсе / Фото: t.me/exilenova_plus
Дим у Туапсе
Дим у Туапсе / Фото: t.me/exilenova_plus

"Туапсе 5.0, підтверджуємо пожежу на нафтобазі", — йдеться в повідомленні.

Аналітики також показали кадри ймовірної атаки на місто цієї ночі. На відео видно заграву в небі, а також чути вибухи та звуки роботи сил протиповітряної оборони.

Атака на Крим і Кубань: під удар ракет потрапили НПЗ і штаб ВПС РФ — подробиці
НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Як відомо, у Туапсе розташований Туапсинський нафтопереробний завод, експлуатантом якого є ТОВ "РН-Туапсинський НПЗ". Завод становить єдиний виробничий комплекс з морським терміналом підприємства нафтопродуктозабезпечення ПАТ "Роснефть" — ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе". Входить до складу нафтової компанії "Роснефть".

Дивіться відео — Атака на Туапсе:

Знімок екрана

В оперштабі Краснодарського краю офіційно підтвердили атаку дронів на регіон. Повідомляється про "падіння уламків БПЛА" у Туапсинському муніципальному окрузі.

"Постраждалих немає. Через падіння уламків безпілотників сталося загоряння, яке оперативно ліквідували. У Туапсинському муніципальному окрузі уламки БПЛА пошкодили скління в одному багатоквартирному та п'яти приватних будинках. Постраждалих немає. У всіх випадках на місцях працюють оперативні та спеціальні служби", — зазначили у відомстві.

Зазначимо, що в Міноборони країни-агресора РФ заявили, що впродовж минулої ночі засобами ППО "перехоплено та знищено 140 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу над територіями Бєлгородської, Волгоградської, Воронезької, Курської, Орловської, Тульської областей, Краснодарського краю, Республіки Крим та над акваторіями Азовського і Чорного морів".

Вибухи в Севастополі

Exilenova+ повідомляє про атаку на окупований Севастополь минулої ночі та вранці.

Аналітик публікує кадри чорного диму над містом.

Дим у Севастополі
Дим у Севастополі / Фото: t.me/exilenova_plus
Дим у Севастополі
Дим у Севастополі / Фото: t.me/exilenova_plus

Telegram-канал "Кримський вітер" пише, що в Севастополі вибухи почалися о 05:07 в районі мису Фіолент. Відомо, що після чотирьох потужних вибухів щось задимівся в районі Севастопольської бухти. Також дим у Севастополі піднімається в районі Сапун-гори після удару.

За даними каналу, у Севастополі стався "приліт" у будівлю штабу ВПС Чорноморського флоту РФ на вулиці Гоголя.

"Після знищення головного штабу ЧФ штаб ВПС використовують як місце основного органу управління. Пожежа в цій або в сусідній будівлі", — йдеться в повідомленні.

Атака на Крим і Кубань: під удар ракет потрапили НПЗ і штаб ВПС РФ — подробиці
Дим над Севастополем після "прильоту" / Фото: t.me/Crimeanwind
"Приліт" у Севастополі / Фото: t.me/Crimeanwind
Пожежа в Севастополі
Пожежа в Севастополі / t.me/Crimeanwind

Telegram-канал "Кримський вітер" також повідомляє з посиланням на підписника, що в будівлю відділення Центробанку РФ поруч із площею Ластової в Севастополі влучила ракета ЗРПК "Панцир". Ракета пролетіла низько і відхилилася від цілі.

Відділення знаходиться за адресою вул. Михайла Дзигунського, 1.

Машини швидкої допомоги їдуть у Севастополі до місць пожеж. Частину вулиці Гоголя в Севастополі біля штабу ВПС перекрили для руху.

Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив ракетну атаку на Севастополь. За його словами, місто було атаковане ракетами Storm Shadow.

"У Севастополі військові та мобільні вогневі групи всю ніч відбивали комбіновану атаку. ЗСУ атакували місто різними повітряними засобами, попередньо, і ракетами Storm Shadow", - написав Развожаєв.

Знімок екрана

Вибухи в Росії 27 травня 2026 року - останні новини

Як писав Главред, рано вранці 27 травня в російських містах Воронеж і Таганрог прогриміла серія вибухів.

У Таганрозі під удар міг потрапити авіаційний ремонтний завод 325 / ВАТ "325 АРЗ".

У Воронежі після вибухів піднявся чорний дим. За попередніми даними, атака могла статися на аеродром або авіабазу Повітряно-космічних сил РФ "Балтімор", який використовується для нанесення авіаударів по території України.

Аналітики Exilenova+ припускають, що аеродром, ймовірно, був атакований ракетами Storm Shadow.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики
Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Україна атакувала майже всі великі НПЗ у Росії — ЗМІ

Як пише російське видання Вот Так, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЗСУ завдали щонайменше 158 ударів по російських нафтопереробних заводах. Атакам піддалися всі НПЗ у європейській частині Росії, стверджує видання.

Незачепленими серед великих НПЗ (потужністю понад 10 млн тонн нафти на рік) залишилися лише два підприємства за Уралом — Омський та Ангарський НПЗ.

Загалом з початку війни Україна завдала ударів по 24 з 33 російських НПЗ потужністю від 1 млн тонн нафти на рік і вище.

Найчастіше атаки ЗСУ наносилися у 2025 році — 88. Але за 5 місяців 2026 року ЗСУ завдали вже 32 удари — майже стільки ж, скільки за весь 2024 рік.

Найбільше ударів припало на Рязанський і Саратовський нафтопереробні заводи — по 15 атак на кожен. Обидва підприємства входять до числа найбільших НПЗ європейської частини Росії.

Інші новини:

Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія — понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Росії Севастополь краснодарський край новини Криму війна Росії та України ракетний удар атака дронів Туапсе
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ЗСУ перейшли в наступ, росіяни відступають: Тимочко — про ситуацію на фронті

ЗСУ перейшли в наступ, росіяни відступають: Тимочко — про ситуацію на фронті

10:55Фронт
РФ готує небезпечний план атак через Білорусь: які області і траси під загрозою

РФ готує небезпечний план атак через Білорусь: які області і траси під загрозою

09:42Війна
Атака на Крим і Кубань: під удар ракет потрапили НПЗ і штаб ВПС РФ — подробиці

Атака на Крим і Кубань: під удар ракет потрапили НПЗ і штаб ВПС РФ — подробиці

09:26Війна
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра, 27 травня: Свиням - розбіжності, Зміям - каверза

Китайський гороскоп на завтра, 27 травня: Свиням - розбіжності, Зміям - каверза

"Не допомагаємо": син Коляденка зробив зізнання про стосунки з батьком

"Не допомагаємо": син Коляденка зробив зізнання про стосунки з батьком

Два прості предмети гарантовано врятують від кліщів: що радять зробити лісники

Два прості предмети гарантовано врятують від кліщів: що радять зробити лісники

В Україні схвалили різке зростання тарифів на світло - що зміниться і для кого

В Україні схвалили різке зростання тарифів на світло - що зміниться і для кого

"Все вмирає": відомий співак жорстко висловився про стан Повалій

"Все вмирає": відомий співак жорстко висловився про стан Повалій

Останні новини

11:05

Як охолодити квартиру без кондиціонера в спеку: лайфхак від іспанців

10:55

ЗСУ перейшли в наступ, росіяни відступають: Тимочко — про ситуацію на фронті

10:47

Варум розповіла про зради Агутіна: "Він — як цунамі"

10:42

Календар посівних робіт на червень 2026 року: найкращі дні для посіву та посадки

10:36

Що буде з цінами на молоко та молочні продукти влітку: прогноз експерта

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
09:42

РФ готує небезпечний план атак через Білорусь: які області і траси під загрозою

09:26

Атака на Крим і Кубань: під удар ракет потрапили НПЗ і штаб ВПС РФ — подробиціВідео

09:25

Трьом знакам зодіаку від сьогодні і до кінця червня 2026 року пощастить із грошима

08:40

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 травня (оновлюється)

Реклама
08:27

Не обійшлося без пропаганди: Росія в ООН висунула умови для мирної угоди з Україною

08:13

Карта Deep State онлайн за 27 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:02

Путін втрачає відчуття реальності: Портников попередив про велику небезпекуПогляд

07:53

Вибухи та чорний дим у РФ: під удар Storm Shadow потрапили аеродром та авіазавод — моніториВідео

06:49

Чернігів під ударом: дрони РФ атакували місто, пролунало щонайменше 15 вибухів

05:45

Один символ Польщі "ламає" всю історію Росії: чого боїться Кремль та яка роль УкраїниВідео

05:06

Що робити якщо пересолили страву: секретний трюк від професійних кухарів

04:41

Для чого в СРСР водії клали м'яч під заднє скло авто: відповідь точно здивує

04:00

IQ-челендж: потрібно знайти 3 відмінності на картинці птаха, що летить, за 29 с

03:57

Через одну помилку зарядка для телефона перестає працювати: що не варто робити

03:37

Україна може повністю залишитися без врожаю: яких фруктів не буде на прилавках влітку

Реклама
01:31

Осліпла у 30 років: Енн Гетевей розповіла про свою ранню хворобу

01:21

"Не лізьте до мене": Рассел Кроу матом вилаявся на фанатів

00:41

"Секретні крила": Сили безпілотних систем паралізували постачання окупантів на півдніВідео

26 травня, вівторок
23:43

"На останньому подиху": ослаблений Сільвестр Сталлоне з'явився з палицею

22:51

Черешня більше ніколи не буде червивою: як врятувати врожай від вишневої мухи

22:41

Фінансовий успіх вже на порозі: чотирьом знакам зодіаку пощастить найбільше

22:26

В Україні назвали нові формати перемир'я з Росією - що пропонують Кремлю

22:13

Ефект за 2 хвилини: як позбутися мух у будинку за допомогою простого методу

21:47

Два прості предмети гарантовано врятують від кліщів: що радять зробити лісники

21:42

Відомий український актор вразив схудненням на 40 кг: фото до та після

21:41

Сигнали, який помічають одиниці: як насправді коти вибачаютьсяВідео

21:34

Доп'єте або вилиєте — скільки днів "живе" відкрите вино різних сортів

21:25

Кондиціонер не потрібен: німецький спосіб охолодити повітря без електрики

21:22

Щоб чоловіки оберталися: дизайнер назвав стильні акценти

21:11

Посилення мобілізації в Україні: чи збільшилась кількість груп ТЦК на Черкащині

21:03

Улюбленці долі: народжені в які 3 місяці мають найсильніший захист від проблем

20:46

Вірусний лайфхак з фольгою біля Wi-Fi роутера: чи дійсно він працює

20:41

"Половина вже померла": Кіркоров поскаржився на заздрісних однокласників

20:15

Не комиш і не очерет: як насправді називають рослину з коричневою "сосискою"

20:12

Ніякої хімії: мурахи забудуть дорогу до рослин назавжди

Реклама
19:57

500 об'єктів: Україна визначила цілі для ударів по Білорусі у разі наступу

19:45

Польща запустить виробництво ракет Patriot зі схвалення США - деталі

19:19

В Україні схвалили різке зростання тарифів на світло - що зміниться і для кого

19:12

Генеральний директор назвав звички, які непомітно спустошують гаманець

19:10

Наступні обстріли Києва: Денисенко попередив, до чого готується КремльПогляд

19:08

Дві ложки під кущ: просте підживлення, що збільшить урожай лохини

19:01

Забуте українське слово "стрих": що воно насправді означає

18:44

Кому 27 травня молитися про зцілення від важких хвороб: яке церковне свято

18:34

"Туман в голові": де в Україні знаходиться найнебезпечніше підземелля на планетіВідео

18:25

Сусідка "з пекла" 15 років змушувала подружжя боятися виходити з дому

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ЖитомираНовини ПолтавиНовини ОдесиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти