Атака на Крим і Кубань: під удар ракет потрапили НПЗ і штаб ВПС РФ — подробиці

Горять об'єкти, важливі для окупантів. У Севастополі та Туапсе — стовпи диму.

https://glavred.net/war/ataka-na-krym-i-kuban-pod-udar-raket-popali-npz-i-shtab-vvs-rf-detali-10768064.html Посилання скопійоване

У Туапсе повідомили про пожежу на нафтобазі / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Коротко:

Туапсе і Севастополь вночі атакували дрони

Після вибухів спалахнули пожежі та піднявся дим

Під удар могли потрапити нафтобаза і штаб ВПС Чорноморського флоту

У ніч на 27 травня в Краснодарському краї РФ пролунали вибухи. Під ударом вкотре опинилося портове місто Туапсе. Також гучно було й в окупованому росіянами Севастополі.

Як пишуть аналітики Telegram-каналу Exilenova+ з посиланням на місцевих жителів, у Туапсе було щонайменше один "прильот".

відео дня

OSINT-аналітики Supernova+ зазначають, що після серії вибухів у Туапсе фіксується пожежа на одному з об'єктів нафтопереробної галузі. Ймовірно, під ударом дронів цієї ночі могла опинитися місцева нафтобаза.

Дим у Туапсе / Фото: t.me/exilenova_plus

Дим у Туапсе / Фото: t.me/exilenova_plus

"Туапсе 5.0, підтверджуємо пожежу на нафтобазі", — йдеться в повідомленні.

Аналітики також показали кадри ймовірної атаки на місто цієї ночі. На відео видно заграву в небі, а також чути вибухи та звуки роботи сил протиповітряної оборони.

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Як відомо, у Туапсе розташований Туапсинський нафтопереробний завод, експлуатантом якого є ТОВ "РН-Туапсинський НПЗ". Завод становить єдиний виробничий комплекс з морським терміналом підприємства нафтопродуктозабезпечення ПАТ "Роснефть" — ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе". Входить до складу нафтової компанії "Роснефть".

Дивіться відео — Атака на Туапсе:

В оперштабі Краснодарського краю офіційно підтвердили атаку дронів на регіон. Повідомляється про "падіння уламків БПЛА" у Туапсинському муніципальному окрузі.

"Постраждалих немає. Через падіння уламків безпілотників сталося загоряння, яке оперативно ліквідували. У Туапсинському муніципальному окрузі уламки БПЛА пошкодили скління в одному багатоквартирному та п'яти приватних будинках. Постраждалих немає. У всіх випадках на місцях працюють оперативні та спеціальні служби", — зазначили у відомстві.

Зазначимо, що в Міноборони країни-агресора РФ заявили, що впродовж минулої ночі засобами ППО "перехоплено та знищено 140 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу над територіями Бєлгородської, Волгоградської, Воронезької, Курської, Орловської, Тульської областей, Краснодарського краю, Республіки Крим та над акваторіями Азовського і Чорного морів".

Вибухи в Севастополі

Exilenova+ повідомляє про атаку на окупований Севастополь минулої ночі та вранці.

Аналітик публікує кадри чорного диму над містом.

Дим у Севастополі / Фото: t.me/exilenova_plus

Дим у Севастополі / Фото: t.me/exilenova_plus

Telegram-канал "Кримський вітер" пише, що в Севастополі вибухи почалися о 05:07 в районі мису Фіолент. Відомо, що після чотирьох потужних вибухів щось задимівся в районі Севастопольської бухти. Також дим у Севастополі піднімається в районі Сапун-гори після удару.

За даними каналу, у Севастополі стався "приліт" у будівлю штабу ВПС Чорноморського флоту РФ на вулиці Гоголя.

"Після знищення головного штабу ЧФ штаб ВПС використовують як місце основного органу управління. Пожежа в цій або в сусідній будівлі", — йдеться в повідомленні.

Дим над Севастополем після "прильоту" / Фото: t.me/Crimeanwind

"Приліт" у Севастополі / Фото: t.me/Crimeanwind

Пожежа в Севастополі / t.me/Crimeanwind

Telegram-канал "Кримський вітер" також повідомляє з посиланням на підписника, що в будівлю відділення Центробанку РФ поруч із площею Ластової в Севастополі влучила ракета ЗРПК "Панцир". Ракета пролетіла низько і відхилилася від цілі.

Відділення знаходиться за адресою вул. Михайла Дзигунського, 1.

Машини швидкої допомоги їдуть у Севастополі до місць пожеж. Частину вулиці Гоголя в Севастополі біля штабу ВПС перекрили для руху.

Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив ракетну атаку на Севастополь. За його словами, місто було атаковане ракетами Storm Shadow.

"У Севастополі військові та мобільні вогневі групи всю ніч відбивали комбіновану атаку. ЗСУ атакували місто різними повітряними засобами, попередньо, і ракетами Storm Shadow", - написав Развожаєв.

Вибухи в Росії 27 травня 2026 року - останні новини

Як писав Главред, рано вранці 27 травня в російських містах Воронеж і Таганрог прогриміла серія вибухів.

У Таганрозі під удар міг потрапити авіаційний ремонтний завод 325 / ВАТ "325 АРЗ".

У Воронежі після вибухів піднявся чорний дим. За попередніми даними, атака могла статися на аеродром або авіабазу Повітряно-космічних сил РФ "Балтімор", який використовується для нанесення авіаударів по території України.

Аналітики Exilenova+ припускають, що аеродром, ймовірно, був атакований ракетами Storm Shadow.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Україна атакувала майже всі великі НПЗ у Росії — ЗМІ

Як пише російське видання Вот Так, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЗСУ завдали щонайменше 158 ударів по російських нафтопереробних заводах. Атакам піддалися всі НПЗ у європейській частині Росії, стверджує видання.

Незачепленими серед великих НПЗ (потужністю понад 10 млн тонн нафти на рік) залишилися лише два підприємства за Уралом — Омський та Ангарський НПЗ.

Загалом з початку війни Україна завдала ударів по 24 з 33 російських НПЗ потужністю від 1 млн тонн нафти на рік і вище.

Найчастіше атаки ЗСУ наносилися у 2025 році — 88. Але за 5 місяців 2026 року ЗСУ завдали вже 32 удари — майже стільки ж, скільки за весь 2024 рік.

Найбільше ударів припало на Рязанський і Саратовський нафтопереробні заводи — по 15 атак на кожен. Обидва підприємства входять до числа найбільших НПЗ європейської частини Росії.

Інші новини:

Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія — понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред