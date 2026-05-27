'Ворог іде ва-банк': експерт попередив про великий літній наступ окупантів

Ситуація залишається складною, попри успішні контратаки Сил оборони.

https://glavred.net/front/vrag-idet-va-bank-ekspert-predupredil-o-bolshom-letnem-nastuplenii-okupantov-10768304.html Посилання скопійоване

Сергій братчук попередив про великий літній наступ РФ/ Колаж: Главред, фото: скриншот, Генштаб

Коротко:

На Запорізькому напрямку українські військові продовжують успішно контратакувати

Попри успіхи ЗСУ, ситуація залишається складною

Водночас російські війська готують великий літній наступ

Сили оборони продовжують успішно контратакувати на Запорізькому напрямку, зокрема на Степногірському відтинку.

Однак ситуація залишається складною, адже водночас з цим окупанти готують великий літній наступ. Про це в ефірі Еспресо заявив військовий експерт, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

відео дня

"Наразі росіяни намагаються атакувати острови на Херсонщині, на Дніпрі, очевидно, і далі будуть продовжувати це робити. Але Запорізький фронт є надзвичайно активним, він є пріоритетним для ворога", - наголосив Братчук.

За його словами, на Запорізькому напрямку діють спецпризначенці ГУР та 253-й окремий штурмовий полк "Арей" Української добровольчої армії, який входить до складу ЗСУ.

"Ми контратакуємо, звільняємо наші території. Хоча ситуація є складною. Ворог атакує, намагається атакувати і надалі. Росіяни будуть проводити великий літній наступ, і ми це розуміємо. Я думаю, що тут є певні ознаки, що ворог іде ва-банк", - зазначив Братчук.

Запоріжжя / Інфографіка: Главред

Які міста спробує окупувати РФ влітку - думка експерта

Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак в інтерв’ю Главреду розповів, що окупаційні війська під час весняно-літньої наступальної кампанії зосередять основні зусилля на спробах повної окупації Донецької області. За словами експерта, пріоритетом Росії залишається захоплення ключових міст регіону.

"Пріоритетною метою Росії влітку та восени буде захоплення Донецької області. Краматорськ, Слов’янськ і Костянтинівка - це ті міста-цілі, які російські війська мають захопити. Без цих міст Росія не уявляє собі закінчення цієї війни", - наголосив він.

За його оцінкою, Покровськ уже фактично перебуває під контролем російських сил, а поблизу Мирнограда зосереджене велике угруповання військ РФ. Експерт також зазначив, що Донецький напрямок залишається для Росії ключовим, попри активність на інших ділянках фронту.

Ситуація на фронті - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Артан" під час інтенсивних боїв взяли під контроль головні об'єкти населеного пункту Степногірськ на Запорізькому напрямку.

Військовий експерт Іван Ступак наголосив, що головною метою РФ залишається повне захоплення Донецької області, зокрема Краматорська, Слов’янська та Костянтинівки. За його словами, важливою ціллю для РФ залишається і Запорізький напрямок. Зокрема, йдеться про райони Степногірська та Гуляйполя, де російська армія продовжує наступ.

Російські окупанти почали відступати на Запорізькому та Дніпропетровському напрямках. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, ворог вже провалив свою весняну кампанію та відступає на певних ділянках.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Про персону: Сергій Братчук Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України. Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі. Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації. Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред