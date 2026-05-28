Температура опуститься до +11 градусів: Україну накриває сильне похолодання.

Ангеліна Підвисоцька
28 травня 2026, 03:40
У багатьох областях України синоптики оголосили штормове попередження.
Прогноз погоди в Україні на 28 травня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Яка буде погода вночі 28 травня
  • Де температура повітря опуститься до +11 градусів
  • У яких областях будуть дощі з грозами

Погода в Україні 28 травня буде дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У всіх областях, крім Закарпатської, Запорізької, Донецької, Луганської областей та Криму, будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 28 травня / фото: ventusky

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 28 травня в Україні буде прохолодно та дощитиме. Температура повітря буде на рівні 15-19 градусів тепла. Найтепліше буде на півдні - 20-23 градуси тепла.

"До кінця тижня в Україні переважатиме прохолодна погода, але на початку червня, на прем'єру літечка, знову потеплішає", - зазначає Діденко.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 28 травня

В Україні 28 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами в Україні, крім південних областей, Закарпаття та Прикарпаття. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 5-10°, вдень 13-18°; у південній частині вночі 11-16°, вдень 17-22°", — йдеться в повідомленні.

Погода 28 травня в Києві

У Києві 28 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують короткочасний дощ з грозами. Вітер у цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура по області вночі 5-10°, вдень 13-18°; у Києві вночі 8-10°, вдень близько 15°", — повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні на 28 травня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Раніше синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що 29 травня в Україні продовжиться період холодної погоди. Вночі істотних опадів не передбачається. Вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози.

Нагадаємо, Главред писав, що сьогодні, 27 травня погода в Україні буде дощовою. Найтепліше буде на території південних та південно-західних областей. Там температура повітря підвищиться до 25-28 градусів тепла.

Напередодні стало відомо, що на Одеську область насувається циклон Jule, який принесе погіршення погоди та зниження температури повітря. Він прийде на зміну антициклону Alexander.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

