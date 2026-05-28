Генерал США назвав головну умову перемоги України у війні: до чого тут Крим

Анна Ярославська
28 травня 2026, 09:05
Країна, яка контролює Крим, виграє війну,
Бен Ходжес, Крим
Звільнення Криму почнеться з його ізоляції, вважає Бен Годжес / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головні тези Годжеса:

  • Високоточна зброя зробить Крим пасткою для РФ
  • Керченський міст залишиться загрозою навіть після миру
  • Мир не настане, доки півострів утримує РФ

Окупований півострів Крим є найважливішим місцем у російсько-українській війні. Контроль над півостровом вирішить результат протистояння. Таку думку озвучив колишній командувач армією США в Європі Бен Годжес в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, щоб звільнити Крим, Україна повинна ізолювати його і зробити для росіян неможливим перебування на півострові.

"Це звучить трохи спрощено, але перша фаза… до звільнення Криму – це ізолювати його, перерізати дорогу на Джанкой, знищити міст. Друге – зробити його непридатним, неможливим для використання росіянами", – сказав Годжес.

Він вважає, що Україна може вразити кожен квадратний метр Криму, маючи високоточні засоби. Тому потрібно продовжувати бити по аеродромах, залишкам флоту, логістиці, іншим задіяним у війні об'єктам, щоб росіяни зрозуміли, що вони не можуть там залишатися і Крим не приносить їм жодної користі.

Кримський міст має бути зруйнований

Годжес підкреслив, що важливо також перерізати шляхи до Криму. Дорога на Джанкой і Керченський міст мають "величезний психологічний вплив".

"Керченський міст уже пошкоджений і в деяких місцях "дірявий". Це вразливе місце, але він також має величезний психологічний вплив. І поки цей міст стоїть, навіть після того, як мир нарешті буде укладено, він буде перешкодою для України у можливості виходити в Азовське море. Отже, цей міст рано чи пізно впаде", – вважає офіцер.

Контроль над Кримом – це шлях до перемоги

Годжес вважає, що змусити росіян піти з Криму можливо завдяки спільним зусиллям із використанням високоточних засобів великої дальності для знищення російської нафтогазової інфраструктури.

"Я досі впевнений, що Крим є найважливішим місцем, точкою цієї війни. І сторона, яка контролює Крим, виграє війну. Я не можу уявити закінчення війни та досягнення довгострокового сталого миру, якщо Росія продовжить контролювати Крим", – сказав екс-командувач.

За його словами, поки Росія контролює Крим, Україна ніколи не зможе вийти в Азовське море, відбудувати Маріуполь або Бердянськ. Крім того, у цьому випадку Росія все ще могла б перешкоджати судноплавству з Одеси або Миколаєва.

"Тому питання Криму має бути вирішене", – сказав Годжес.

Ситуація в Криму – останні новини

Як писав Главред, після ударів Сил оборони України по паливній інфраструктурі Криму у окупаційних військ країни-агресора Росії на Херсонському напрямку почалися серйозні проблеми. Агенти партизанського руху "Атеш" розповіли, що російські підрозділи в районі Голої Пристані зіткнулися з гострою нестачею паливно-мастильних матеріалів.

У РФ визнають, що українські сили посилили удари по логістиці російських військ на півдні України, фактично порушуючи постачання окупаційних угруповань у Запорізькій та Херсонській областях, а також на підступах до Криму.

Зазначається, що під вогневим контролем опинилася ключова сухопутна артерія РФ — траса Ростов–Джанкой, яка використовується для перекидання техніки, палива та вантажів на окуповані території.

За повідомленнями пропагандистських каналів, на окупованих територіях фіксується дефіцит окремих товарів і перебої з паливом, яке продається з обмеженнями. Таким чином, проблеми з логістикою вже зачіпають повсякденне життя населення.

Найгучніші атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Чи може Україна знищити Кримський міст: думка експерта

Країна-агресор Росія зосередила на захисті Кримського мосту практично всі доступні засоби, проте навіть масштабні оборонні заходи не виключають можливості його ураження — особливо якщо операція ретельно підготовлена і проходить в умовах суворої секретності. Про це заявив генерал-майор запасу і колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.

На його думку, руйнування Кримського мосту могло б створити серйозні логістичні проблеми для російських військ, фактично порушивши транспортне сполучення з Кримом. Він припустив, що Росія навряд чи зможе оперативно вирішити таку проблему, якщо вона виникне.

"Проблема не лише в тому, що міст може зупинитися. У них немає можливостей, які були в України, немає порома, десантних кораблів, які вони стягнули з усіх флотів. Все це в комплексі - величезна проблема для них", - вважає експерт.

Про персону: Бен Годжес

Фредерік Бенджамін Годжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі.

Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

Бен Ходжес новини України новини Криму війна Росії та України
