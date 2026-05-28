Генерал США назвав головну умову перемоги України у війні: до чого тут Крим

Головні тези Годжеса:
- Високоточна зброя зробить Крим пасткою для РФ
- Керченський міст залишиться загрозою навіть після миру
- Мир не настане, доки півострів утримує РФ
Окупований півострів Крим є найважливішим місцем у російсько-українській війні. Контроль над півостровом вирішить результат протистояння. Таку думку озвучив колишній командувач армією США в Європі Бен Годжес в інтерв'ю Укрінформу.
За його словами, щоб звільнити Крим, Україна повинна ізолювати його і зробити для росіян неможливим перебування на півострові.
"Це звучить трохи спрощено, але перша фаза… до звільнення Криму – це ізолювати його, перерізати дорогу на Джанкой, знищити міст. Друге – зробити його непридатним, неможливим для використання росіянами", – сказав Годжес.
Він вважає, що Україна може вразити кожен квадратний метр Криму, маючи високоточні засоби. Тому потрібно продовжувати бити по аеродромах, залишкам флоту, логістиці, іншим задіяним у війні об'єктам, щоб росіяни зрозуміли, що вони не можуть там залишатися і Крим не приносить їм жодної користі.
Кримський міст має бути зруйнований
Годжес підкреслив, що важливо також перерізати шляхи до Криму. Дорога на Джанкой і Керченський міст мають "величезний психологічний вплив".
"Керченський міст уже пошкоджений і в деяких місцях "дірявий". Це вразливе місце, але він також має величезний психологічний вплив. І поки цей міст стоїть, навіть після того, як мир нарешті буде укладено, він буде перешкодою для України у можливості виходити в Азовське море. Отже, цей міст рано чи пізно впаде", – вважає офіцер.
Контроль над Кримом – це шлях до перемоги
Годжес вважає, що змусити росіян піти з Криму можливо завдяки спільним зусиллям із використанням високоточних засобів великої дальності для знищення російської нафтогазової інфраструктури.
"Я досі впевнений, що Крим є найважливішим місцем, точкою цієї війни. І сторона, яка контролює Крим, виграє війну. Я не можу уявити закінчення війни та досягнення довгострокового сталого миру, якщо Росія продовжить контролювати Крим", – сказав екс-командувач.
За його словами, поки Росія контролює Крим, Україна ніколи не зможе вийти в Азовське море, відбудувати Маріуполь або Бердянськ. Крім того, у цьому випадку Росія все ще могла б перешкоджати судноплавству з Одеси або Миколаєва.
"Тому питання Криму має бути вирішене", – сказав Годжес.
Ситуація в Криму – останні новини
Як писав Главред, після ударів Сил оборони України по паливній інфраструктурі Криму у окупаційних військ країни-агресора Росії на Херсонському напрямку почалися серйозні проблеми. Агенти партизанського руху "Атеш" розповіли, що російські підрозділи в районі Голої Пристані зіткнулися з гострою нестачею паливно-мастильних матеріалів.
У РФ визнають, що українські сили посилили удари по логістиці російських військ на півдні України, фактично порушуючи постачання окупаційних угруповань у Запорізькій та Херсонській областях, а також на підступах до Криму.
Зазначається, що під вогневим контролем опинилася ключова сухопутна артерія РФ — траса Ростов–Джанкой, яка використовується для перекидання техніки, палива та вантажів на окуповані території.
За повідомленнями пропагандистських каналів, на окупованих територіях фіксується дефіцит окремих товарів і перебої з паливом, яке продається з обмеженнями. Таким чином, проблеми з логістикою вже зачіпають повсякденне життя населення.
Чи може Україна знищити Кримський міст: думка експерта
Країна-агресор Росія зосередила на захисті Кримського мосту практично всі доступні засоби, проте навіть масштабні оборонні заходи не виключають можливості його ураження — особливо якщо операція ретельно підготовлена і проходить в умовах суворої секретності. Про це заявив генерал-майор запасу і колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.
На його думку, руйнування Кримського мосту могло б створити серйозні логістичні проблеми для російських військ, фактично порушивши транспортне сполучення з Кримом. Він припустив, що Росія навряд чи зможе оперативно вирішити таку проблему, якщо вона виникне.
"Проблема не лише в тому, що міст може зупинитися. У них немає можливостей, які були в України, немає порома, десантних кораблів, які вони стягнули з усіх флотів. Все це в комплексі - величезна проблема для них", - вважає експерт.
Про персону: Бен Годжес
Фредерік Бенджамін Годжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі.
Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.
