У російській Сизрані пожежа та чорний дим: НПЗ атакували дрони

Анна Ярославська
21 травня 2026, 08:17
Атака на Сизрань спричинила пожежу на НПЗ. Ймовірно, горить одна з установок з переробки нафти.
На НПЗ у Сизрані здійснили атаку за допомогою дронів

Коротко:

  • У Сизрані після атаки дронів спалахнула пожежа на НПЗ
  • Губернатор підтвердив атаку на НПЗ
  • Очевидці публікують кадри густого чорного диму

У Сизрані Самарської області РФ пролунали вибухи. Після атаки дронів спалахнула пожежа. Місцеві жителі повідомляють, що горить одна з установок переробки нафти на Сизранському НПЗ.

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев підтвердив, що Сизрань атакували БПЛА. За його словами, двоє людей загинули.

Telegram-канал Exilenova+ опублікував фото палаючого НПЗ у Сизрані. На кадрах видно стовпи чорного диму.

Горить Сизранський НПЗ / Фото: Exilenova+
Пожежа на Сизранському НПЗ / Фото: Exilenova+

Сизранський НПЗ — що про нього відомо

АТ "Сизранський нафтопереробний завод" — російський нафтопереробний завод паливного профілю. Входить до складу ПАТ НК "Роснефть".

Штаб-квартира компанії розташована в місті Сизрань, Самарської області, пише Вікіпедія.

Минулого року переробка нафти на Сизранському НПЗ істотно не досягала проектних показників. Обсяги становили близько 90 тисяч барелів на добу (4,3 млн метричних тонн на рік). Упродовж попереднього року завод виробив 800 тисяч тонн бензину, 1,5 млн тонн дизельного палива та 700 тисяч тонн мазуту.

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Сизранський НПЗ не вперше потрапляє під удар дронів. Як писав Главред, у ніч на 22 квітня безпілотники атакували російське місто Сизрань у Самарській області. Під удар міг потрапити Сизранський нафтопереробний завод.

Атаки на російські НПЗ — останні новини

Вночі на 20 травня в районі Кстово Нижньогородської області було уражено нафтопереробний завод "Лукойл-Нижньогородоргсинтез". За даними Генштабу, пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-6, після чого виникла пожежа.

5 травня в промзоні в Кірішах Ленінградської області в результаті атаки спалахнула пожежа. Там знаходиться один з найбільших у РФ НПЗ.

30 квітня СБУ завдала удару по російському НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" у Пермі. Об'єкт розташований на відстані понад 1500 км від кордону України.

У ніч на 26 квітня в російському Ярославлі прогриміла серія вибухів, після яких над містом піднявся стовп вогню — загорівся місцевий нафтопереробний завод, один з найбільших у північній частині РФ.

Скільки НПЗ Росії зупинили роботу після ударів БПЛА

Великі нафтопереробні заводи в центральних регіонах Росії почали скорочувати виробництво або повністю призупиняти роботу після серії атак безпілотників.

Як повідомляє Reuters, за останні два тижні під удари потрапили найважливіші об'єкти енергетичної інфраструктури РФ. У 2026 році інтенсивність атак помітно зросла, а кількість НПЗ, що стали цілями дронів, з початку року фактично подвоїлася.

У другій половині травня серйозні перебої в роботі торкнулися підприємств, які забезпечують як внутрішній ринок палива, так і значну частину російського експорту.

За даними джерел, Рязанський НПЗ повністю припинив роботу ще 15 травня, а Московський НПЗ зупинився 17 травня. Ярославський завод "Ярославнефтеоргсинтез", як стверджується, зараз функціонує лише приблизно на 25% потужності.

Один з найбільших російських НПЗ — "Кірішинафтооргсинтез" з продуктивністю близько 20 млн тонн на рік — не працює з 5 травня. Також під удари потрапив "Нижегороднафтооргсинтез" потужністю 17 млн тонн, однак його поточний стан офіційно не розкривається.

Загальна потужність підприємств, які повністю або частково припинили роботу, перевищує 83 млн тонн на рік. Це приблизно чверть усіх нафтопереробних потужностей Росії.

За оцінками Reuters, у період з січня по травень близько 11% потужностей первинної переробки нафти в РФ простоювали саме через атаки безпілотників.

Ці підприємства забезпечували понад 30% виробництва бензину і близько чверті дизельного палива в країні.

При цьому частина інших заводів, які могли б компенсувати дефіцит, також працюють з обмеженнями або тимчасово зупинені після аналогічних атак.

Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія — понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

23:07

Великі НПЗ РФ зупиняються після потужних ударів БпЛА – Reuters

23:05

Чому "Шахеди" почали долітати до Закарпаття: Ігнат назвав причину

23:04

Кроти й кліщі тікають від неї миттєво: яку рослину варто посадити на ділянці

23:03

Чи можна вберегти троянду: що робити, якщо на листках з'явились плями

22:25

Росія вдарила по Україні радіоактивним "Шахедом": що відомо про нову загрозуФото

22:04

Важливий успіх на півдні: з’явилися деталі зачистки Степногірська від росіян

21:54

Як за допомогою смартфона можна виявити кліща на тілі: неочікуваний трюк

21:03

Як сказати "несуча стіна" українською: відповідь здивує багатьох

21:01

Вступ України до Євросоюзу: Угорщина висунула Києву умову для переговорів

20:53

Чи буде Європа змушувати Україну припинити бити по Росії: експерт дав прогнозВідео

20:47

Аліна Гросу оприлюднила ім'я свого новонародженого сина

20:27

Накличете хвороби та злидні: в які дні тижня не можна мити голову

20:13

Зростання тарифів на комуналку та знижки в платіжках: до чого готуватися українцям

19:48

Помер колишній учасник гурту ТНМК: що відомо

19:41

Зеленський назвав напрямки нового наступу РФ з півночі: що готує Кремль

19:31

Кришували мережі "порноофісів": затримано замначальника Нацполіції Житомирщини

19:25

Раніше ховались від сусідів: яка популярна сьогодні професія була соромом в СРСР

19:23

Карабахський епізод як частина біографії, яку намагаються переписати

19:10

Чому насправді коти муркочуть: секрет, про який мовчать ветеринариВідео

19:10

Другий фронт із "ПМР": Селезньов - про ризик прориву росіян до ОдесиПогляд

18:55

Секрет рекордного врожаю огірків: одна добавка гарантує "чарівний" результатВідео

18:49

Розвідка "злила" таємні документи Кремля: що готує Росія проти України

18:31

Літак-"привид" без пілота перетнув півкраїни, а потім почався кошмар

18:30

Чи потрібно цілувати покійного в лоб: священик пояснив, як правильно прощатисяВідео

18:29

Одна кнопка в авто знизить витрату палива: водіям розкрили спосіб економії

18:24

У МВС України відповіли, чи будуть примусово повертати чоловіків з-за кордону

