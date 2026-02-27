Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Рівненщину різко пригріє: синоптики назвали точну дату потепління

Інна Ковенько
27 лютого 2026, 12:11
Після морозних ночей на Рівненщині прогнозується тепла та переважно суха погода.
Рівненщину різко пригріє: синоптики назвали точну дату потепління
Прогноз погоди в Рівному та області 28 лютого - 2 березня / Фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода у Рівному впродовж 28 лютого - 2 березня
  • В які прогнозують підвищення температури в Рівненській області
  • Коли температури підніметься до +12 градусів

На Рівненщині впродовж 28 лютого - 2 березня прогнозується тепла та переважно суха погода. В області пануватиме поле підвищеного тиску, що зумовить відсутність істотних опадів.

Вночі очікується слабкий мороз, а вдень температура місцями підніматиметься до 12 градусів тепла. Про це повідомили в Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

відео дня

Погода 28 лютого

У суботу, 28 лютого, опадів не прогнозується. Вночі та вранці можливий слабкий туман. На окремих ділянках доріг утвориться ожеледиця, що може ускладнити рух транспорту. Вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 0 до -5 градусів, удень триматиметься в межах +3…+8 градусів.

Погода 1 березня

У неділю, 1 березня, синоптики прогнозують суху погоду без опадів. Температура вночі коливатиметься від 0 до -5 градусів, удень підніметься до +7…+12 градусів. Вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду.

Погода 2 березня

У понеділок, 2 березня, істотних опадів не очікується. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме від -3 до +2 градусів, удень триматиметься в межах +5…+10 градусів.

Якою буде погода у березні - прогноз

За прогнозом Укргідрометцентру, у березні 2026 року погодні умови в Україні загалом відповідатимуть кліматичній нормі. Середньомісячна температура повітря очікується в межах 1–7 °C, водночас у західних областях, а також на Житомирщині, Вінниччині та Одещині показники можуть перевищити норму на 1,5–2,5 °C.

Кількість опадів протягом місяця прогнозується на рівні 30–53 мм, тоді як у Карпатському регіоні та на Закарпатті вона може сягати 53–98 мм. За багаторічними спостереженнями, абсолютний мінімум температури у березні в Україні може знижуватися до -39 °C, а максимальні значення — підвищуватися до +24 °C.

Перехід середньодобової температури через позначку 0 °C, що свідчить про стійке потепління, відбуватиметься у різні терміни — від лютого до березня залежно від регіону країни.

Погода в Україні - останні новини

Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що на вихідних на всій території України очікується спокійна погода, без істотних опадів. Лише у східній частині місцями пройде невеликий сніг та мокрий сніг.

Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 27 лютого, в Україні буде без опадів і місцями сонячно, завдяки впливу антициклону Heiko. Температура вночі очікується -1…-6°, вдень від -2 до +4°, на півдні та заході +2…+6°.

Також у п'ятницю, 27 лютого, погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Місцями очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

прогноз погоди новини Рівного Новини Рівненщини Погода в Рівному
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зарево видно на кілометри: ЗСУ уразили "жирну" ціль у Луганську, там вирує пожежа

Зарево видно на кілометри: ЗСУ уразили "жирну" ціль у Луганську, там вирує пожежа

12:39Війна
"Контратакуємо і контрнаступаємо": військовий заявив про важливі зміни на фронті

"Контратакуємо і контрнаступаємо": військовий заявив про важливі зміни на фронті

12:36Фронт
Все у вогні, був повторний удар: РФ атакувала готель в Сумах

Все у вогні, був повторний удар: РФ атакувала готель в Сумах

11:31Війна
Реклама

Популярне

Більше
Чому варто купувати дрібні яйця, а не великі: справжня причина здивує багатьох

Чому варто купувати дрібні яйця, а не великі: справжня причина здивує багатьох

Чотири знаки китайського зодіаку приречені на успіх - хто у списку щасливчиків

Чотири знаки китайського зодіаку приречені на успіх - хто у списку щасливчиків

В Кремлі заявили про терміни завершення війни проти України - що відомо

В Кремлі заявили про терміни завершення війни проти України - що відомо

Долар раптово пішов на спад, а євро злетів: новий курс валют на 27 лютого

Долар раптово пішов на спад, а євро злетів: новий курс валют на 27 лютого

Росіяни намагаються оточити важливе місто: військовий розкрив ситуацію на фронті

Росіяни намагаються оточити важливе місто: військовий розкрив ситуацію на фронті

Останні новини

12:39

Зарево видно на кілометри: ЗСУ уразили "жирну" ціль у Луганську, там вирує пожежа

12:36

"Контратакуємо і контрнаступаємо": військовий заявив про важливі зміни на фронті

12:35

Що не варто садити на болотистій ділянці: список ґрунтопокривних рослин

12:11

Рівненщину різко пригріє: синоптики назвали точну дату потепління

12:06

Їх всі люблять - у які дати народжуються найпривабливіші люди

В Росії настають веселі часи, ціни пробивають стелю: Новак – про обвал економіки РФ у 2026 роціВ Росії настають веселі часи, ціни пробивають стелю: Новак – про обвал економіки РФ у 2026 році
12:04

Чому не можна підмітати у свято 28 лютого - суворі прикмети

12:02

Українські обереги: як вишивка та мотанка захищали дім і родину

11:59

Жінка довірилася незнайомцю: через кілька хвилин вона отримала $1 млн

11:55

"Досить годувати Москву": економіст передбачив Росії сценарій розпаду СРСР

Реклама
11:50

Старший син Бреда Пітта відмовився від зіркового батька — що стало причиною

11:41

В Україні викрили схему "заробітку" 50 мільйонів на ремонті ТЕС - ОГПФото

11:31

Все у вогні, був повторний удар: РФ атакувала готель в СумахФото

11:25

Жінкам на Січ вхід заборонено: де і чому козаки ховали своїх дружинВідео

11:09

Росіяни атакували Харків: є влучання у навчальний заклад - перші деталі

11:00

З березня пенсії зростуть, але не у всіх: кому з українців не пощастить

10:50

Кому категорично не можна їсти чорний хліб: дієтологи здивували відповіддю

10:39

"Війна триватиме як мінімум доти": Новак сказав, коли армія РФ зупиниться

10:37

"Заборонене кохання": Денисенко висловилася про свої таємні стосунки

10:23

Британських і французьких десантників можуть відправити в Україну - The Telegraph

10:16

Морозів не бояться: які овочі, дерева і квіти можна садити у березніВідео

Реклама
09:56

Росіяни атакували Одещину: зруйновано дитсадок, є поранені, серед них дитинаФото

09:40

Чи здасть Україна Донбас: Зеленський поставив крапку в питанні поступки територіями

08:56

Касьянов дав прогноз закінчення війни: "місяць, два, три - і все вирішиться"Погляд

08:54

Гороскоп на завтра 28 лютого: Дівам - тривога, Стрільцям - неподіване повідомлення

08:33

МВФ затвердив нову програму для України на $8,1 млрд: куди підуть гроші

07:34

США готують варіанти атаки на Іран: хто може завдати першого удару - ЗМІ

06:53

Після удару БПЛА спалахнули будинки, постраждали люди: наслідки атаки на Запоріжжя

06:42

У Сербії облили пам'ятник Шевченку: Загородній пояснив, що за цим стоїтьПогляд

06:17

Кохання на порозі та гроші в дім: кого в березні чекають важливі подіїВідео

05:59

"Потім працював з Лорак": EL Кравчук розкрив причину відмови Кіркорову

05:38

Народжені керувати: знаки зодіаку, яким долею визначено бути лідерами

05:27

"Штрихкод" чи "штрих код": філолог назвала популярну помилку українців

04:30

Як визначити справжній вік шин: можуть бути новими лише на виглядВідео

04:09

Україна на карті є, а "Росії" немає: мапа XVII століття розбиває міфи КремляВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з папугою за 17 с

03:26

Чотири знаки китайського зодіаку приречені на успіх - хто у списку щасливчиків

02:55

Страшний сценарій катастрофи: Земля скоро може стати непридатною для життя

02:13

Чому варто купувати дрібні яйця, а не великі: справжня причина здивує багатьох

01:40

"Працюємо над фіналізацією": Умєров розкрив деталі переговорів у Женеві

01:30

Арнольд Шварценеггер з онуками розтопив серця фанатів

Реклама
00:52

"Він ще не повноцінна заміна": Забарний отримав невтішний вердикт, про що йдеться

00:33

Яскрава крихітка: дружина Усика показала, як виглядає їхня 16-річна донька

00:03

Співачка Pink розійшлася з чоловіком після 20 років у шлюбі - ЗМІ

26 лютого, четвер
23:55

Графіки для Києва та області: що відомо про відключення електроенергії 27 лютого

23:40

Графіки змінили: як саме вимикатимуть світло у Дніпрі та області 27 лютогоФото

23:24

"Перекриває усі відчуття": Дьомін розповів про втрату дитини

23:15

Графіки для Черкаської області змінились - коли не буде світла 27 лютого

23:00

Кохання всього життя або гучне розставання: гороскоп на березень 2026 для Риб

22:44

"Я закохана": Катерина Кухар розкрила таємницю особистого життя

22:38

"Живий купол" для капусти: сусіди на грядці, які допомагають рости без хіміїВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти