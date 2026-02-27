Рівненщину різко пригріє: синоптики назвали точну дату потепління

Після морозних ночей на Рівненщині прогнозується тепла та переважно суха погода.

Прогноз погоди в Рівному та області 28 лютого - 2 березня / Фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

Якою буде погода у Рівному впродовж 28 лютого - 2 березня

В які прогнозують підвищення температури в Рівненській області

Коли температури підніметься до +12 градусів

На Рівненщині впродовж 28 лютого - 2 березня прогнозується тепла та переважно суха погода. В області пануватиме поле підвищеного тиску, що зумовить відсутність істотних опадів.

Вночі очікується слабкий мороз, а вдень температура місцями підніматиметься до 12 градусів тепла. Про це повідомили в Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

Погода 28 лютого

У суботу, 28 лютого, опадів не прогнозується. Вночі та вранці можливий слабкий туман. На окремих ділянках доріг утвориться ожеледиця, що може ускладнити рух транспорту. Вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 0 до -5 градусів, удень триматиметься в межах +3…+8 градусів.

Погода 1 березня

У неділю, 1 березня, синоптики прогнозують суху погоду без опадів. Температура вночі коливатиметься від 0 до -5 градусів, удень підніметься до +7…+12 градусів. Вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду.

Погода 2 березня

У понеділок, 2 березня, істотних опадів не очікується. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме від -3 до +2 градусів, удень триматиметься в межах +5…+10 градусів.

Якою буде погода у березні - прогноз

За прогнозом Укргідрометцентру, у березні 2026 року погодні умови в Україні загалом відповідатимуть кліматичній нормі. Середньомісячна температура повітря очікується в межах 1–7 °C, водночас у західних областях, а також на Житомирщині, Вінниччині та Одещині показники можуть перевищити норму на 1,5–2,5 °C.

Кількість опадів протягом місяця прогнозується на рівні 30–53 мм, тоді як у Карпатському регіоні та на Закарпатті вона може сягати 53–98 мм. За багаторічними спостереженнями, абсолютний мінімум температури у березні в Україні може знижуватися до -39 °C, а максимальні значення — підвищуватися до +24 °C.

Перехід середньодобової температури через позначку 0 °C, що свідчить про стійке потепління, відбуватиметься у різні терміни — від лютого до березня залежно від регіону країни.

Погода в Україні - останні новини

Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що на вихідних на всій території України очікується спокійна погода, без істотних опадів. Лише у східній частині місцями пройде невеликий сніг та мокрий сніг.

Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 27 лютого, в Україні буде без опадів і місцями сонячно, завдяки впливу антициклону Heiko. Температура вночі очікується -1…-6°, вдень від -2 до +4°, на півдні та заході +2…+6°.

Також у п'ятницю, 27 лютого, погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Місцями очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

