В Україні викрили схему "заробітку" 50 мільйонів на ремонті ТЕС - ОГП

Одного з фігурантів справи наразі розшукують.

Слідчі дії тривають / Колаж: Главред, фото: t.me/pgo_gov_ua

Головне:

Осіб, які хотіли привласнити гроші на ремонт ТЕС, викрили

Шістьом особам вже повідомили про підозру

Фігурантам справи загрожує 12 років ув'язнення

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про викриття схему заволодіння понад 50 мільйонів гривень під час ремонту Трипільської ТЕС.

Доки країна відновлює енергосистему після обстрілів країни-агресорки Росії, група підприємців вирішила заробити на цьому. Службові особи низки приватних підприємств організували схему заволодіння коштами держпідприємства під час ремонту Трипільської ТЕС.

"Суть схеми проста: свої фірми – свої люди – "потрібний" результат тендеру. Підозрювані залучили родичів та близьких осіб, створивши мережу підконтрольних компаній. На публічні закупівлі вони подавали узгоджені між собою пропозиції із заздалегідь завищеними цінами. Конкуренція існувала лише на папері", - пояснив Кравченко.

В результаті договори укладалися за завідомо завищеною вартістю, адже ціни на деякі товари та послуги "накручували" у кілька разів. Після цього різницю між реальною ціною і тією, що в документах, отримували готівкою.

"Для "відмивання" коштів учасники укладали фіктивні договори з підприємствами тіньового сектору, які займалися обготівковуванням. Досудовим розслідуванням задокументовано системну доставку готівки так званими "кур’єрами" до офісів учасників схеми. Попередньо встановлено, що через оборудку обготівковано щонайменше 50 мільйонів гривень", - додав генпрокурор.

Вже відомо, що шістьом особам відповідно до їх "ролей" у злочинній схемі повідомлено про підозру за фактами заволодіння майном в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Двоє фігурантів наразі перебувають під домашнім арештом, щодо ще трьох до суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 51 мільйонів гривень кожному. Місцезнаходження ще однієї особи встановлюється. Слідство триває.

В СБУ також додали, що під час першого етапу обшуків за місцем проживання та в офісах фігурантів було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони і чорнову документацію із доказами протиправної оборудки. Також у ділків виявили понад 19 мільйонів гривень готівки.

Тепер зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Про джерело: Руслан Кравченко Руслан Кравченко - український прокурор, учасник російсько-української війни. Голова Київської обласної державної адміністрації з 10 квітня 2023 року. Кандидат на посаду керівника Національного антикорупційного бюро України, пише Вікіпедія.

