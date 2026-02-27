Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

В Україні викрили схему "заробітку" 50 мільйонів на ремонті ТЕС - ОГП

Анна Косик
27 лютого 2026, 11:41
Одного з фігурантів справи наразі розшукують.
незаконное обогащение на ремонте ТЭС
Слідчі дії тривають / Колаж: Главред, фото: t.me/pgo_gov_ua

Головне:

  • Осіб, які хотіли привласнити гроші на ремонт ТЕС, викрили
  • Шістьом особам вже повідомили про підозру
  • Фігурантам справи загрожує 12 років ув'язнення

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про викриття схему заволодіння понад 50 мільйонів гривень під час ремонту Трипільської ТЕС.

Доки країна відновлює енергосистему після обстрілів країни-агресорки Росії, група підприємців вирішила заробити на цьому. Службові особи низки приватних підприємств організували схему заволодіння коштами держпідприємства під час ремонту Трипільської ТЕС.

відео дня

"Суть схеми проста: свої фірми – свої люди – "потрібний" результат тендеру. Підозрювані залучили родичів та близьких осіб, створивши мережу підконтрольних компаній. На публічні закупівлі вони подавали узгоджені між собою пропозиції із заздалегідь завищеними цінами. Конкуренція існувала лише на папері", - пояснив Кравченко.

В результаті договори укладалися за завідомо завищеною вартістю, адже ціни на деякі товари та послуги "накручували" у кілька разів. Після цього різницю між реальною ціною і тією, що в документах, отримували готівкою.

"Для "відмивання" коштів учасники укладали фіктивні договори з підприємствами тіньового сектору, які займалися обготівковуванням. Досудовим розслідуванням задокументовано системну доставку готівки так званими "кур’єрами" до офісів учасників схеми. Попередньо встановлено, що через оборудку обготівковано щонайменше 50 мільйонів гривень", - додав генпрокурор.

Вже відомо, що шістьом особам відповідно до їх "ролей" у злочинній схемі повідомлено про підозру за фактами заволодіння майном в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Двоє фігурантів наразі перебувають під домашнім арештом, щодо ще трьох до суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 51 мільйонів гривень кожному. Місцезнаходження ще однієї особи встановлюється. Слідство триває.

  • Викриття незаконного збагачення на ремонті ТЕС
    Викриття незаконного збагачення на ремонті ТЕС фото: t.me/SBUkr
  • Викриття незаконного збагачення на ремонті ТЕС
    Викриття незаконного збагачення на ремонті ТЕС фото: t.me/SBUkr
  • Викриття незаконного збагачення на ремонті ТЕС
    Викриття незаконного збагачення на ремонті ТЕС фото: t.me/SBUkr
  • Викриття незаконного збагачення на ремонті ТЕС
    Викриття незаконного збагачення на ремонті ТЕС фото: t.me/SBUkr
  • Викриття незаконного збагачення на ремонті ТЕС
    Викриття незаконного збагачення на ремонті ТЕС фото: t.me/pgo_gov_ua
  • Викриття незаконного збагачення на ремонті ТЕС
    Викриття незаконного збагачення на ремонті ТЕС фото: t.me/pgo_gov_ua
  • Викриття незаконного збагачення на ремонті ТЕС
    Викриття незаконного збагачення на ремонті ТЕС фото: t.me/pgo_gov_ua
  • Викриття незаконного збагачення на ремонті ТЕС
    Викриття незаконного збагачення на ремонті ТЕС фото: t.me/pgo_gov_ua
  • Викриття незаконного збагачення на ремонті ТЕС
    Викриття незаконного збагачення на ремонті ТЕС фото: t.me/pgo_gov_ua
  • Викриття незаконного збагачення на ремонті ТЕС
    Викриття незаконного збагачення на ремонті ТЕС фото: t.me/pgo_gov_ua
  • Викриття незаконного збагачення на ремонті ТЕС
    Викриття незаконного збагачення на ремонті ТЕС фото: t.me/pgo_gov_ua
  • Викриття незаконного збагачення на ремонті ТЕС
    Викриття незаконного збагачення на ремонті ТЕС фото: t.me/pgo_gov_ua

В СБУ також додали, що під час першого етапу обшуків за місцем проживання та в офісах фігурантів було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони і чорнову документацію із доказами протиправної оборудки. Також у ділків виявили понад 19 мільйонів гривень готівки.

Тепер зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Корупція в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що вищий антикорупційний суд заочно обрав бізнесмену і фігурантові справи "Мідас" Тимуру Міндічу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що 15 лютого під час спроби перетнути державний кордон детективи НАБУ та прокурори САП затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Напередодні СБУ, НАБУ та САП повідомили про викриття у Києві злочинного угруповання, до якого входила чинна народна депутатка. Вона разом із помічниками та посередниками організувала передачу хабаря у розмірі 250 тисяч доларів.

Більше новин:

Про джерело: Руслан Кравченко

Руслан Кравченко - український прокурор, учасник російсько-української війни. Голова Київської обласної державної адміністрації з 10 квітня 2023 року. Кандидат на посаду керівника Національного антикорупційного бюро України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

СБУ ТЕС новини України Офіс генпрокурора Руслан Кравченко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зарево видно на кілометри: ЗСУ уразили "жирну" ціль у Луганську, там вирує пожежа

Зарево видно на кілометри: ЗСУ уразили "жирну" ціль у Луганську, там вирує пожежа

12:39Війна
"Контратакуємо і контрнаступаємо": військовий заявив про важливі зміни на фронті

"Контратакуємо і контрнаступаємо": військовий заявив про важливі зміни на фронті

12:36Фронт
Все у вогні, був повторний удар: РФ атакувала готель в Сумах

Все у вогні, був повторний удар: РФ атакувала готель в Сумах

11:31Війна
Реклама

Популярне

Більше
Чому варто купувати дрібні яйця, а не великі: справжня причина здивує багатьох

Чому варто купувати дрібні яйця, а не великі: справжня причина здивує багатьох

Чотири знаки китайського зодіаку приречені на успіх - хто у списку щасливчиків

Чотири знаки китайського зодіаку приречені на успіх - хто у списку щасливчиків

В Кремлі заявили про терміни завершення війни проти України - що відомо

В Кремлі заявили про терміни завершення війни проти України - що відомо

Долар раптово пішов на спад, а євро злетів: новий курс валют на 27 лютого

Долар раптово пішов на спад, а євро злетів: новий курс валют на 27 лютого

Росіяни намагаються оточити важливе місто: військовий розкрив ситуацію на фронті

Росіяни намагаються оточити важливе місто: військовий розкрив ситуацію на фронті

Останні новини

12:39

Зарево видно на кілометри: ЗСУ уразили "жирну" ціль у Луганську, там вирує пожежа

12:36

"Контратакуємо і контрнаступаємо": військовий заявив про важливі зміни на фронті

12:35

Що не варто садити на болотистій ділянці: список ґрунтопокривних рослин

12:11

Рівненщину різко пригріє: синоптики назвали точну дату потепління

12:06

Їх всі люблять - у які дати народжуються найпривабливіші люди

В Росії настають веселі часи, ціни пробивають стелю: Новак – про обвал економіки РФ у 2026 роціВ Росії настають веселі часи, ціни пробивають стелю: Новак – про обвал економіки РФ у 2026 році
12:04

Чому не можна підмітати у свято 28 лютого - суворі прикмети

12:02

Українські обереги: як вишивка та мотанка захищали дім і родину

11:59

Жінка довірилася незнайомцю: через кілька хвилин вона отримала $1 млн

11:55

"Досить годувати Москву": економіст передбачив Росії сценарій розпаду СРСР

Реклама
11:50

Старший син Бреда Пітта відмовився від зіркового батька — що стало причиною

11:41

В Україні викрили схему "заробітку" 50 мільйонів на ремонті ТЕС - ОГПФото

11:31

Все у вогні, був повторний удар: РФ атакувала готель в СумахФото

11:25

Жінкам на Січ вхід заборонено: де і чому козаки ховали своїх дружинВідео

11:09

Росіяни атакували Харків: є влучання у навчальний заклад - перші деталі

11:00

З березня пенсії зростуть, але не у всіх: кому з українців не пощастить

10:50

Кому категорично не можна їсти чорний хліб: дієтологи здивували відповіддю

10:39

"Війна триватиме як мінімум доти": Новак сказав, коли армія РФ зупиниться

10:37

"Заборонене кохання": Денисенко висловилася про свої таємні стосунки

10:23

Британських і французьких десантників можуть відправити в Україну - The Telegraph

10:16

Морозів не бояться: які овочі, дерева і квіти можна садити у березніВідео

Реклама
09:56

Росіяни атакували Одещину: зруйновано дитсадок, є поранені, серед них дитинаФото

09:40

Чи здасть Україна Донбас: Зеленський поставив крапку в питанні поступки територіями

08:56

Касьянов дав прогноз закінчення війни: "місяць, два, три - і все вирішиться"Погляд

08:54

Гороскоп на завтра 28 лютого: Дівам - тривога, Стрільцям - неподіване повідомлення

08:33

МВФ затвердив нову програму для України на $8,1 млрд: куди підуть гроші

07:34

США готують варіанти атаки на Іран: хто може завдати першого удару - ЗМІ

06:53

Після удару БПЛА спалахнули будинки, постраждали люди: наслідки атаки на Запоріжжя

06:42

У Сербії облили пам'ятник Шевченку: Загородній пояснив, що за цим стоїтьПогляд

06:17

Кохання на порозі та гроші в дім: кого в березні чекають важливі подіїВідео

05:59

"Потім працював з Лорак": EL Кравчук розкрив причину відмови Кіркорову

05:38

Народжені керувати: знаки зодіаку, яким долею визначено бути лідерами

05:27

"Штрихкод" чи "штрих код": філолог назвала популярну помилку українців

04:30

Як визначити справжній вік шин: можуть бути новими лише на виглядВідео

04:09

Україна на карті є, а "Росії" немає: мапа XVII століття розбиває міфи КремляВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з папугою за 17 с

03:26

Чотири знаки китайського зодіаку приречені на успіх - хто у списку щасливчиків

02:55

Страшний сценарій катастрофи: Земля скоро може стати непридатною для життя

02:13

Чому варто купувати дрібні яйця, а не великі: справжня причина здивує багатьох

01:40

"Працюємо над фіналізацією": Умєров розкрив деталі переговорів у Женеві

01:30

Арнольд Шварценеггер з онуками розтопив серця фанатів

Реклама
00:52

"Він ще не повноцінна заміна": Забарний отримав невтішний вердикт, про що йдеться

00:33

Яскрава крихітка: дружина Усика показала, як виглядає їхня 16-річна донька

00:03

Співачка Pink розійшлася з чоловіком після 20 років у шлюбі - ЗМІ

26 лютого, четвер
23:55

Графіки для Києва та області: що відомо про відключення електроенергії 27 лютого

23:40

Графіки змінили: як саме вимикатимуть світло у Дніпрі та області 27 лютогоФото

23:24

"Перекриває усі відчуття": Дьомін розповів про втрату дитини

23:15

Графіки для Черкаської області змінились - коли не буде світла 27 лютого

23:00

Кохання всього життя або гучне розставання: гороскоп на березень 2026 для Риб

22:44

"Я закохана": Катерина Кухар розкрила таємницю особистого життя

22:38

"Живий купол" для капусти: сусіди на грядці, які допомагають рости без хіміїВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти