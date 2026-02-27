Старший син Бреда Пітта відмовився від зіркового батька — що стало причиною

Меддокс прийняв остаточне рішення.

Бред Пітт з дітьми, Анджеліна Джолі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Син Бреда Пітта відмовився від прізвища батька

Чому він прийняв таке рішення

Старший прийомний син Бреда Пітта і Анджеліни Джолі прийняв остаточне рішення порвати зв'язки зі своїм зірковим батьком. Як повідомляє видання People, Меддокс вирішив змінити прізвище.

24-річний син голлівудських зірок не став публічно оголошувати про своє рішення. Про нього стало відомо після виходу фільму з Анджеліною Джолі "Кутюр", в якому Меддокс був задіяний як асистент режисера. У титрах картини шанувальники помітили, що хлопець вказаний під прізвищем матері — Джолі. Раніше в титрах іншого фільму за участю Анджеліни він позначався як Джолі-Пітт.

Бред Пітт - особисте життя / фото: ua.depositphotos.com

Конфлікт між Бредом Піттом і його прийомним сином розгорівся ще в 2016 році, коли зіркова голлівудська пара тільки починала шлюборозлучний процес. Про розрив з батьком Меддокс висловлювався публічно. Як повідомляють ЗМІ, значно погіршити відносини між батьком і сином міг конфлікт на борту літака, про який розповідала Анджеліна Джолі. Під час перельоту Пітт у нетверезому стані спочатку атакував її, а пізніше — сина, який намагався заступитися за матір. Майже через 10 років після розлучення голлівудської пари їхні стосунки не налагодилися — Бред і Джолі все ще судяться з майнових питань.

Анджеліна Джолі - розлучення з Бредом Піттом / фото: ua.depositphotos.com

Меддокс став четвертим із шести дітей Бреда Пітта, які відмовилися від його прізвища. Раніше на аналогічний крок пішли Захара, Вів'єн і Шайло, яка офіційно змінила "Джолі-Пітт" на "Джолі" відразу після повноліття. Тепер більшість спадкоємців актора вважають за краще ідентифікувати себе виключно за прізвищем матері

Про особу: Бред Пітт Вільям Бредлі Пітт — американський актор і кінопродюсер. Лауреат двох премій "Золотий глобус", двох премій Американської Гільдії кіноакторів і двох нагород Британської кіноакадемії. Володар премії "Оскар" як один з продюсерів фільму "12 років рабства" — переможця в категорії "Найкращий фільм" на церемонії 2014 року — і за найкращу чоловічу роль другого плану в картині "Одного разу в Голлівуді" (2020), повідомляє"Вікіпедія".

