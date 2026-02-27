Рус
"Контратакуємо і контрнаступаємо": військовий заявив про важливі зміни на фронті

Анна Косик
27 лютого 2026, 12:36
Ворог тисне на українську оборону за рахунок переваги у живій силі, але ЗСУ придумали, як також йти в атаки.
Українські воїни протистоять у кілька разів більшому ворожому війську / Колаж: Главред, фото: facebook.com/60ombr

Що повідомив Білоусов:

  • На Лиманському напрямку окупанти чисельно переважають ЗСУ
  • Сили оборони намагаються контратакувати противника

На Лиманському напрямку українські військові тримають оборону на шляху ударного кулака 20-ї армії країни-агресорки Росії. Про це у проєкті "Український фокус. Ранок" розповів начальник відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Максим Білоусов.

"Це велика напруга, тому що коли ворог зосереджує проти нас сили у співвідношенні 1:6, 1:10, то, звісно, дуже складно нашим хлопцям та дівчатам тримати оборону, але ми це робимо", - зауважив військовий.

Білоусов зауважив, що зараз його бригада отримує нове обладнання та активно застосовує НРК-комплекси. Триває активна робота над тим, щоб не просто бути у пасивній обороні, але й контратакувати та контрнаступати.

"Я не кажу про великий контрнаступ, а в межах зони нашої відповідальності ми рухаємося вперед, щоб стримати ворога набагато ефективніше", - додав він.

Звідки РФ може готувати новий наступ - думка експерта

Главред писав, що за словами Олексія Гетьмана, Росія вже застосовувала навчання на території Білорусі як ширму для підготовки наступу. Тому він вважає, що ситуація зараз має тривожні паралелі з подіями чотирирічної давнини.

Сама ідея нових "навчань" виглядає сумнівно, адже Росія вже багато років перебуває у стані війни. Тому такі маневри можуть бути лише прикриттям інших намірів, а не реальним тренуванням.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Армія РФ має територіальні успіхи на Донеччині.

Раніше Сирський заявив, що завданнями ЗСУ є: тримати рубежі й берегти життя, водночас - відновлювати контроль над українськими територіями і завдавати ворогу максимальних втрат.

Нпередодні стало відомо, що спецпідрозділ "Артан" ГУР МО у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони повернув контроль над важливими позиціями під Степногорськом Запорізької області.

Про джєерело: 60-та окрема механізована Інгулецька бригада

60-та окрема механізована Інгулецька бригада (60 ОМБр) — з'єднання механізованих військ сухопутних військ ЗС України.

Створена після початку російсько-української війни 2014 року як кадрована військова частина Корпусу резерву. Після російського вторгнення 2022 року відмобілізована. Восени 2022 року вела бої на Херсонському напрямку, взимку — під Бахмутом, пише Вікіпедія.

