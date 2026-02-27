В Україні почало діяти локальне припинення вогню: деталі від МАГАТЕ

В агентстві розповіли, де та з якою метою оголосили тимчасове перемир'я.

https://glavred.net/ukraine/v-ukraine-vstupilo-v-silu-lokalnoe-prekrashchenie-ognya-podrobnosti-ot-magate-10744547.html Посилання скопійоване

МАГАТЕ виступило посередником у припиненні вогню / Колаж: Главред, фото: скріншот, Енергоатом

Що повідомили в МАГАТЕ:

На ЗАЕС оголошено припинення вогню

На станції тривають роботи з розмінування

Лінії електропередачі ЗАЕС будуть ремонтувати

В Україні почало діяти локальне припинення вогню. Оголошене воно в районі тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Про це сьогодні, 27 лютого, повідомило МАГАТЕ у соцмережі X.

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі пояснив, що встановили перемир'я на ЗАЕС задля проведення ремонтних робіт.

відео дня

На станції планують відремонтувати лінії електропередачі, щоб відновити резервне електропостачання 330 кВ. В МАГАТЕ при цьому не уточнили скільки триватиме режим припинення вогню.

"Роботи з розмінування тривають для забезпечення безпечного доступу ремонтних бригад", - додав Гроссі.

ЗАЕС / Інфографіка: Главред

Що окупанти хочуть зробити з ЗАЕС - думка аналітиків

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, російські окупанти працюють над підключенням Запорізької атомної електростанції до своєї енергомережі. Вони близькі до її перезапуску.

Про це свідчить і те, що на початку лютого виконуючий обов'язки голови Верхньодонського управління "Ростехнадзору" Андрій Тюрін відвідав ЗАЕС, щоб обговорити "ключові питання експлуатації та безпеки" станції.

Ситуація на Запорізькій АЕС - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у січні Росії розмістила свою військову техніку прямо біля ядерних реакторів Запорізької АЕС, що біля тимчасово окупованого Енергодара.

Раніше повідомлялося, що Москва наполягає на тому, щоб електроенергію, яку виробляє тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція, Україна і Росія розділили між собою.

Напередодні стало відомо, що відновлювальні роботи на окупованій Запорізькій атомній електростанції проводяться не вперше. У січні були роботи на резервній лінії електропередач, яка з’єднує об'єкт із українською енергосистемою.

Інші новини:

Про джерело: МАГАТЕ Міжнародне агентство з атомної енергії — міжнародна організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню в будь-яких військових цілях, зокрема ядерну зброю, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред