Загроза запуску крилатих ракет: РФ підняла "Тушки" в повітря, що відомо

https://glavred.net/war/sushchestvuet-ugroza-zapuska-krylatyh-raket-rf-podnyala-tushki-v-vozduh-chto-izvestno-10751348.html Посилання скопійоване

Ближче до півночі 23 березня Росія підняла в повітря кілька бортів стратегічної авіації. Про це повідомили Повітряні сили України."Зафіксовано зльоти бортів стратегічної авіації противника. Можлива участь крилатих ракет", – йшлося в повідомленні.

За інформацією моніторингових каналів, на момент публікації, зафіксовано зльоти близько шести бортів Ту-95МС з аеродрому Олень, ймовірно для бойового вильоту. У повідомленні Повітряних сил зазначається, що можливе застосування крилатих ракет.

За їхніми оцінками, якщо ракети будуть запущені з району Енгельса, їхнє прибуття в український повітряний простір очікується близько 02:00–03:30. У разі запуску з району Каспійського моря ракети можуть з’явитися в українському небі приблизно о 03:30–04:30.

відео дня

Час пуску ракет дуже приблизний і має значну похибку, зазначають аналітики.

Станом на 00:22 моніторинг зазначає. що п’ять стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья" пролетіли над Вологодською областю, рухаючись у напрямку потенційних пускових рубежів.

Новина доповнюється . . . . . .

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред