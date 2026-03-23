Загроза запуску крилатих ракет: РФ підняла "Тушки" в повітря, що відомо

Ближче до півночі 23 березня Росія підняла в повітря кілька бортів стратегічної авіації. Про це повідомили Повітряні сили України."Зафіксовано зльоти бортів стратегічної авіації противника. Можлива участь крилатих ракет", – йшлося в повідомленні.
За інформацією моніторингових каналів, на момент публікації, зафіксовано зльоти близько шести бортів Ту-95МС з аеродрому Олень, ймовірно для бойового вильоту. У повідомленні Повітряних сил зазначається, що можливе застосування крилатих ракет.
За їхніми оцінками, якщо ракети будуть запущені з району Енгельса, їхнє прибуття в український повітряний простір очікується близько 02:00–03:30. У разі запуску з району Каспійського моря ракети можуть з’явитися в українському небі приблизно о 03:30–04:30.
Час пуску ракет дуже приблизний і має значну похибку, зазначають аналітики.
Станом на 00:22 моніторинг зазначає. що п’ять стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья" пролетіли над Вологодською областю, рухаючись у напрямку потенційних пускових рубежів.
