Переговори про завершення війни в Україні в самому розпалі: Венс оцінив шанси на успіх

РФ і Україна мають різні бачення мирного врегулювання.

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Джей Ді Венс розповів про мирні переговори / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

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На якій стадії зараз перебувають мирні переговори

Що Венс сказав з приводу того, як США намагаються впливати на Київ і Москву

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що мирні переговори щодо війни Росії проти України перебувають у самому розпалі.

За його словами, іноді бувають ситуації, коли є розчарування як у росіян, так і в українців, коли хочеться здатися в спробах вести переговори, але президент США Дональд Трамп не дає це зробити.

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"Переговори навколо врегулювання російсько-українського конфлікту в самому розпалі... Іноді доводиться чинити тиск, іноді проявляти більшу дружелюбність, іноді обіцяти нагороди, а іноді обіцяти покарання, оскільки "це брудна рутинна робота, але це робота, для якої американський народ обрав адміністрацію Трампа", - заявив Джей Ді Венс в інтерв'ю онлайн-шоу Чарлі Кірка.

Віцепрезидент США розповів, що РФ і Україна мають різні бачення мирного врегулювання. Але проривом є те, що США "змусили" обидві сторони говорити про те, щоб "припинити сварки". Водночас віцепрезидент США зазначив, що не знає на 100%, що зможе зробити Вашингтон. Але оптимізму зараз більше, ніж раніше.

"Те, що потрібно одній стороні, відрізняється від того, що потрібно іншій. І завдання дипломатії - спробувати об'єднати разом ці дві сторони. Чарлі, я не знаю на 100%, що ми зможемо зробити. Однак я думаю, що ми дуже стараємося. Сьогодні я почуваюся оптимістичніше, ніж два тижні тому, а два тижні тому ми були оптимістичнішими, ніж двома місяцями раніше", - сказав Венс.

Як писав Главред, у цьому ж інтерв'ю віце-президент США висловив упевненість, що тривала війна може обернутися демографічним колапсом, ядерним ударом і непоправними втратами для України. Він вважає, що якщо не припинити війну зараз, то українці не зможуть її виграти.

"Я думаю, що в основних ЗМІ побутує дивна ідея, що якщо це триватиме ще кілька років, росіяни впадуть, українці повернуть собі свою територію, і все повернеться до того, що було до війни. Однак це не та реальність, у якій ми живемо", - сказав Венс.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну потрібно продемонструвати прихильність припиненню війни в Україні та "підписати угоду".

Також Трамп заявив, що Зеленський "готовий поступитися" Кримом заради досягнення миру.

Прессекретар господаря Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона нібито готова до прямих переговорів з Україною.

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