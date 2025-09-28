Рус
"Ситуація вже інша": Венс пояснив зміну риторики Трампа і звернувся до Кремля

Юрій Берендій
28 вересня 2025, 17:59оновлено 28 вересня, 19:34
Венс зазначив, що війна в Україні зайшла в глухий кут для Росії та наголосив на необхідності більшої відповідальності з боку європейських союзників.
Венс пояснив зміну риторики Трампа і звернувся до Кремля / Колаж Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Про що сказав Джей Ді Венс:

  • Ситуація на фронті у війні РФ проти України змінилась
  • Росія відмовилась від тристоронніх переговорів за участі США для врегулювання війни
  • Трамп прийме рішення щодо постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk

Представники країни-агресорки Росії відмовились від будь-яких тристоронніх переговорів за участі диктатора Путіна та президентів Зеленського і Трампа. Про це в інтерв'ю Fox News повідомив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Венс відзначив, що цінує підхід президента Трампа до цього конфлікту й дипломатичних зусиль загалом, адже він базується на реальній ситуації та подіях на місцях. Він нагадав, що під час завершальних днів адміністрації Байдена, а також ще кілька місяців тому, росіяни щомісяця захоплювали значні території.

"Вони (росіяни,- ред.) завойовували ще кілька сотень квадратних кілометрів, а може, й більше. А зараз, як зазначив президент, Росія фактично зайшла в глухий кут. Вони вбивають багато людей. Вони самі втрачають багато людей, і не мають на що похвалитися в плані територіальних здобутків. Тож президент аналізує ситуацію. Він каже: дивіться, російська економіка в руїнах. Росіяни не досягають значних успіхів на полі бою. Очевидно, що настав час для них прислухатися до його палкого заклику сісти за стіл переговорів і серйозно поговорити про мир. Тож я не... Ви запитали, що змінилося", - вказує він.

Венс пояснює зміну позиції адміністрації Трампа тим, що на місці подій усе виглядає інакше, адже росіяни втрачають багато людей і не можуть продемонструвати жодних здобутків. Він наголосив, що США залишаються прихильниками миру, але для його досягнення потрібні двоє.

"І, на жаль, те, що ми бачили протягом останніх кількох тижнів, росіяни відмовилися сідати за стіл переговорів з українцями. Вони відмовилися від будь-яких тристоронніх зустрічей, на яких президент (Трамп, - ред.) або інший член адміністрації міг би сісти за стіл переговорів з росіянами та українцями", - сказав він.

За словами Венса, гине багато людей, і постає питання — скільки ще життів росіяни готові втратити і скільки ще людей будуть вбиті заради незначної, якщо взагалі якоїсь, військової вигоди на цій території. Він сподівається, що відповідь — небагато.

"Наша позиція полягає в тому, що ми будемо продовжувати працювати заради миру і сподіваємося, що росіяни нарешті прокинуться і побачать реальність на місці", - резюмував Венс.

Про постачання Україні ракет Tomahawk

Відповідаючи на запитання щодо можливого постачання Україні ракет Tomahawk, Венс зауважив, що ця тема розглядається, як і низка інших запитів від європейських партнерів. Він підкреслив, що політика президента Трампа щодо України та Росії змусила Європу зробити серйозний крок уперед.

"Ми більше не надаємо лише величезні суми грошей та зброю. Ми просимо європейців купувати цю зброю. Це показує, що європейці також беруть участь у цій грі. Я думаю, що це змушує їх дійсно вкладатися як у те, що відбувається у них на задньому дворі, так і в мирний процес, який президент просуває протягом останніх восьми місяців. Тож ми будемо продовжувати працювати над усім цим, але наше просте повідомлення зараз таке: росіяни не отримують великої вигоди. Ця війна є жахливою для їхньої економіки, і вони мають запитати себе, скільки ще людей вони готові втратити і скільки ще людей вони готові вбити заради дуже незначної військової переваги", - наголосив Венс.

/ Інфографіка: Главред

На думку віцепрезидента США, важливо було, щоб саме європейці взяли на себе більшу відповідальність, адже раніше США вкладали значні ресурси в конфлікт, тоді як союзники не несли справедливого тягаря. Завдяки нинішньому підходу європейці почали купувати американську зброю, а не просто отримувати її.

"Ви задали питання про "Томагавки". Це питання, щодо якого остаточне рішення прийматиме президент. Президент зробить те, що найкраще відповідає інтересам Сполучених Штатів Америки Це є рушійною силою його рішень у галузі зовнішньої політики та оборонної політики. І це буде тим самим евристичним підходом, який ми застосовуємо, відповідаючи на це питання про "Томагавки". Я дозволю президенту висловитися з цього приводу, але я знаю, що саме в цю хвилину ми ведемо переговори з цього питання", - резюмував він.

Чому формат переговорів Трампа, Путіна та Зеленський є майлоймовірним - думка експерта

Як писав Главред, політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний оцінив перспективи можливої зустрічі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна. На його думку, такий формат є малоймовірним, оскільки російський лідер не погодиться сісти за стіл переговорів із Зеленським, особливо у форматі тет-а-тет. Експерт пояснює це тим, що Путін не вважає Зеленського рівним собі та сприйняв би таку зустріч як приниження, до того ж певною мірою остерігається особистого контакту з українським президентом.

"Той образ, який створено в російському інформаційному полі, робить будь-яку особисту зустріч із Зеленським принизливою для Путіна в очах росіян. Це пропагандистська, але водночас і дипломатична причина", - упевнений він.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що країна не потребує порад угорських посадовців щодо обміну територій чи відмови від суверенітету.

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця розкритикував слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова на Генасамблеї ООН про нібито відсутність намірів атакувати європейські держави, назвавши їх відвертою маячнею.

Тим часом, за оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), після виходу російських військ із Плещіївки 26 вересня, ЗСУ, ймовірно, відновили контроль над селом. У своєму звіті американські аналітики зазначають, що українські сили досягли тактичних успіхів у напрямку Костянтинівка – Дружківка.

Про джерело: Fox News

Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

