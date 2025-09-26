Рус
Лукашенко звернувся до Зеленського з "хорошою пропозицією" після зустрічі з Путіним

Руслана Заклінська
26 вересня 2025, 18:54
Після п’ятигодинної зустрічі з Путіним самопроголошений президент Білорусі закликав президента України Володимира Зеленського "заспокоїтися".
Що сказав Лукашенко:

  • На столі є "дуже хороша" пропозиція щодо врегулювання війни
  • Якщо Зеленський не погодиться на неї, то нібито "втратить країну"
  • Керівники "трьох слов’янських держав" мають сісти за стіл переговорів

Існує "дуже хороша" пропозиція щодо миру в Україні. Якщо українці її не приймуть, то "втратять країну". Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після зустрічі з лідером РФ Володимиром Путіним.

За даними росЗМІ переговори Путіна з Лукашенком тривали 5 годин 22 хвилин. Після зустрічі Лукашенко дав інтерв’ю пропагандисту Павлу Зарубіну, у якому висловив власну оцінку щодо війни в Україні.

Лукашенко стверджує, що "на столі є дуже хороша пропозиція" для України угода щодо врегулювання війни. За його словами, її презентували президенту США Дональду Трампу на Алясці. І тепер лідер Білорусі стверджує, що "хотів би поговорити із Зеленським".

Також Лукашенко заявив, що президент України має "заспокоїтися" через заяви про удар по Кремлю. Білоруський лідер традиційно пригрозив Зеленському тим, що він нібито "втратить всю Україну, якщо не зупиниться".

Крім цього, Лукашенко похвалив армію окупантів. Він стверджує, що росіяни нібито "вже взяли під контроль великі населені пункти на всіх фронтах СВО, і зупинити їх далі буде дуже складно".

Тому, на думку білоруського диктатора, "керівникам трьох слов’янських держав варто сісти за стіл переговорів", щоб домовитися про завершення війни.

Чи можуть Путіна усунути - думка експерта

Політичний аналітик Ольга Курносова заявила у коментарі Главреду, що російського диктатора Володимира Путіна можуть усунути в РФ шляхом палацового перевороту. За її словами, більшість російської еліти прагне або повернути ситуацію назад, або хоча б пом’якшити взаємовідносини з Європою та США.

"Як ми пам'ятаємо з маршу Пригожина, режим зовсім не такий стійкий, як може здатися на перший погляд. Якщо у клану, що переміг, з'явиться бажання і можливості, то змінити Путіна шляхом палацового перевороту завжди можливо. Що має статися, щоб таке бажання перемогло? Перш за все, клан має розуміти, що ніхто не чинитиме опору, якщо вони поставлять свою людину. Або, в умовах посилення одного з кланів, усі інші зможуть домовитися про наступника і нові правила гри", - сказала Курносова.

Зустріч Зеленського з Путіним - останні новини

Нагадаємо, 12 вересня в Кремлі оголосили про "паузу" в переговорах із Україною. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що не варто очікувати "блискавичного результату" від перемовин.

Як повідомляв Главред, в інтерв'ю Fox News 23 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, що главі Кремля Володимиру Путіну пропонували безліч варіантів місця зустрічі. Проте російський диктатор відкинув їх всіх, наполягаючи на Москві.

У відповідь речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Зеленський може приїхати до Москви для переговорів із Путіним. Водночас він стверджує, що на цьому етапі "зустріч без підготовки не принесе результату".

Про персону: Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко – білоруський політик та державний діяч. На посаді президента Білорусі більше 30 років – з 20 липня 1994 року.

З 2020 року Україна, США, Канада, ЄС та низка інших держав не визнають його президентом Білорусі.

Це сталося після того, як президентські виборі у Білорусь 2020 року були розкритиковані через масштабні фальсифікації та викликали наймасштабніші протестні акції у країні.

В 2022 рокі Лукашенко підтримав повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну. Він надав окупантам територію Білорусі для здійснення військової інтервенції на українську територію та здійснення ракетних обстрілів, пише Вікіпедія.

