ЗСУ звільнили сотні квадратних кілометрів і зірвали плани Кремля — ISW

Аналітики оцінюють, що з початку 2026 року ЗСУ звільнили щонайменше 279 квадратних кілометрів.

Українські війська прорвали позиції РФ і повернули ініціативу / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБР ім. князя Володимира Мономаха

Коротко:

На деяких ділянках ЗСУ повернули собі ініціативу

Звільнено низку населених пунктів

ISW оцінює звільнену територію щонайменше у 279 кв. км з початку року

Сили оборони України просунулися на 10–12 кілометрів углиб російських позицій за кількома напрямками і звільнили сотні квадратних кілометрів території. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що ці дії зірвали частину планів Кремля щодо весняного наступу.

У свіжому звіті ISW йдеться з посиланням на українських військових, що просування відбулося під час двох окремих наступальних операцій.

Командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро Філатов повідомив, що підрозділи ЗСУ просунулися приблизно на 12 кілометрів вглиб російських позицій між населеними пунктами Нове Запоріжжя і Добропілля.

Водночас командир одного з українських десантних батальйонів заявив, що його підрозділ просунувся на 10–11 кілометрів у напрямку Олександрівки.

Спікер Сил оборони півдня Владислав Волошин зазначив, що українські війська на деяких ділянках повернули собі ініціативу. За його словами, російські війська не змогли просунутися в напрямку Гуляйполя за останні три місяці і тепер намагаються змінити напрямки атак.

Також українські сили звільнили Новогригорівку, Калинівське, Степне, Тернове.

Ситуація на фронті - карта ISW / understandingwar.org

Начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олександр Комаренко повідомив, що українські війська звільнили понад 400 квадратних кілометрів території на Олександрівському напрямку.

Водночас аналітики ISW оцінюють, що з початку 2026 року ЗСУ звільнили щонайменше 279 квадратних кілометрів.

При цьому експерти зазначають, що їхня методика підрахунку є консервативною, тому реальні показники можуть бути значно більшими.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, 9 березня аналітики проекту DeepState оновили карту бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Армія РФ має територіальні успіхи в Запорізькій області.

Російські окупанти активізувалися на півдні України, що може бути частиною більш широкого оперативного задуму, вважає військовий оглядач Денис Попович. За його словами, існують ризики для Гуляйполя Запорізької області.

"Є ризики втрати Гуляйполя, де наших позицій залишилося небагато, з подальшим просуванням ворога в обхід Орехова. Загальний задум – ліквідація Орехівського району оборони ЗСУ і просування в бік Запоріжжя", – сказав Попович.

Також аналітики DeepState повідомляли про успіхи ворога в Донецькій області. Зокрема, окупанти досягли успіхів в районі селища Удачне в Покровському районі.

Тим часом противник намагається розширити контроль у прикордонних районах, дестабілізувати ситуацію і відтягнути українські ресурси. Ділянка в районі села Грабовське Краснопільської громади Сумської області, яка перейшла під контроль військ РФ у грудні, розширилася до 45 кв. км окупованої зони. Також ворог увійшов до населених пунктів Поповка і Високе. Цю ділянку утримують підрозділи територіальної оборони.

РФ націлилася на захоплення великих міст

На початку березня президент України Володимир Зеленський відвідав бойові бригади в Донецькій області і повідомив, що росіяни готують тут наступ навесні.

"Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, інші наші міста. Росіяни не відмовляються від війни і тут, в Донецькій області, на весну готують наступ. Важливо, щоб наші позиції були сильними", - підкреслив глава держави.

Він наголосив на важливості достатнього забезпечення бригад і на тому, що захисники тримаються гідно.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

