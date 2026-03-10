Ворог готує обхідний маневр: експерт назвав міста, які опинилися під загрозою

Російські окупанти нарощують активність на півдні України, створюючи ризики для стратегічних міст і позицій ЗСУ.

Попович зазначає, що ворог нарощує сили на півдні / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скріншот

Коротко:

Російські окупанти активізувалися на півдні України

Є ризики для Гуляйполя Запорізької області

Ворог може просуватися в обхід Оріхова до Запоріжжя

Російські окупанти активізувалися на півдні України, що може бути частиною ширшого оперативного задуму, вважає військовий оглядач Денис Попович. За його словами, існують ризики для Гуляйполя Запорізької області.

Ризики для Гуляйполя та Оріхова

"Є ризики втрати Гуляйполя, де наших позицій залишилося небагато, з подальшим просуванням ворога в обхід Оріхова. Загальний задум – ліквідація Оріхівського району оборони ЗСУ і просування в бік Запоріжжя", – пояснив Попович у коментарі "Фокусу". відео дня

Поточна ситуація

Водночас експерт зазначив, що нинішні бої на передовій не свідчать про початок нового масштабного наступу.

"Немає нового наступу – це лише продовження старого, який почався на півдні після втрати нами Вугледара, а на сході триває від Авдіївки. Якщо говорити про південь, то ворог там нарощує зусилля, але поки що – щоб нас зупинити", – резюмував Попович.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Зокрема, армія РФ має територіальні успіхи в Запорізькій області.

Крім того, контрнаступ Збройних сил України на півдні у 2023 році був однією з наймасштабніших операцій війни - одночасно задіяли кілька великих угруповань, а головний удар мав припасти на Мелітопольський напрямок. Як з’ясувалося, цей план з’явився ще за рік до початку активних дій.

Нагадаємо, що на державному кордоні України фіксується розширення зон контролю російських військ, а на мапі з’являються нові "червоні зони", що охоплюють прикордонні населені пункти, які переходять під окупацію.

Про персону: Денис Попович Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

