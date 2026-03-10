Таємниця розкрита: у ГУР є секретні військові документи РФ

Україна має секретні дані про втрати російських окупантів на полі бою.

https://glavred.net/war/tayna-raskryta-v-gur-est-sekretnye-voennye-dokumenty-rf-10747718.html Посилання скопійоване

Україна отримала секретні документи з втратами ворога / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський

Що відомо:

Україна отримала секретні військові документи окупантів

Оцінка втрат зафіксована на рівні 62% убитими зі 100%

Україна отримала секретні дані про втрати російських окупантів на полі бою. Про це президенту України Володимиру Зеленському доповів керівник ГУР Олег Іващенко.

Ці важливі документи були здобуті українською розвідкою. У них зафіксована оцінка втрат. Зі 100% втрат 62% убитих та 38% поранених.

відео дня

"Самі росіяни дають у закритих офіційних доповідях рівень своїх безповоротних втрат в 1 мільйон 315 тисяч убитих та важко поранених. Маємо підстави вважати, що дані про цей рівень втрат є заниженими", - пише Зеленський.

Також українській розвідці відомо, що російське керівництво намагається використати ситуацію навколо Ірану та затягнути американську військову операцію. Вони хочуть цим плинути на війну в Україні.

"Фактично саме це зараз є основним розрахунком Росії – посилити ризики довгої війни на Близькому Сході та в регіоні Затоки, щоб максимально послабити тиск світу на Росію за війну проти України, вийти з-під санкцій партнерів та здобути додаткові ресурси завдяки коливанням цін на нафту і газ. Є дані щодо намірів росіян говорити про повне скасування санкцій щодо енергетики. Визначаємось із заходами нашої протидії та будемо інформувати партнерів", - каже Зеленський.

Удари України по об'єктах ворога - останні новини

Нещодавно, як писав Главред, Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-300 в районі Мангуша і радіолокаційну станцію С-300В4 в районі Новокраснівки.

Раніше Сили оброни України уразили передовий пункт управління дивізії, низку логістичних об'єктів та живу силу РФ. Відповідні удари були завдані на фоні зниження наступального потенціалу окупантів.

Нагадаємо, Сили оборони також завдали серію ефективних ударів по об'єктах окупантів на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема на ТОТ Луганщини атаковано нафтобазу "Луганська".

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред