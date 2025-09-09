Влада Росії намагалась приховати: в ГУР розкрили деталі масштабних вибуів у Пензі

У Пензі пролунала серія вибухів, які вивели з ладу магістральні нафтопроводи, що забезпечували, зокрема й військові об’єкти Росії, повідомили в ГУР.

В ГУР розкрили деталі масштабних вибуів у Пензі

В російській Пензі пролунали 4 вибухи

Дві магістральні труби газопроводу внаслідок атаки вийшли з ладу

У понеділок, 8 вересня, в Пензі пролунала серія вибухів, унаслідок яких була зупинена єдина система нафтопроводів. Дві магістральні труби з пропускною здатністю близько 2 мільйонів барелів на добу вийшли з ладу. Про це повідомив 24 Канал із посиланням на джерела в ГУР.

Зазначається, що щонайменше чотири вибухи пролунали в Залізничному районі міста внаслідок атаки на дві труби основного газогону. За інформацією української розвідки, на цій же ділянці пошкоджено ще дві труби регіонального значення.

Місцева влада та медіа намагалися приховати реальні причини події, заявивши про нібито "планові навчання" на нафтогазових об’єктах спільно з екстреними та спеціальними службами.

"Окупанти закликали місцевих мешканців зберігати спокій та не реагувати на інформацію про вибухи в місцевих пабліках", – розповіли в ГУР.

Крім того, за даними української розвідки, обидва зруйновані газогони забезпечували функціонування російських військових об’єктів, задіяних у війні проти України.

Яка ціль ударів вглиб Росії - думка експерта

Як писав Главред, Україна вже вивела з ладу близько 17% нафтопереробних потужностей Росії. Якщо Збройні сили знищать приблизно половину ресурсів у європейській частині РФ, це суттєво вдарить по постачанню нафти, економіці та можливостях країни вести війну. Про це розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, ключовим завданням для України є підрив тилу противника - дезорганізація роботи Москви та знищення нафтогазового комплексу, що позбавить Росію здатності проводити наступальні операції.

"Припускаю, що, якщо ми виб'ємо до половини нафтопереробних потужностей РФ у європейській частині Росії, це дуже вплине і на постачання, і на економіку, і на здатність Росії воювати. Адже подивіться, щойно просіли ціни на нафту, дефіцит бюджету РФ зріс у вісім разів, а покривати його нічим. У Росії вже заговорили про введення системи карток на їжу. Це цілком реальний сценарій для Росії, іншого виходу немає, оскільки їй нічим покривати дефіцит бюджету", - сказав експерт.

Загородній зазначив, що стратегія поступового знищення російського нафтогазового сектору дозволяє максимально послабити військовий потенціал агресора.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 5 вересня в російській Рязані пролунали потужні вибухи, після яких здійнявся стовп чорного диму та спалахнула пожежа. За кілька годин до інциденту місцеві джерела попереджали про можливу атаку безпілотників. Російські медіа повідомляють, що ціллю міг стати Рязанський нафтопереробний завод.

Також, як повідомляв Генштаб ЗСУ, у ніч на 28 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів на території Росії.

Тоді російські ЗМІ повідомляли про масштабні пожежі на стратегічних НПЗ – Афіпському та Новокуйбишевському.

