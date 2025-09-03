Рус
"Картки на їжу - реальний сценарій": експерт сказав, як Україна може добити РФ

Руслана Заклінська
3 вересня 2025, 23:13
Головне завдання України – обрушити тил противника, стверджує Тарас Загородній.
Як удари по НПЗ впливають на економіку Росії / Колаж: Главред, фото: 45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України, скріншот з відео

Ключові тези Загороднього:

  • Близько 17% нафтопереробних потужностей вже виведена
  • Вивидення з ладу близько 50% потужностей спричинить великі проблеми в РФ
  • Поки Володимир Путін при владі, про будь-які поступки з боку Росії не йдеться

Україна вивела з ладу близько 17% нафтопереробних потужностей Росії. Якщо ЗСУ знищать близько половини потенціалу у європейській частині РФ, це матиме серйозний вплив на постачання нафти, економіку країни та здатність вести бойові дії. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, критичний відсоток для Росії, який міг би спровокувати внутрішнє невдоволення та змусити російські еліти йти на поступки під час переговорів, визначити складно. Загородній підкреслив, що поки Володимир Путін залишається при владі, про будь-які поступки з боку Росії не йдеться.

"Неважливо, що при цьому відбуватиметься з Росією і в Росії, оскільки Путіна турбують зовсім інші речі", - зазначив він.

Яке головне завдання України

Головним завданням України, на думку Загороднього, має бути обрушення тилу противника: дезорганізація роботи Москви та нанесення удару по нафтогазовому комплексу, що унеможливить наступальні дії Росії.

"Припускаю, що, якщо ми виб'ємо до половини нафтопереробних потужностей РФ у європейській частині Росії, це дуже вплине і на постачання, і на економіку, і на здатність Росії воювати. Адже подивіться, щойно просіли ціни на нафту, дефіцит бюджету РФ зріс у вісім разів, а покривати його нічим. У Росії вже заговорили про введення системи карток на їжу. Це цілком реальний сценарій для Росії, іншого виходу немає, оскільки їй нічим покривати дефіцит бюджету", - сказав експерт.

Загородній підкреслив, що Україна має поступово знищувати російський нафтогазовий комплекс, адже саме така стратегія дозволяє максимально послабити здатність Росії до ведення війни. Як зазначив експерт, це відповідає принципу Марка Аврелія: "Роби, що мусиш, і будь що буде".

НПЗ в Росії / Главред

Як на РФ впливають удари по НПЗ

Колишній співробітник СБУ та військовий експерт Іван Ступак в інтерв’ю Главреду заявив, що одним з найболічіших факторів для Росії є проблеми з постачанням пального. Удар по нафтопереробних заводах починає давати результати: у окупованому Криму, так званій "ДНР", Забайкальському окрузі та Читинській області вже відчуваються проблеми з бензином.

"Україна дістає до цих об'єктів. Припускаю, що удари по них триватимуть. А якщо удари по НПЗ завдаватимуть ракетами Фламінго, Російській Федерації стане ще болючіше, а перспективи її економіки будуть під великим питанням. Наслідки можуть бути суттєвими", - додав Ступак.

Удари України по інфраструктурі РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки Міністерства оборони України нещодавно атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ.

Раніше також під прицілом українських безпілотників опинилося місто Сизрань у Самарській області РФ. Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів на території нафтопереробного заводу, що спричинило масштабну пожежу.

Крім цього, українські військові завдали комплексного вогневого ураження по лінійно-виробничій станції поблизу населеного пункту Найтоповичі в Брянській області РФ.

Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

НПЗ Тарас Загородній війна Росії та України атака дронів
Чи закінчиться війна в Україні у 2025 році - у Зеленського назвали три умови

Чи закінчиться війна в Україні у 2025 році - у Зеленського назвали три умови

23:55Війна
Зеленський допустив корейський сценарій для України - що передбачається

Зеленський допустив корейський сценарій для України - що передбачається

22:37Війна
Світло в Україні дорожчатиме щороку до 2028-го - на скільки підвищуватимуть тариф

Світло в Україні дорожчатиме щороку до 2028-го - на скільки підвищуватимуть тариф

21:37Економіка
