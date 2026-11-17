Як вважають аналітики, ракета, ймовірно, керувалася в режимі реального часу.

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Кримський міст після атаки 17 листопада 2026 / Колаж: Главред, фото: скріншот відео

Що відомо:

Геращенко показав ракету "Фламінго" за мить до удару по мосту

Однієї з арок на більше немає

Автомобільний та залізничний рух мостом повністю зупинено

Судноплавство через Керченську неможливе

Крилату ракету FP-5 "Фламінго", за твердженням колишнього заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, зняли на відео за секунду до влучання в Кримський міст. На кадрах наслідків атаки, що з‘явилися у Мережі, видно, що однієї з арок споруди більше немає. На повідомлення відреагував Денис Штілерман - співзасновник і головний конструктор компанії Fire Point, яка розробляє "Фламінго".

Відео колишній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував зранку 17 листопада.

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"А ось і відео - крилата ракета FP-5 Фламінго за секунду до удару по Кримському мосту", - написав він.

"Фламінго" за секунду удару по Кримському мосту / скріншот

Відео дивіться з посиланням.

Згодом Геращенко виклав кадри мосту з близької відстані. За його словами, арка, яку пошкодили ще під час попереднього удару, обвалилася.

"І тепер з близької відстані - однієї з арок Кримського мосту більше немає", - додав Геращенко.

Однієї з арок Кримського мосту більше немає / t.me/Pravda_Gerashchenko

"Навігаційна секція також заблокована. Приємно", - написав також Геращенко.

Кримський міст після атаки / скріншот

Що відповіли у Fire Point

Денис Штілерман відреагував на допис про падіння арки і прольоту Кримського мосту у воду внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки.

Окремим дописом Штілерман присвятив подію пам'яті своїх друзів і колег Андрія та Юрія. За його словами, без них реалізувати задумане було б неможливо.

Чи заблокує обвал арки Керченську протоку

На можливі наслідки обвалу для судноплавства звернув увагу OSINT-дослідник Intelschizo в X. Він припустив, що конструкція, яка впала, може додатково заблокувати прохід суден через Керченську протоку. Втім, це лише оцінка дослідника, офіційно її не підтверджено.

Відео зруйнованого мосту в тепловому діапазоні оприлюднив громадський активіст Сергій Стерненко в Threads. На його думку, наступною ціллю має стати залізнична частина переправи.

"Лишилося добити залізничну частину. Це складно, але реально", - написав Стерненко.

Детальніший аналіз наслідків атаки за допомогою 3D-реконструкції оприлюднили OSINT-аналітики Dnipro Osint в Telegram. За їхніми даними, внаслідок численних влучань обвалився арковий проліт автомобільної частини мосту завдовжки понад 270 метрів, також пошкоджене залізничне полотно.

"Наразі автомобільний та залізничний рух мостом повністю зупинено, судноплавство через Керченську протоку призупинено", - йдеться в дописі.

За словами аналітиків влучання ракети FP-5 "Фламінго" сталося саме в залізничне полотно. Вони вважають, що ракета, ймовірно, керувалася в режимі реального часу, а її зовнішній вигляд відповідає характерним ознакам "Фламінго".

Кримський міст атакують другу ніч поспіль. У ніч на 16 листопада окупаційна влада заявила про удар по переправі й тимчасово перекрила рух. Супутникові знімки після тієї атаки зафіксували два влучання на відстані 500 метрів одне від одного та деформацію арки.

Тим часом Мережа миттєво вибухнула мемами на тему Кримського мосту, що "втомився".

Чи можуть удари Фламінго вплинути на хід війни

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду зазначив, що можливості України бити по території Росії зростають, і ракети Фламінго - частина цього арсеналу.

"Перші українські балістичні ракети по Росії вже полетіли, і результати хороші. Наші можливості зростають. Фламінго літають, балістика літає, дрони літають", - наголосив фахівець.

Він підкреслив, що за результатами українських ударів уважно стежать у США.

"Американці все це чудово бачать, бо онлайн спостерігають за польотами будь-яких ракет і відзначають результативність", - пояснив Загородній.

Ракета FP-5 Фламінго / Інфографіка: Главред

​Кримський міст - новини

Як повідомляв Главред, уночі на 17 листопада Кримський міст атакували вдруге поспіль. За даними моніторингових каналів, арка автодорожньої частини впала у воду, а один із прольотів обвалився.

Напередодні, 16 листопада, по мосту також завдали удару. Російські пабліки писали, що бойова частина безпілотника впала на праву арку з боку Криму. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко припустив, що пошкоджена арка могла належати до залізничної частини.

Удари по мосту збіглися з підготовкою до тристоронньої зустрічі Володимира Путіна, Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна в Китаї, яку називають спробою повторити Ялтинську конференцію 1945 року.

У Кремлі намагалися применшити наслідки атаки. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що рух мостом зберігається, а пошкодження оцінює Мінтранс країни-агресорки. За даними моніторингових каналів, конструкція відхилилася приблизно на 15 градусів, а на під'їздах застрягли близько 2000 автомобілів.

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