Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

В Україні почастішали випадки штрафів від ТЦК: що змінилось та хто в зоні ризику

Руслан Іваненко
8 квітня 2025, 12:26
70
ТЦК активізують штрафи за порушення мобілізаційного законодавства.
ТЦК, ВСУ
ТЦК почали активніше накладати штрафи / Коллаж: Главред, фото: Львівський обласний ТЦК і СП, УНІАН

Коротко:

  • ТЦК активізували штрафи за порушення військового обліку
  • Штрафи можуть сягати до 59 000 грн і подвоюються при несплаті

Територіальні центри комплектування (ТЦК) стали активніше застосовувати штрафи за недотримання мобілізаційного законодавства та порушення правил військового обліку. Про це в ефірі Українського радіо розповів адвокат Роман Кичко.

"Це правда. ТЦК почали частіше штрафувати за порушення мобілізаційного законодавства і за порушення правил військового обліку. Тому що всі розібралися, як працює дана процедура", – назвав причину фахівець.

відео дня

Він підкреслив, що штрафування – це не обов'язок, а саме право органу влади, яким ТЦК може скористатися або ні. Все залежить від того, чи вбачають вони в діях громадянина склад правопорушення. У будь-якому разі, нехтування правилами військового обліку тягне за собою адміністративну відповідальність.

Повістки через пошту

Оновлений порядок передбачає, що повістки надсилатимуться рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Документ надходитиме за тією адресою, яка вказана у реєстрі "Оберіг". При цьому дата прибуття військовозобов'язаного до вказаного місця не може бути раніше ніж через 14 днів після надсилання повістки.

У разі відмови від отримання повістки, представники ТЦК складають відповідний акт, який мають підписати щонайменше двоє членів групи оповіщення.

Окрім штрафів, до військовозобов’язаних можуть бути застосовані й інші санкції. Зокрема, тимчасове обмеження права керування транспортними засобами. На цьому наголосив юрист, пояснюючи інструменти впливу, якими нині володіють ТЦК.

Контроль за ТЦК

Тим часом увага прикута і до дій самих ТЦК. У лютому стало відомо, що військові комісії та військово-лікарські комісії (ВЛК) можуть понести відповідальність за порушення прав людини. За словами народного депутата Федора Веніславського, парламент реагуватиме на подібні випадки, адже попри їх не масовість, вони викликають гучний резонанс у суспільстві.

В Україні почастішали випадки штрафів від ТЦК: що змінилось та хто в зоні ризику
Мобілізація Інфографіка / Інфографіка: Главред

За що можуть нарахувати штрафи

  • Неоновлення облікових даних — якщо ТЦК не може отримати актуальну інформацію з держреєстрів.
  • Не поставку на облік — це стосується не лише чоловіків, а й жінок-медиків і навіть 17-річних юнаків.
  • Втрату або псування військово-облікового документа — військовий квиток і приписне краще берегти, як паспорт.
  • Відмову проходження ВЛК — така дія теж тягне за собою відповідальність.
  • Не інформування про зміну місця проживання, роботи чи інших важливих даних — навіть переїзд потрібно фіксувати.
  • Проігнорування повістки — важливо: якщо повістка надійшла рекомендованим листом, вона вважається врученою, навіть якщо ви її фізично не отримали.

Скільки доведеться заплатити

  • Від 17 000 до 25 500 грн — для громадян.
  • Від 34 000 до 59 000 грн — для посадовців і юридичних осіб.

І важливий нюанс: якщо не сплатити штраф вчасно, він передається до виконавчої служби — і сума автоматично подвоюється.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 5 березня президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження мобілізації в Україні ще на 90 днів - до 9 травня 2025 року. Як висновок, на такий самий термін продовжено і воєнний стан.

Крім того секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що тимчасове припинення вогню не передбачає скасування мобілізації чи воєнного стану.

Також з 1 квітня в Україні запрацює електронний кабінет військово-лікарських комісій, і висновки щодо придатності чи непридатності до служби оформлюватимуться виключно в цифровому форматі.

Читайте також:

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація штрафи ТЦК та СП
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Танцював, співав та любив бігати": у Кривому Розі прощаються із 3-річним Тимофієм

"Танцював, співав та любив бігати": у Кривому Розі прощаються із 3-річним Тимофієм

12:19Війна
Сигнал для Альянсу: Китай намагається "посунути" НАТО в Чорному морі

Сигнал для Альянсу: Китай намагається "посунути" НАТО в Чорному морі

11:43Світ
"Трамп запустив цунамі, РФ не врятувати": коли Кремль може відмовитися від війни

"Трамп запустив цунамі, РФ не врятувати": коли Кремль може відмовитися від війни

10:54Світ
Реклама

Популярне

Більше
Коли в Україну прийде потепління: синоптикиня назвала точну дату

Коли в Україну прийде потепління: синоптикиня назвала точну дату

Вдарить 11-градусний мороз: названо регіони, де посилиться похолодання

Вдарить 11-градусний мороз: названо регіони, де посилиться похолодання

Карта Deep State онлайн за 8 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Як прибрати застарілий жир із кухонних шаф: гарний спосіб на замітку господиням

Як прибрати застарілий жир із кухонних шаф: гарний спосіб на замітку господиням

Як прибрати жовтий наліт в унітазі: простий, але дуже ефективний спосіб

Як прибрати жовтий наліт в унітазі: простий, але дуже ефективний спосіб

Останні новини

13:16

Україна не може збивати ракети РФ, як раніше: генерал попередив про загрозу

13:05

Гумористичний дебют Віктора Павліка і гострі жарти про Трампа та Ілона Маска: що покажуть у нових випусках "Єдиного Кварталу" на "1+1 Україна"

12:37

Що вплине на вартість продуктів в Україні: неочікуваний прогнозВідео

12:36

Як очистити чорну решітку на газовій плиті: спосіб, про який багато хто не знаєВідео

12:35

Буде ще холодніше: синоптик попередила про морози і сказала, коли вони відступлять

Ціни на продукти в Україні злетять: Марчук розповів, скільки коштуватимуть популярні товариЦіни на продукти в Україні злетять: Марчук розповів, скільки коштуватимуть популярні товари
12:26

В Україні почастішали випадки штрафів від ТЦК: що змінилось та хто в зоні ризику

12:20

"Головний ньюсмейкер України": втікач Винник вирішив підзаробити на фанатах

12:19

"Танцював, співав та любив бігати": у Кривому Розі прощаються із 3-річним ТимофіємВідео

11:43

Сигнал для Альянсу: Китай намагається "посунути" НАТО в Чорному морі

Реклама
11:27

Втрати колосальні: названо прямі збитки аграрного сектору України через війнуВідео

11:27

20 мільйонів штрафу: НБУ застосував санкції до банку Порошенка за відмивання коштів

11:24

Спартц запропонувала Україні поступитися територіями: в МЗС жорстко відповіли

10:59

2-3 села вже під контролем: названо мету наступу ЗСУ на Бєлгородщину

10:56

Китайський гороскоп на завтра 9 квітня: Півням - виснаження, Собакам - травми

10:54

"Трамп запустив цунамі, РФ не врятувати": коли Кремль може відмовитися від війни

10:29

Україна і США планували операції ЗСУ: Залужний розповів про секретний штаб

10:16

Вибори в Україні можуть відбутись у жовтні, але є нюанс - ЦВКВідео

10:04

Все вирішить один нюанс: як зміниться ціна на курятину в Україні

10:03

РФ атакувала Дніпропетровщину: спалахнула пожежа, пошкоджено інфраструктуру та будинки

10:00

Цифрові інструменти та ШІ забезпечують сталий розвиток українського агросектору актуально

Реклама
09:53

Уперше після відходу зі Студії Квартал-95: Олена Кравець повертається на сцену

09:52

Про мурах і попелицю можна забути: яку рослину вони бояться як вогню

09:33

Донька Віри Брежнєвої приголомшила дорогими подарунками від мами - що подарувала

09:30

Собчак поймала Киркорова на позорном вранье

09:15

Дедлайн для Путіна: у Зеленського сказали, коли РФ буде готова до перемир'я

09:15

Ціна на нафту може впасти до нуля: у Росії за місяць почнуться "веселощі"Погляд

09:05

Як очистити застарілий жир зі сковорідки: простий, але дуже хороший спосібВідео

08:55

Соліст популярного російського гурту поховав 34-річну дружинуВідео

08:51

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 квітня (оновлюється)

08:39

Прем'єр Канади сказав, чи відправить миротворців в Україну

08:23

Чи утримують ЗСУ позиції в Курській та Бєлгородській областях: відповідь ISW

08:12

Карта Deep State онлайн за 8 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:11

"Зуби були в сумці": у якому стані українська модель потрапила до лікарні в ОАЕ

07:30

"Хороших новин немає": ЗСУ, найімовірніше, вийдуть з одного міста на Донбасі

07:10

Лише люди із "зором орла" знайдуть 7-му людину: чи належите ви до супер-інтелектуалів

06:59

Окупанти просунулися на трьох напрямках: у DeepState опублікували карти

06:30

Країну вже скоро атакує майже 6-бальний шторм: як довго триватиме магнітна буря

06:25

Як очистити дно каструлі, що сильно пригоріло: простий, але дуже хороший спосібВідео

06:15

Ціни обваляться: експерт сказав, коли в Україні подешевшають базові продукти

06:02

Чому у нас такі проблеми з мобілізацією?Погляд

Реклама
05:50

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках дівчини-меломанки за 9 секунд

05:15

Ігорьович чи Ігорович - як правильно: вчителька дала однозначну відповідьВідео

04:43

Гороскоп на завтра 9 квітня: Ракам - відпочинок, Стрільцям - вигідна угода

04:20

Місячний календар на 8 квітня: які зміни відбудуться у житті

04:02

Як збільшити ранній урожай огірків вдвічі - хитрість, про яку мало хто знаєВідео

03:30

Дешево та ефективно: чому досвідчені водії натирають автомобіль оцтом

03:00

Збережіть молодість і здоров'я: якою водою потрібно вмитися 8 квітня, прикмети

02:41

Чи подорожчає гречка в Україні 2025 року: названо фактори ризикуВідео

01:50

Сили оборони України відкинули ворога на сході: у DeepState назвали напрямок

01:30

Міккі Рурк більше не схожий на себе: нове фото актора неприємно здивувало Мережу

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти