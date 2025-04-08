В Україні почастішали випадки штрафів від ТЦК: що змінилось та хто в зоні ризику

ТЦК активізують штрафи за порушення мобілізаційного законодавства.

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ТЦК почали активніше накладати штрафи / Коллаж: Главред, фото: Львівський обласний ТЦК і СП, УНІАН

Коротко:

ТЦК активізували штрафи за порушення військового обліку

Штрафи можуть сягати до 59 000 грн і подвоюються при несплаті

Територіальні центри комплектування (ТЦК) стали активніше застосовувати штрафи за недотримання мобілізаційного законодавства та порушення правил військового обліку. Про це в ефірі Українського радіо розповів адвокат Роман Кичко.

"Це правда. ТЦК почали частіше штрафувати за порушення мобілізаційного законодавства і за порушення правил військового обліку. Тому що всі розібралися, як працює дана процедура", – назвав причину фахівець. відео дня

Він підкреслив, що штрафування – це не обов'язок, а саме право органу влади, яким ТЦК може скористатися або ні. Все залежить від того, чи вбачають вони в діях громадянина склад правопорушення. У будь-якому разі, нехтування правилами військового обліку тягне за собою адміністративну відповідальність.

Повістки через пошту

Оновлений порядок передбачає, що повістки надсилатимуться рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Документ надходитиме за тією адресою, яка вказана у реєстрі "Оберіг". При цьому дата прибуття військовозобов'язаного до вказаного місця не може бути раніше ніж через 14 днів після надсилання повістки.

У разі відмови від отримання повістки, представники ТЦК складають відповідний акт, який мають підписати щонайменше двоє членів групи оповіщення.

Окрім штрафів, до військовозобов’язаних можуть бути застосовані й інші санкції. Зокрема, тимчасове обмеження права керування транспортними засобами. На цьому наголосив юрист, пояснюючи інструменти впливу, якими нині володіють ТЦК.

Контроль за ТЦК

Тим часом увага прикута і до дій самих ТЦК. У лютому стало відомо, що військові комісії та військово-лікарські комісії (ВЛК) можуть понести відповідальність за порушення прав людини. За словами народного депутата Федора Веніславського, парламент реагуватиме на подібні випадки, адже попри їх не масовість, вони викликають гучний резонанс у суспільстві.

Мобілізація Інфографіка / Інфографіка: Главред

За що можуть нарахувати штрафи

Неоновлення облікових даних — якщо ТЦК не може отримати актуальну інформацію з держреєстрів.

— якщо ТЦК не може отримати актуальну інформацію з держреєстрів. Не поставку на облік — це стосується не лише чоловіків, а й жінок-медиків і навіть 17-річних юнаків.

— це стосується не лише чоловіків, а й жінок-медиків і навіть 17-річних юнаків. Втрату або псування військово-облікового документа — військовий квиток і приписне краще берегти, як паспорт.

— військовий квиток і приписне краще берегти, як паспорт. Відмову проходження ВЛК — така дія теж тягне за собою відповідальність.

— така дія теж тягне за собою відповідальність. Не інформування про зміну місця проживання, роботи чи інших важливих даних — навіть переїзд потрібно фіксувати.

— навіть переїзд потрібно фіксувати. Проігнорування повістки — важливо: якщо повістка надійшла рекомендованим листом, вона вважається врученою, навіть якщо ви її фізично не отримали.

Скільки доведеться заплатити

Від 17 000 до 25 500 грн — для громадян.

— для громадян. Від 34 000 до 59 000 грн — для посадовців і юридичних осіб.

І важливий нюанс: якщо не сплатити штраф вчасно, він передається до виконавчої служби — і сума автоматично подвоюється.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 5 березня президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження мобілізації в Україні ще на 90 днів - до 9 травня 2025 року. Як висновок, на такий самий термін продовжено і воєнний стан.

Крім того секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що тимчасове припинення вогню не передбачає скасування мобілізації чи воєнного стану.

Також з 1 квітня в Україні запрацює електронний кабінет військово-лікарських комісій, і висновки щодо придатності чи непридатності до служби оформлюватимуться виключно в цифровому форматі.

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Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

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