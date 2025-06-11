Вони загинули на різних напрямках: Україна повернула понад тисячу тіл загиблих

Нині експертиза у найкоротші терміни встановлюватиме особи загиблих.

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Україна повернула тіла загиблих військових / Колаж: Главред, фото: КШППВ

Що відомо:

Україна повернула тіла загиблих військових

Повернути вдалося тіла 1212 військових

Україна повернула з РФ тіла загиблих військових. В рамках репатріаційних заходів повернули 1212 тіл. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Повернути вдалося тіла воїнів, які загинули у Курській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

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"Полеглих Оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України. Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста", - йдеться у повідомленні.

Нині експертиза у найкоротші терміни встановлюватиме особи загиблих.

Обмін полоненими - останні новини

Як повідомляв Главред, 10 червня відбувся черговий етап обміну полоненими, домовленості про який було досягнуто у Стамбулі. Додому повернулися українські воїни, які перебували в полоні понад три роки. Серед них — важкопоранені та тяжкохворі захисники, зокрема оборонці Маріуполя.

Звільнені бійці належать до лав Збройних сил України, Нацгвардії, Державної прикордонної служби та Держспецтранспорту. Начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що всі звільнені пройдуть лікування та реабілітацію. Зворушливі моменти зустрічі зафіксовано на відео: воїни дякували Україні за визволення, один із них повернувся в день свого народження.

Окрім цього, масштабний обмін полоненими із Росією відбувся і 9 червня. Як повідомив президент Володимир Зеленський, тоді вдалося повернути додому поранених військовослужбовців, а також молодих бійців віком до 25 років.

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