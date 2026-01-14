Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні - на який строк

Основні факти:
- Парламент проголосував за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні
- Воєнний стан триватиме до 4 травня 2026 року
У середу, 14 січня, Парламент схвалив продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в умовах повномасштабної війни. Про це стало відомо з прямої трансляції на телеканалі "Рада".
"Знову на 90 діб. Це вже буде 18-тий раз коли Рада голосує за ці питання", - написав у своєму Telegram-каналі народний депутат України Ярослав Железняк.
Железняк додав, що термін воєнного стану і проведення загальної мобілізації продовжено на 90 днів, тобто до 4 травня 2026 року.
Тепер після рішення Ради Голова ВРУ та президент мають підписати вказані законопроєкти.
"За" продовження воєнного стану та мобілізації віддали голоси 333 і 312 нардепів відповідно.
Раніше Главред розповідав, що президент Володимир Зеленський подав два законопроєкти до Верховної Ради. Глава держави пропонував продовжити в Україні воєнний стан та загальну мобілізацію.
Також глава держави раніше говорив, що воєнний стан в Україні буде скасовано після завершення війни та отримання Києвом гарантій безпеки.
Водночас, за словами Зеленського, мобілізацію в Україні можуть скасувати після укладення мирної угоди. Він наголосив, що за умови укладення угоди мобілізацію в Україні можна трансформувати чи взагалі не проводити.
