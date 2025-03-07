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В Україні - масштабна тривога, РФ обстрілює країну ракетами: усі подробиці

Анна Ярославська
7 березня 2025, 06:41оновлено 7 березня, 08:17
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Окупанти підняли в небо десять бортів Ту-95 МС і літак МіГ-31К - носій ракет Кинджал.
Ракетний удар, Ту-95 МС
Під ранок 7 березня Росія запустила ракети по Україні / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com, t.me/alarmukraine

Коротко:

  • В Україні - масштабна повітряна тривога
  • РФ підняла в небо 10 бортів Ту-95 МС і МіГ-31К
  • Окупанти здійснили пуски ракет

Рано-вранці 7 березня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Армія РФ запустила ракети та ударні дрони.

О 00:53 стало відомо про зліт групи бортів бомбардувальників Ту-95 МС з аеродрому Оленья (Мурманська область, Російська Федерація). Повідомлялося про десять бортів Ту-95 МС.

відео дня

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська здійснили пуски крилатих ракет Калібр з акваторії Чорного моря. Також повідомлялося про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

О 05:39 моніторингові канали повідомили про зліт МіГ-31К ВПС РФ, який є носієм надзвукової ракети Х-47м2 Кинджал, що становить загрозу для всіх регіонів країни. О 06:11 стало відомо про відбій загрози по МіГ.

Тим часом Польща, на тлі ракетного обстрілу України з боку Російської Федерації, підняла в небо винищувачі та привела протиповітряну оборону в готовність.

Як повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі, через "інтенсивну діяльність" авіації Росії, розпочалася операція польської та союзної авіації в повітряному просторі Польщі:

  • у повітря підняті винищувачі;
  • наземні системи ППО і радіолокаційної розвідки приведені в стан найвищої готовності.

О 06:33 моніторингові канали повідомили про скасування загрози щодо ракет, триває дорозвідка. Водночас залишається загроза Шахедів.

В Україні - масштабна тривога, РФ обстрілює країну ракетами: усі подробиці
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Як пише monitor, під час ракетної атаки 7 березня окупанти застосували:

  • крилаті ракети Х-101, запущені бортами Ту-95МС з Каспійського моря;
  • крилаті ракети 3М14 комплексу Калібр, запущені флотом з рейду Анапи;
  • балістичні ракети 9М723 комплексу Іскандер-М;
  • авіаційні крилаті керовані ракети Х-59;
  • БпЛА типів "Шахед-Герань", "Гербера".

Атака була спрямована на енергетичний комплекс.

Під ударом перебували окремі райони Тернопільської, Івано-Франківської, Одеської та Полтавської областей.

Ракетна атака тривала у два етапи.Перший етап: 3 години 54 хвилини — з 00:39 по 04:33. Другий етап: 1 година 3 хвилини — з 05:30 по 06:33.

РФ атакувала енергетичну та газову інфраструктуру України

Тим часом міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що атака була спрямована на знищення енергетичних потужностей у різних регіонах країни.

"Знову під масованим ракетно-дронним обстрілом енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України", - повідомив він.

Унаслідок обстрілів зазнали пошкоджень об'єкти електро- та газопостачання.

За словами Галущенка, там, де можливо, рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживають усіх необхідних заходів для стабілізації енерго- і газопостачання.

Повітряні атаки на Україну останні новини

Як писав Главред, увечері 5 березня російські окупанти атакували Кривий Ріг. Російська ракета влучила у п'ятиповерховий готель. Рятувальникам вдалося врятувати 14 осіб.

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак вранці 6 березня повідомив, що загинуло четверо людей, ще 31 - дістала поранення.

За словами президента Зеленського, буквально перед ударом у готель заселилися волонтери однієї з гуманітарних організацій - громадяни України, США, Британії. Вони вижили, бо встигли спуститися з номерів.

Крім того, в ніч на 6 березня в Харкові прогриміли вибухи. Місто атакував ударний дрон-камікадзе типу Шахед. Під удар потрапив житловий район міста.

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