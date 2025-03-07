В Україні - масштабна тривога, РФ обстрілює країну ракетами: усі подробиці

Коротко:
- В Україні - масштабна повітряна тривога
- РФ підняла в небо 10 бортів Ту-95 МС і МіГ-31К
- Окупанти здійснили пуски ракет
Рано-вранці 7 березня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Армія РФ запустила ракети та ударні дрони.
О 00:53 стало відомо про зліт групи бортів бомбардувальників Ту-95 МС з аеродрому Оленья (Мурманська область, Російська Федерація). Повідомлялося про десять бортів Ту-95 МС.
За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська здійснили пуски крилатих ракет Калібр з акваторії Чорного моря. Також повідомлялося про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.
О 05:39 моніторингові канали повідомили про зліт МіГ-31К ВПС РФ, який є носієм надзвукової ракети Х-47м2 Кинджал, що становить загрозу для всіх регіонів країни. О 06:11 стало відомо про відбій загрози по МіГ.
Тим часом Польща, на тлі ракетного обстрілу України з боку Російської Федерації, підняла в небо винищувачі та привела протиповітряну оборону в готовність.
Як повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі, через "інтенсивну діяльність" авіації Росії, розпочалася операція польської та союзної авіації в повітряному просторі Польщі:
- у повітря підняті винищувачі;
- наземні системи ППО і радіолокаційної розвідки приведені в стан найвищої готовності.
О 06:33 моніторингові канали повідомили про скасування загрози щодо ракет, триває дорозвідка. Водночас залишається загроза Шахедів.
Як пише monitor, під час ракетної атаки 7 березня окупанти застосували:
- крилаті ракети Х-101, запущені бортами Ту-95МС з Каспійського моря;
- крилаті ракети 3М14 комплексу Калібр, запущені флотом з рейду Анапи;
- балістичні ракети 9М723 комплексу Іскандер-М;
- авіаційні крилаті керовані ракети Х-59;
- БпЛА типів "Шахед-Герань", "Гербера".
Атака була спрямована на енергетичний комплекс.
Під ударом перебували окремі райони Тернопільської, Івано-Франківської, Одеської та Полтавської областей.
Ракетна атака тривала у два етапи.Перший етап: 3 години 54 хвилини — з 00:39 по 04:33. Другий етап: 1 година 3 хвилини — з 05:30 по 06:33.
РФ атакувала енергетичну та газову інфраструктуру України
Тим часом міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що атака була спрямована на знищення енергетичних потужностей у різних регіонах країни.
"Знову під масованим ракетно-дронним обстрілом енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України", - повідомив він.
Унаслідок обстрілів зазнали пошкоджень об'єкти електро- та газопостачання.
За словами Галущенка, там, де можливо, рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживають усіх необхідних заходів для стабілізації енерго- і газопостачання.
Повітряні атаки на Україну останні новини
Як писав Главред, увечері 5 березня російські окупанти атакували Кривий Ріг. Російська ракета влучила у п'ятиповерховий готель. Рятувальникам вдалося врятувати 14 осіб.
Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак вранці 6 березня повідомив, що загинуло четверо людей, ще 31 - дістала поранення.
За словами президента Зеленського, буквально перед ударом у готель заселилися волонтери однієї з гуманітарних організацій - громадяни України, США, Британії. Вони вижили, бо встигли спуститися з номерів.
Крім того, в ніч на 6 березня в Харкові прогриміли вибухи. Місто атакував ударний дрон-камікадзе типу Шахед. Під удар потрапив житловий район міста.
Інші новини:
- "Ми чули, як жінка помирала": очевидці розповіли про удар БпЛА під Києвом
- Удар пройшовся по дитячій поліклініці: росіяни атакували міста України дронами
- "Повертався додому зі зміни": з'явилися дані про жертви удару РФ по Кривому Рогу
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред