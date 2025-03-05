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РФ вдарила ракетою по готелю у Кривому Розі: є жертви і важкопоранені

Руслана Заклінська
5 березня 2025, 22:53оновлено 6 березня, 00:01
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На місці російського удару виникла пожежа, під завалами можуть бути люди.
РФ вдарила ракетою по готелю у Кривому Розі: є жертви і важкопоранені
Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу / Колаж: Главред, фото: Дніпропетровська ОВА, ДСНС України

Що відомо:

  • Росіяни завдали ракетного удару по готелю у Кривому Розі
  • Загинуло двоє людей, ще 11 поранені
  • Під завалами можуть знаходитися люди

Ввечері 5 березня російські окупанти атакували Кривий Ріг. Ворог завдав удару по об'єкту цивільної інфраструктури. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Ракетна атака", - написав Вілкул.

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Згодом він додав, що у місті пряме влучення в об'єкт цивільної інфраструктури. На місці удару виникла пожежа.

"Перші поранені вже у лікарні в операційній, важкі. Під завалами можуть бути люди. Можливі повторні виходи. Бережіть себе", - додав він.

За словами керівника Дніпропетровської ОВА, станом на 22:43 відомо про двох постраждалих у Кривому Розі. Лікарі надають їм необхідну допомогу.

"Це 43-річний чоловік та 49-річна жінка. Обоє у важкому стані", - уточнив він.

Близько 22:48 Сергій Лисак ррозповів, що у Кривому Розі загинув 53-річний чоловік. Кількість постраждалих зросла до трьох.

"Всі ушпиталені. Двоє – "важкі". Одна жінка в стані середньої тяжкості", - додав він.

  • Ракетний удар по Кривому Рогу
    Ракетний удар по Кривому Рогу Фото: Дніпропетровська ОВА
  • Ракетний удар по Кривому Рогу
    Ракетний удар по Кривому Рогу Фото: ДСНС України
  • Ракетний удар по Кривому Рогу
    Ракетний удар по Кривому Рогу Фото: ДСНС України
  • Ракетний удар по Кривому Рогу
    Ракетний удар по Кривому Рогу Фото: ДСНС України
  • Ракетний удар по Кривому Рогу
    Ракетний удар по Кривому Рогу Фото: ДСНС України
  • Ракетний удар по Кривому Рогу
    Ракетний удар по Кривому Рогу Фото: ДСНС України
  • Ракетний удар по Кривому Рогу
    Ракетний удар по Кривому Рогу Фото: ДСНС України
  • Ракетний удар по Кривому Рогу
    Ракетний удар по Кривому Рогу Фото: ДСНС України

За даними ДСНС України, російська ракета влучила в п'ятиповерховий готель, зруйновано сходову клітину. Рятувальникам вдалося врятувати 14 людей.

"Кривий Ріг. Росіяни вдарили балістикою по готелю, відомо про жертви", - написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

О 23:20 у ДСНС повідомили, що кількість жертв внаслідок російської атаки збільшиласть до двох, поранено сім людей. На місці удару триває рятувальна операція, людей евакуюють із 3 та 4 поверхів.

Оновлено 23:44: Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що через ракетний удар по Кривому Рогу – 11 постраждалих. Всі перебувають у лікарні.

"Шестеро людей – у важкому стані. Поряд з ними лікарі. Роблять все можливе", - зазначив він.

Оновлено 23:59: За даними ОВА, кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 14. Половина з них перебуває у важкому стані, решта у стані середньої важкості.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 2 березня ворог атакував Україну 79 дронами Shahed та безпілотниками-імітаторами. Українські захисники збили 63 дрони у 13 областях, ще 16 безпілотників локаційно втрачено.

Також увечері 3 березня окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру, приватні будинки та бізнес-центр, четверо людей отримали поранення. Частина міста залишилася без електрики

У ніч на 4 березня російські дрони атакували Суми. Ворог влучив в поліклініку та спричинив перебої з електропостачанням. Деякі райони міста залишилися без світла, повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.

Крім цього, ввечері 4 березня російські окупанти знову вдарили по критичній інфраструктурі Одеси, частина міста залишилася без світла, води та тепла. Внаслідок атаки дронами в передмісті загинув 77-річний чоловік. Також ворог ударив балістичною ракетою по Білгород-Дністровському району – зруйновано санаторій.

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Хто такий Олександр Вілкул?

Олександр Вілкул - український політик, керівник партії "Блок Вілкула". Керівник військової адміністрації Кривого Рогу з 26 лютого 2022 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу, пише Вікіпедія.

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