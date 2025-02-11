Летять ракети і Шахеди: Україна під масованою атакою РФ

Російські окупанти запустили крилаті ракети біля порту в Новоросійську.

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РФ атакувала Україну крилатими ракетами і Шахедами / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Що відомо:

РФ атакувала Україну крилатими ракетами та шахедами

Запуск ракет було здійснено з Новоросійська

Російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами та ударними безпілотниками. У багатьох областях оголошено повітряну тривогу.

Відомо, що РФ запустила крилаті ракети 3М14 "Калібр" біля порту в Новоросійську, Краснодарського краю РФ. У Мережі з'явилося відео з моментом запуску цих ракет для удару по Україні.

відео дня

Дивіться відео із запуском крилатих ракет для ударів по Україні:

РФ атакувала Україну крилатими ракетами і Шахедами / фото: скріншот

Крилаті ракети були помічені на півночі Миколаївської області вже о 00:00, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Вони летіли північно-західним курсом у напрямку Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Також відомо, що росіяни запустили балістичну ракету через Сумську область у напрямку Полтавської області.

РФ атакувала Україну крилатими ракетами та Шахедами / фото: скріншот

У Telegram-каналі Николаевский Ванек повідомляється, що крилаті ракети долетіли до Полтавської області. Вони летять у напрямку Гадяча.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко відреагував на ракетний обстріл України. Він зазначив, що російський диктатор Володимир Путін демонструє неповагу до сигналів Дональда Трампа. Така атака ворога вимагає сильної відповіді.

"Комбінована атака росіян - Путін демонструє неповагу до озвучених сигналів команди президента США Дональда Трампа. Потрібна сильна відповідь на такі дії", - написав Коваленко.

Ракетний обстріл України - останні новини

Як повідомляв Главред, у РФ з аеродрому "Оленя" Мурманської області були підняті в небо бомбардувальники Ту-95МС, а також літаки Ту-22м3. Вибухи було чути в кількох областях України.

Раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий російський масований удар. Він зазначив, мішенню для росіян знову стала енергетика України.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що було підтверджено збиття 77 повітряних цілей. У відомстві додали, що противник атакував об'єкти української енергетики.

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