У Сумах тероборона зупинила елітні дивізії РФ: Арестович розповів про подвиг українців

У Сумах місцеві жителі влаштували загарбникам партизанську війну і відрізали постачання російським військам – Арестович / Reuters

Українці у Сумах здійснили справжній подвиг. Практично без військових підрозділів, тільки з територіальною обороною, їм вдалося зупинити елітні танкові дивізії військ Росії. Їх партизанська війна відрізала постачання окупантам, в результаті чого загарбники вийшли з регіону раніше, ніж заявили про відхід з Київської та Чернігівської областей. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

У інтерв'ю журналістці Тетяні Поповій він розповів про те, що у Сумах українці, фактично без військових підрозділів, влаштували окупантам партизанську війну. Їм вдалося зупинити елітні танкові дивізії російських загарбників, позбавивши їх постачань.

читайте такожБійці ЗСУ ударом ПТРК Стугна знищили новітній ударний вертоліт окупантів Ка-52 АлігаторЗа підсумком, окупанти РФ змушені були вийти з Сумської області раніше, ніж заявили про те, що йдуть з Київської та Чернігівської областей.

"Подвиг, оспіваний у віках...практично не маючи військових підрозділів, тільки тероборону, Суми зупинили елітні танкові дивізії російської армії. Але не просто відбилися - вони влаштували партизанську війну, яка відрізала постачання військам РФ. Вони звалили звідти раніше, ніж встигли декларувати вихід з Київської та Чернігівської областей", - підкреслив Олексій Арестович.

Війна Росії проти України

Керівник Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що найближчим часом на Донбасі можуть пройти важкі бойові зіткнення. Російські війська здійснять спроби захопити всі райони регіону, щоб, мовляв, показати своєму народу "перемогу".

У Міноборони сказали, що окупанти РФ спробують захопити Донбас з метою захоплення Харкова. Вони перекидають війська з інших військових округів і підключають резерви. При цьому загарбники намагаються посилити свої позиції на південному напрямку.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія концентрує значну кількість військової техніки на східному і південному напрямках. Однак Київ знає про їхні плани щодо Донбасу та Харкова. Чинні санкції не можуть зупинити російський наступ, тому обмеження слід посилити.

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