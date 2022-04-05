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ЗСУ пошкодили фрегат російського флоту - Арестович

5 квітня 2022, 00:16

Був пошкоджений фрегат російського флоту типу Адмірал Ессен.

Арестович
ЗСУ пошкодили фрегат російського флоту / УНІАН

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що Збройні Сили України пошкодили фрегат російського флоту типу Адмірал Ессен, заявив він під час телемарафону.

За його словами, завдяки мужності українських захисників пошкоджений фрегат російського флоту типу Адмірал Ессен.

"Був пошкоджений фрегат російського флоту типу Адмірал Ессен завдяки мужності і професіоналізму наших захисників", - сказав Арестович.

Геноцид у Бучі

Після звільнення Київської області стало відомо про те, що російські військові ґвалтували і вбивали українців в окупованих населених пунктах.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили сотні мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Окупанти також катували і вбивали українських дітей.

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війна в Україні ЗСУ Чорноморський флот військова агресія РФ Олексій Арестович
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