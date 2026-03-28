У Польщі запускають конвеєр "антишахедних" ракет: бойове хрещення буде в Україні

У Польщі розгортають справжній "антишахедний конвеєр", здатний випускати до 10 тисяч ракет на рік.

У Польщі запускають конвеєр "антишахедних" ракет

Коротко:

Ракета Mark 1 працюватиме за принципом "вистрілив і забув"

Ракета оснащена інтелектуальною системою наведення

У квітні-червні 2026 року Mark 1 пройде бойове хрещення в Україні

Польща має намір запустити серійне виробництво малогабаритних ракет ППОMark 1, призначених для боротьби з безпілотниками. Про це повідомив польський оборонний гігант PGZ у Х.

Йдеться про створення масштабного виробничого потоку, здатного випускати до 10 тисяч ракет щорічно. Проєкт розглядається як відповідь Європи на масове застосування дронів, якими Росія атакує Україну і створює загрозу для країн НАТО.

Стратегічну угоду про масове виробництво антидронових ракет уклали польський оборонний гігант PGZ та естонська технологічна компанія Frankenburg Technologies.

Однією з ключових проблем систем ППО залишається висока вартість перехоплення: знищення відносно дешевого дрона дорогою ракетою серйозно навантажує бюджет. Розробка Mark 1 покликана змінити цей підхід завдяки принципу "вистрілив і забув" та більш доступній вартості.

Ракета оснащена інтелектуальною системою наведення: оптико-електронна головка дозволяє їй самостійно виявляти та вражати ціль без постійної участі оператора.

Також у конструкції використовується боєва частина масою близько 500 грамів із застосуванням скляних уражаючих елементів. Такий підхід підвищує ефективність проти легких безпілотників, включаючи апарати типу Shahed.

Робочі характеристики:

знищення цілей на відстані до 2 км і висоті до 1,5 км;

твердопаливний двигун забезпечує миттєвий вихід на перехоплення.

У квітні-червні 2026 року Mark 1 пройде бойове хрещення в Україні. Результати випробувань ляжуть в основу серійного виробництва в Польщі.

При цьому в рамках партнерства передбачено розробку наступної версії Mark II з дальністю ураження до 5-8 км, що посилить можливості ешелонованої протиповітряної оборони.

Запуск виробництва такої потужності в Польщі фактично означає створення європейського хабу антидронової безпеки, де кількість і дешевизна ракет нарешті переважать кількість ворожих дронів.

Україна створює нову зброю для ударів по Росії Видання Foreign Policy писало, що на тлі обмежених поставок західного озброєння Україна активніше розвиває власні далекобійні засоби ураження. Йдеться не тільки про безпілотники, а й про ракетні системи, які в перспективі здатні досягати віддалених цілей, включаючи територію Росії. Експерти вважають, що створення власної високоточної зброї дозволяє Україні діяти більш автономно і гнучко обирати цілі.

Атаки РФ на Україну — останні новини

Як писав Главред, у ніч на суботу, 28 березня, ворог атакував Одесу ударними дронами , зафіксовано руйнування в житловому секторі та інфраструктурі. В результаті атаки є загиблі.

Вранці 28 березня окупаційні війська атакували місто Кривий Ріг Дніпропетровської області. В результаті удару було пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури.

Нагадаємо, в ніч на 26 березня російські окупанти вкотре атакували Одеську область дронами. Під удар безпілотників потрапила портова інфраструктура та енергетика.

