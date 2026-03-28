Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

У Польщі запускають конвеєр "антишахедних" ракет: бойове хрещення буде в Україні

Віталій Кірсанов
28 березня 2026, 10:50оновлено 28 березня, 11:31
У Польщі розгортають справжній "антишахедний конвеєр", здатний випускати до 10 тисяч ракет на рік.
У Польщі запускають конвеєр "антишахедних" ракет / колаж: Главред, фото: x.com/pgz_pl

Коротко:

  • Ракета Mark 1 працюватиме за принципом "вистрілив і забув"
  • Ракета оснащена інтелектуальною системою наведення
  • У квітні-червні 2026 року Mark 1 пройде бойове хрещення в Україні

Польща має намір запустити серійне виробництво малогабаритних ракет ППОMark 1, призначених для боротьби з безпілотниками. Про це повідомив польський оборонний гігант PGZ у Х.

Йдеться про створення масштабного виробничого потоку, здатного випускати до 10 тисяч ракет щорічно. Проєкт розглядається як відповідь Європи на масове застосування дронів, якими Росія атакує Україну і створює загрозу для країн НАТО.

відео дня

Стратегічну угоду про масове виробництво антидронових ракет уклали польський оборонний гігант PGZ та естонська технологічна компанія Frankenburg Technologies.

Однією з ключових проблем систем ППО залишається висока вартість перехоплення: знищення відносно дешевого дрона дорогою ракетою серйозно навантажує бюджет. Розробка Mark 1 покликана змінити цей підхід завдяки принципу "вистрілив і забув" та більш доступній вартості.

Ракета оснащена інтелектуальною системою наведення: оптико-електронна головка дозволяє їй самостійно виявляти та вражати ціль без постійної участі оператора.

Також у конструкції використовується боєва частина масою близько 500 грамів із застосуванням скляних уражаючих елементів. Такий підхід підвищує ефективність проти легких безпілотників, включаючи апарати типу Shahed.

Робочі характеристики:

  • знищення цілей на відстані до 2 км і висоті до 1,5 км;
  • твердопаливний двигун забезпечує миттєвий вихід на перехоплення.

У квітні-червні 2026 року Mark 1 пройде бойове хрещення в Україні. Результати випробувань ляжуть в основу серійного виробництва в Польщі.

При цьому в рамках партнерства передбачено розробку наступної версії Mark II з дальністю ураження до 5-8 км, що посилить можливості ешелонованої протиповітряної оборони.

Запуск виробництва такої потужності в Польщі фактично означає створення європейського хабу антидронової безпеки, де кількість і дешевизна ракет нарешті переважать кількість ворожих дронів.

Україна створює нову зброю для ударів по Росії

Видання Foreign Policy писало, що на тлі обмежених поставок західного озброєння Україна активніше розвиває власні далекобійні засоби ураження. Йдеться не тільки про безпілотники, а й про ракетні системи, які в перспективі здатні досягати віддалених цілей, включаючи територію Росії.

Експерти вважають, що створення власної високоточної зброї дозволяє Україні діяти більш автономно і гнучко обирати цілі.

Атаки РФ на Україну — останні новини

Як писав Главред, у ніч на суботу, 28 березня, ворог атакував Одесу ударними дронами , зафіксовано руйнування в житловому секторі та інфраструктурі. В результаті атаки є загиблі.

Вранці 28 березня окупаційні війська атакували місто Кривий Ріг Дніпропетровської області. В результаті удару було пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури.

Нагадаємо, в ніч на 26 березня російські окупанти вкотре атакували Одеську область дронами. Під удар безпілотників потрапила портова інфраструктура та енергетика.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні шахід Польща новини України новини України та світу атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна вдарила ракетами "Фламінго" по Росії - відомі наслідки атаки

13:48Війна
Частина Києва залишилась без світла і води, метро зупинилось - що відомо

12:10Енергетика
"Коли у вас закінчиться терпіння?": Рубіо та Каллас посварилися через Україну

12:07Світ
Реклама

Популярне

Більше
Її їли мільйони, а тепер не знайти: яка риба зникла після розпаду СРСР

Більше ніяких "рогатих" коренеплодів: що додати в лунку при посіві моркви

Для трьох знаків зодіаку фінансовий тиждень розпочинається 30 березня

Вони купатимуться в багатстві: чотири знаки зодіаку зірвуть справжній джекпот

Львівщину розігріє до +18, а потім надійдуть дощі: коли погода різко зіпсується

Останні новини

14:12

Завжди найдоросліші: три знаки зодіаку із "синдромом старшої дочки"

13:48

Україна вдарила ракетами "Фламінго" по Росії - відомі наслідки атакиВідео

13:19

Китайський гороскоп на завтра, 29 березня: Мавпам — зрада, Собакам — вигода

13:19

Як не сплутати справжнє кохання з ілюзією: 5 неочевидних сигналів

12:55

Розсада зійде за добу: простий спосіб виростити міцний перецьВідео

Нові виплати, доступні ліки та долар по 45: що зміниться для українців з 1 квітняНові виплати, доступні ліки та долар по 45: що зміниться для українців з 1 квітня
12:22

На Рівненщині зіпсується погода: синоптики здивували прогнозом

12:10

Частина Києва залишилась без світла і води, метро зупинилось - що відомо

12:07

"Коли у вас закінчиться терпіння?": Рубіо та Каллас посварилися через Україну

12:04

Мирні переговори зайшли в глухий кут: Зеленський розкрив головну проблему

Реклама
11:37

Популярні квіти можуть бути отруйними: які рослини є найтоксичнішими для собакВідео

10:50

У Польщі запускають конвеєр "антишахедних" ракет: бойове хрещення буде в Україні

10:48

"Я не хочу помирати": блогерка Лерчек, яка хворіє на рак, розплакалася на відеоВідео

10:35

Росіяни просунулися на новій ділянці фронту: де окупанти мають успіхи

09:48

Дім стане набагато світлішим: як вибрати скляні вхідні дверіВідео

09:44

Численні влучання та пожежі: в РФ один із найбільших НПЗ масовано атакували дрони

09:40

Люди, народжені в конкретні чотири місяці, - найнадійніші партнери

08:55

Олексій Кущ: п’ять етапів світової війни та пастка для Дональда ТрампаПогляд

08:45

Урожай до листопада: як приготувати просту підгодівлю для огірків, помідорів і перцю

08:33

Іран завдав удару по авіабазі в Саудівській Аравії, поранено 12 військових США

08:20

Війська РФ масовано атакували Кривий Ріг: є загиблі та поранені - деталі

Реклама
07:47

Ворог атакував Одесу: пошкоджено пологовий будинок, є загиблі та поранені

06:30

Гороскоп на квітень 2026: кому Юпітер розв‘яже усі проблеми та врятує у кризі

05:18

Гороскоп на завтра, 29 березня: Близнюкам - прибуток, Стрільцям - хвилювання

04:41

Її їли мільйони, а тепер не знайти: яка риба зникла після розпаду СРСР

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні продавця фастфуду за 27 с

03:33

Смородина буде як виноград: проста схема догляду без хімії та зайвих витратВідео

03:00

Вони купатимуться в багатстві: чотири знаки зодіаку зірвуть справжній джекпот

02:40

Найрідкісніше явище століття: NASA виявила загадкову аномалію на Місяці

01:43

Для трьох знаків зодіаку фінансовий тиждень розпочинається 30 березня

01:03

Закінчуються: Путін наказав олігархам виділити кошти на війну в Україні

00:11

Зміна погоди: синоптики повідомили, коли в Києві зміниться температура

27 березня, п'ятниця
23:14

Липкий жир на шафах зникне за хвилини: забутий лайфхак легко очистить кухнюВідео

23:01

Виявляється, зберігати м'ясо в пакетах не можна: як це робити правильноВідео

22:32

Збірну України обікрали перед матчем зі Швецією

22:07

Ворог просунувся на важливому напрямку: як змінилася лінія фронту — DeepState

22:03

Відновлення триватиме тижні: українців попередили про загрозу відключення газу

21:29

Разумков лицемірно відмовився віддавати зарплату на ЗСУ попри гучний піар на цій темі, - блогер

21:04

Більше ніяких "рогатих" коренеплодів: що додати в лунку при посіві морквиВідео

20:57

Військова допомога США Україні під загрозою: Рубіо зробив тривожну заяву

20:49

"Ця особа": путіністку Собчак у Росії назвали дияволом

Реклама
20:41

Діти розв’язують за мить, а дорослі губляться: хитра головоломка з сірниками

20:39

"Шкода, що він так сказав": Рубіо назвав заяву Зеленського про переговори брехнею

20:15

Замість холоду, приємні цифри: як прогріється повітря у Дніпрі на вихідних

19:54

В Україні змінили норми щодо повірки лічильників: що варто знати

19:52

Ціни на основні продукти харчування в Україні зросли: що відомо про нове подорожчання

19:51

Від +20 до штормового вітру з дощем: на Тернопільщині різко зміниться погода

19:45

Значна економія на бензині та дизельному паливі: водіям розкрили ТОП найкращих трюків

19:10

Чому переговори буксують: Вадим Денисенко назвав два можливі сценаріїПогляд

19:04

Стане магнітом для всіх гризунів: що не варто ставити у саду навесніВідео

18:46

Гроші списано, рахунки закрито: клієнти ПриватБанку б’ють на сполох

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти